Инсайды ЯНАО: мусульмане обиделись на мэра

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Пока вице-губернатор Ирина Соколова собирается на выборы, чтобы сохранение влияние Ямала на Тюмень, другие заместители Дмитрия Артюхова укрепляют свои позиции, решая кадровые вопросы в курируемых учреждениях. Однако проблемы есть и у мэров — они забывают о своих обещаниях, занимаются самолюбованием и не знают элементарной культуры. Также в новом выпуске «Инсайдов» вы узнаете: кому выгоден компромат на федерального судью и кто на самом деле будет строить Северный широтный ход.

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Вице-губернатору Ирине Соколовой доверили контролировать ситуацию в Тюмени Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Уход Соколовой оказался частью плана Артюхова

Инсайдеры в политических кругах ЯНАО рассказывают, что стремление вице-губернатора Ирины Соколовой попасть в Тюменскую облдуму никак не связано с «усталостью» и желанием «смены места», а является договоренностью с губернатором. «Ямальские чиновники всегда преследуют одну цель — сохранить и усилить свое влияние. Никто не поверит, что спустя столько лет работы на одном пригретом местечке Соколова вдруг ни с того ни с сего „устала“ и решила перебраться в Тюмень. Если бы она устала, она бы на пенсию вышла — стаж позволяет. Тут все понятно — губернатор задачу поставил, она ее выполняет», — уверены собеседники.

По словам слухачей, сторонники вице-губернатора сейчас всячески пытаются преподнести все в лучшем свете и прикрыться ее заслугами перед Ямалом, желанием распространить опыт на другой регион. Однако «решение» Соколовой является частью большого политического плана: округу нужен сильный политик, который может не только представлять, но и отстаивать интересы в Тюмени.

Новую лабораторию отдали протеже Мажарова

Источники в научных кругах Ямала озадачены решением властей назначить директором научной лаборатории криологии Земли и геотехнической безопасности выходца из Тюмени Анатолия Шуваева. «Не совсем понятно, почему именно ему отдали лабораторию. У нас есть свои специалисты с опытом изучения мерзлоты и мировыми именами. Скорее всего, это какой-то близкий друг Мажарова, раз он так его расхваливает. А будет ли результат от научной деятельности еще одного подконтрольного правительству ЯНАО научного учреждения — пока остается вопросом. Не получилось бы, что это очередная контора по распилу бюджетов», — рассуждают собеседники.

Замгубернатора Аркадий Бессонов нашел, как избавиться от неугодного подчиненного Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Подчиненного Бессонова уволили без шума

Инсайдеры в политической тусовке поговаривают, что изменения в структуре департамента гражданской защиты и пожарной безопасности выглядят очень странно. «Упразднили должность начальника управления противопожарной и спасательной деятельности, которую занимал Евгений Калашник. У него заканчивается контракт, но в правительстве говорят, что он вообще давно уже и не работает и должность вакантна, хотя даже на официальном сайте ведомства указано, Калашник по сию пору руководитель», — недоумевают источники.

Поговаривают, что начальник управления мешал заместителю губернатора Аркадию Бессонову. «У него был свой человек на это место, но в последний момент было решено усилить заместителя директора этого ведомства Сергея Сысоева потому, что к такими переменам в структуре департамента возникнет меньше вопросов, нежели, чем приход другого человека. На фоне последних скандалов и судебных дел — это отличный выбор. Но это далеко не последние перетасовки кадров», — рассуждают слухмейкеры.

Титовский не держит обещаний

Инсайдеры, близкие к мэрии Салехарда поговаривают, что глава города Алексей Титовский не может сдержать своего обещания. «Он очень опрометчиво заявлял, что администрация ищет деньги на первый торгово-развлекательный центр в Салехарде. Разговаривали об этом еще в декабре и тогда Титовский был почему-то уверен, что в столице обязательно появится такое здание и пообещал его местным жителям, хотя экономически оно не выгодно и об этом говорилось сразу. Однако, сейчас стало уже точно понятно, что никто не возьмется за строительство и содержание такого невыгодного предприятия», — рассказывают злые языки.

Теперь, когда люди спрашивают «ну где там наш обещанный ТРЦ», в мэрии делают вид, что не понимают о чем вообще идет речь. «В администрации лишь хлопают глазами и говорят заученную фразу о том, что такое строительство — это коммерческие проекты и администрация к ним никакого отношения не имеет. То есть, сначала мэр заявляет, а потом мэрия открещивается от этого», — недоумевают собеседники.

Мэр Губкинского Андрей Гаранин и на самокате покатался, и ветеранов покатал Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Гаранина упрекают в самопиаре…

Инсайдеры в политтусовке на минувшей неделе обсуждают глав муниципалитетов, которые переусердствовали с пиаром в майские праздники. «Мэры городов и районов так увлеклись своими образами в социальных сетях, что позабыли об основной работе. Ярчайший пример — глава Губкинского Андрей Гаранин, который за праздники примерил на себе несколько ролей: от спортсмена, разъезжающего на электросамокате по окрестностям своих владений со свитой, до личного водителя ветеранов войны. Неужели ему заняться нечем было? В городе проблем мало?» — недоумевают слухачи.

В качестве примера, «как надо было», собеседники приводят главу Нового Уренгоя Андрея Воронова: он и в грязь не упал, но и не выделялся особо. По словам инсайдеров, в этом не последняя заслуга пиарщика мэра — а назначили специалиста чуть ли не по прямому указанию губернатора Дмитрия Артюхова, замом которого был Воронов до перехода на пост главы газовой столицы.

…а Молдаван — в незнании традиций

Источники в окружении главы Муравленко Елены Молдаван посмеиваются над незнанием мэром народных традиций. «Пришла мэр на празднование Ураза-байрам в городскую мечеть. Понятно, что ее туда пригласили высшие духовные лица города — не могли не пригласить, все-таки глава муниципалитета. Но так нарушить все мыслимые правила мог только абсолютно не знающий свой народ чиновник. Мало того, что она села во главе мужского стола, так еще и платок был явно не по канонам — просто слегка накинутый на голову», — рассказывают в мэрии. По словам собеседников, оба нарушения критичны для истинно верующих мусульман, присутствовавших в мечети.

Позиции ЛДПР пошатнули установки Москвы…

В политических элитах ЯНАО обсуждают, как именно региональным лидерам ЛДПР вести предвыборную стратегию партии в свете последних установок Москвы. «Пока реготделение ЛДПР строило планы на перехват оппозиционной повестки у коммунистов, генсовет партии, следуя идеям Жириновского, решил использовать в качестве генеральной линии объединение „матрешки“. Депутаты Денис Садовников и Александр Голубенко к данной перспективе отнеслись весьма критично, и как вести себя при таком раскладе — не знают. Чего не сказать о вице-мэре Салехарда Иване Вершинине — слухи о том, что он намерен идти на выборы, ходили и раньше, а тут он поехал в отпуск не куда-то, а именно в Москву. Видимо, решает свои вопросы непосредственно с Жириновским», — шутят собеседники.

По словам инсайдеров, в итоге реготделение партии сейчас на грани раскола. Мало «соколам Жириновского» идеи о Тюменской области в границах 1992 года, так еще и муниципальный депутат Михаил Витязев из Приуралья со своими наркоплантациями подставил партийцев, поясняют слухачи.

Подчиненные Андрея Гиберта рапортуют о высоком уровне гражданской сознательности ямальцев Фото: Николай Бастриков © URA.RU

…а избирком не видит нарушений в принуждении бюджетников

Инсайдеры в политтусовке рассказывают, что переназначенный избирком ЯНАО во главе с Андреем Гибертом и Игорем Гореликом закрывает глаза на нарушения в ходе всероссийского дистанционного электронного голосования (ДЭГ). «На общероссийскую тренировку ДЭГ на местах заставляют регистрироваться всех без разбора бюджетников, и в избиркоме прекрасно это знают. Однако Гиберт и Горелик радостно рапортуют о том, что ямальцы проявляют гражданскую сознательность и инициативу. Лучше бы порядок навели и реальные цифры показали, пусть небольшие, зато честные», — говорят слухмейкеры.

По словам собеседников, некоторым ямальцам грозили санкциями, лишением премий и прочими карами. Люди недоумевают — сентябрьские выборы будут в регионе очными, без всяких дистанционных новшеств, но чиновникам, как всегда, интересно не мнение людей, а красивые цифры в отчетности, уверены слухачи.

Чиновники решили поиграть в молчанку

По сообщениям с мест, администрация села Сеяха Ямальского района во главе со Станиславом Вануйто и его однофамилицей и заместителем Ларисой Вануйто устранилась от решения проблем. «Сидят в своих кабинетах и бумажки с места на место перекладывают. На обращения людей чиновники не реагируют, а если реагируют, то по-хамски — выставляя за дверь кабинета. Эти молчуны оживают, лишь когда перед руководством нужно отчитываться. Сразу бурную деятельность имитировать начинают, сходы сельские собирать, на приемы зазывать», — рассказывают слухачи.

Народ очень недоволен «молчунами». «Олени мрут — они молчат, в интернате ЧП — они молчат, собака бешеная на людей напала — они опять молчат. За что им платят? За молчание?» — уже едва ли не в открытую злятся слухачи.

Судью по ОВД Георгия Снайдермана пытаются втянуть в скандал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Инцидент с судьями хотят использовать коррупционеры

Источники в правоохранительных органах Ямала рассказывают о настойчивых попытках связать уже имеющееся уголовное дело о подпольном стрелковом клубе с именем еще одного федерального судьи. «Имя судьи по особо важным делам Салехардского окружного суда Григория Снайдермана фигурирует уже в нескольких свидетельских показаниях в рамках дела, по которому лишился статуса судьи Алишер Раенгулов. Однако, при всех связях фигурантов, у следователей возникли огромные сомнения — не пытаются ли таким образом некие силы свести счеты с судьей, который, кстати, оружие приобретает вполне законным образом — как охотник и как коллекционер», — уверены инсайдеры.

Если в итоге Снайдермана, выступавшего судьей по громким делам, в том числе коррупционным, удастся лишить статуса, значит авторы вбросов своего добились. Однако слухачи в погонах уверяют: все подобные сообщения тщательно проверяются, прежде чем наступают какие-то реальные последствия.

На мегапроект в ЯНАО направят зэков

В ямальском УФСИН гадают, как организовать массовое использование труда осужденных на строительстве Северного широтного хода (СШХ), о чем недвусмысленно намекает Москва. «Пока не знаем, что делать со всем этим. Москва опирается на концепцию развития УИС в части трудовой занятости осужденных, но труд зеков так масштабно не применялся уже лет тридцать, а то и больше, советскую систему поломали, европейская же, на которую мы равнялись, совсем не про это. У нас даже сотрудников столько не найдется, чтобы присматривать за всеми выездными объектами — в СССР хотя бы солдаты-срочники этим занимались, а у нас и того нет!» — возмущаются сотрудники УИС.

Кроме того, по словам собеседников, сейчас в ЯНАО нет такого количества осужденных, которые могли бы в итоге построить СШХ, а значит, в регион будут свозить заключенных, желающих работать и зарабатывать, а то и срок «скостить» — в других регионах колонии часто не знают, чем занять своих «сидельцев», а тут такой простор. И конечно же, стоит ждать ухудшения криминогенной обстановки: не стоит забывать, что осужденные, даже с правом бесконвойного перемещения остаются нарушителями закона, ранее совершавшими преступление, рассказывают слухачи.

Брошенные понтоны затонули и рыба исчезла Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Понтоны олигарха спровоцировали экологическое бедствие

Инсайдеры в экологических кругах ЯНАО поговаривают, что баржи, ранее использовавшиеся в качестве наплавного моста в Уренгое и отбуксированные в затон в Тарко-Сале, стали причиной исчезновения там рыбы. «После открытия Пуровского моста никто не озаботился утилизацией барж-понтонов. Суть в том, что их уволокли в затон, год они просто стояли на приколе, а потом ушли под воду. После этого в затоне второй вывелось довольно много рыбы, тот же донный пескарь исчез полностью», — возмущаются собеседники.

Поговаривают, что баржи принадлежат скандальной ямальской корпорации «Роснефтегаз» олигарха Олега Ситникова — предприятие в числе прочего зарабатывало на понтонной переправе. Причем если власти ЯНАО изначально озаботились восстановлением ущерба популяции рыбы в Пуре, нанесенном строителями, то об ущербе от затонувших понтонов вообще никто не подумал, заявляют слухачи: пока старый мост работал, владельцы следили за состоянием плавсредств, а потом их просто забыли.

Один из главных праздников России провели на удивление скромно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

День Победы разочаровал жителей ЯНАО

По слухам, торжества по случаю Дня Победы 9 мая в ЯНАО не оправдали ожиданий населения. «На праздник возлагались большие надежды, учитывая, что День Оленевода во многих муниципалитетах прошел скудно, либо вообще не проходил. До сих пор непонятно, для чего было делать онлайн-шествие Бессмертного Полка и прикрываться при этом ковидными запретами, если жители все равно в этот день находились во многолюдных местах и контактировали друг с другом. Могли бы уже и действительно праздник устроить, тем более, что заболеваемости в регионе практически нет. Но, похоже, денег на праздники тоже уже нет», — недоумевают собеседники агентства.

Теперь одна надежда — на нефтегазодобытчиков, шутят ямальцы: может, хоть в сентябре они покажут чиновникам, что такое «праздник с размахом». А на то, чтобы отметить «как следует» День России в июне, уже и не рассчитывает никто — мало того, что денег не найдут, так еще и сезон отпусков начинается.

Дом культуры превратился в очаг произвола

Источники на местах рассказывают, что далеко не все спокойно в Сеяхинском Доме культуры, которым руководит Ольга Кубасова. «Директор руководствуется какими-то своими домыслами и выводами, как хочет режет людям зарплаты, унижает подчиненных. В разговорах легко переходит на мат, может просто послать собеседника подальше, если ее что-то не устраивает», — жалуются работники ДК. По словам собеседников, весь коллектив уже давно поделен на тех, кому удалось наладить отношения с Кубасовой, и всех остальных всячески ее прикрывает, ведь лишнюю прибавку к зарплате никто не откажется получить. Да и ведет себя со своими она куда сдержаннее и корректнее, рассказывают инсайдеры.

Запчасти водителей и механиков вынуждают покупать за свой счет Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Дочка «Газпрома» экономит на сотрудниках

Инсайдеры рассказывают о нарушениях, на которые идут в ООО «Газпром добыча Надым», чтобы сэкономить на своих же сотрудниках. «Начальник автоколонны Сергей Пушкарь, ссылаясь на некое „распоряжение руководства“, заставляет водителей компании из своего кармана оплачивать ремонт и покупать запчасти для служебных автомобилей. Расходы при этом никто не возмещает. Интересно, а гендиректор и его замы вообще в курсе, что творят их подчиненные?» — недоумевают слухачи. По словам собеседников, в автоколонне растет недовольство — начальник якобы намеренно ухудшает условия работы водителей и механиков. А тех, кто решится жаловаться в открытую, закрепляют за «убитыми» машинами, на которых не то что ездить — на ход поставить проблема.

«Инсайды» представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.