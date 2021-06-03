Путин послал сигнал бизнесу Запада

Путин поучаствовал в подписании первых инвестсоглашений на ПМЭФ-2021 Фото: Kremlin.ru

Президент Владимир Путин 3 июня неожиданно выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Его приезд и речь ожидались только в пятницу. Эксперты URA.RU видят в этом знак того, что Путин обратился к иностранному бизнесу с предложением запустить новый инвестиционный цикл. До этого число проектов с зарубежным финансированием сокращалось и опустилось уровня санкционного 2014 года. А без инвестиций власти не смогут выполнять все социальные обязательства.

Об участии Путина не в основной сессии, как планировалось ранее, а в первом дне ПМЭФ стало известно утром по время конференц-колла его пресс-секретаря Дмитрия Пескова с журналистами. Оно прозвучало на фоне опубликованных данных аудиторско-консалтинговой компании EY о сокращении размера инвестиций в Россию из-за рубежа до рекордно низкого с 2014 года показателя. Информацию перепечатали многие СМИ. РБК со ссылкой на аудиторов сообщил, что в 2020 году зарубежные инвесторы вложились в 141 проект в России, это почти на четверть меньше, чем годом ранее (191) и минимум за последние шесть лет (в 2014 году было 125 проектов). При этом треть инвестиций — в уже существующие проекты.

В разработку нового месторождения платины вложат 570 млрд рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На этом фоне Путин включился в работу ПМЭФ с первого же дня. На подписании инвестсоглашений он заявил, что «с некоторыми присутствующими» с утра ведет «некоторые дискуссии». После чего перечислил проекты, соглашения по которым планировалось подписать. Так, в разработку Черногорского платинового месторождения в Красноярском крае «ВЭБ.РФ», группа ВТБ и компания «Русская платина» вложат 570 млрд рублей. «Будет использован механизм „фабрики проектного финансирования“, который позволит снизить рыночные риски. В рамках такого механизма уже реализуется 16 проектов с общим объемом инвестиций порядка 1,3 трлн рублей», — сказал президент.

По словам Путина, успешное развитие регионов и России «зависит от современной транспортной инфраструктуры». И назвал проект строительства обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу, в которое «ДСК „Автобан“» и Евразийский банк развития инвестируют 120 млрд рублей. «Его реализация позволит модернизировать важный участок международного маршрута „Европа — Западный Китай“», — объяснил глава государства.

За счет инвесторов в Крыму появятся новые достопримечательности Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

Президент также выделил соглашение между правительством Тульской области и компанией «Черкизово» о создании мясоперерабатывающего кластера за 50 млрд рублей на территории опережающего социально-экономического развития «Ефремов». Следом — соглашения между правительством Крыма с компанией «Семейные курорты» о строительстве нового курортного комплекса за 14 млрд рублей и с компанией «Агрокомплекс» о создании тематического парка развлечений и курортно-гостиничного комплекса за 16 млрд рублей.

Путин сказал, что эти проекты принесут компаниям и регионам «солидные финансовые дивиденды», увеличат выпуск востребованных товаров и услуг, создадут рабочие места, укрепят инфраструктуру. «Государство готово оказать подобным проектам необходимую поддержку, в том числе за счет создания комфортной регуляторной среды.

Рассчитываю, что реализация сегодняшних соглашений станет примером эффективной совместной работы органов власти, государственных и частных компаний», — подчеркнул президент.

После церемонии подписания соглашений президент заверил, что благодаря инвесторам стране «удается преодолевать сложности», с которыми «столкнулся весь мир» в прошлом году, и экономика России «выходит из той сложной ситуации, в которой все мы оказались». «Я и завтра еще об этом скажу… Но, без всяких сомнений, имея в виду тот задел, свидетелями которого мы с вами сегодня являемся, — а вы являетесь непосредственными участниками этого процесса, — мы выйдем на новые рубежи. У меня в этом нет никакого сомнения. И правительство России делало и будет делать все, чтобы вас поддержать», — добавил Путин.

Петр Кирьян называет речь Владимира Путина знаком для зарубежных инвесторов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Эксперты считают, что речь Путина была в первую очередь посланием зарубежным инвесторам. «Главное значение, без привязки к форуму, — Россия открыта для партнерства и новых проектов. Форум всегда служил мостиком для новых связей, анонсов и запуска новых проектов. Это важный знак того, что и Путин, и правительство следят и готовы поддерживать крупные и не очень, но значимые для экономики регионов проекты», — говорит руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников (в 1993—1998 годах работал помощником председателя правительства РФ) объясняет, что Путин своим вниманием к ПМЭФ «запускает мотор нового инвестиционного цикла». По его словам, без этого страна не получит темпы развития экономики выше 3%, что нужно для выполнения социальных обязательств. «Путин своим авторитетом поддержал подписание соглашений. Это сигнал, что государство гарантирует инвесторам стабильный налоговый режим и другие преференции. В этом смысл появления президента на подписании — он показывает, что мы будем и дальше двигаться в этом направлении, поэтому думайте, в какие следующие проекты вы будете инвестировать», — отметил собеседник.

Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов добавляет, что ПМЭФ — это место, где оглашаются самые знаковые решения властей. «На этой площадке впервые озвучили предложение распечатать Фонд национального благосостояния, инновацию, которую нужно было огласить в деловой среде. Для этого такая площадка и создана. Думаю, в завтрашнем выступлении Путина будут расставлены новые приоритеты в экономике и инвестиционной сфере», — резюмировал эксперт.