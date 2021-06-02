Почему мы всё забываем и что стало с кумирами нашего детства

От Фриды до Фионы — стартовал подкаст о женских поп-иконах Фото: Дарья Попова © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

В четверг вновь встречаем множество премьер — не только в кинотеатрах, но и на просторах всемирной паутины. От нового подкаста о героях нашего детства до научной литературы, образовательных лекций и, конечно, громких кинопремьер — всё это детально в Афише URA.RU.

Что сделать утром

По дороге в новый день послушаем новый интересный подкаст. Телеканал 2?2 запустил шоу «Поп-девичник» о героинях из поп-культуры, их мотивациях, проблемах и роли во вселенной поп-культуры. Каждый выпуск посвящен конкретной героине — от Фионы до Фриды Кало. В первом выпуске авторы обсуждают Хельгу Патаки из «Эй, Арнольда!» рассказывают о ее моноброви и том, как ее внешность помогла подросткам принять себя в пубертате.

Что сделать днем

Днем познакомимся с новой интересной книгой. «Семь грехов памяти. Как наш мозг нас обманывает» — итог многолетней работы крупнейших специалистов в мире по вопросам функционирования человеческой памяти. Из книги мы узнаем, что не так с нашим мозгом, почему он предпочитает вычеркивать определенные воспоминания и что с этим делать.

Или заглянем на познавательную лекцию для тех, кто хочет успешно и качественно продвигать свой бренд с помощью различных рекламных платформ в онлайне. В 12:00 вместе с ведущими рекламщиками ВКонтакте можно будет обсудить основные ошибки при запуске рекламных кампаний, ключевые моменты, на которые стоит обращать внимание при настройке и рекомендации по созданию рекламных кампаний и объявлений.

Что сделать вечером

Вечером оценим новую голливудскую премьеру. В сети и на больших экранах стартует прокат ленты «Мейнстрим» — про блогеров и механизм их популярности. Режиссером картины выступила Джиа Коппола, внучка Френсиса Форда, а в главных ролях — дочка Итана Хоука и Умы Турман, и Человек-Паук Эндрю Гарфилд. Получилось яркое и саркастичное кино о трудностях блоггинга и оборотной стороне славы.