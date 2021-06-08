Путину готовят доклад о том, как сохранить власть в стране

Владимиру Путину готовят доклад о том, кто, кроме него может помочь «Единой России» победить на выборах в Госдуму Фото: Александр Мамаев © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Аналитические центры готовят для Кремля доклады о том, какой результат получит «Единая Россия» на выборах в Госдуму, если ее федеральный список возглавит президент Владимир Путин или иной политик, сообщили URA.RU два высокопоставленных источника. По их информации, данные основываются на рейтинге партии и возможного «паровоза». С этим собеседники связывают появившуюся в нескольких СМИ и обсуждавшуюся в Телеграм-каналах информацию об участии в выборах председателя ЕР Дмитрия Медведева.

Инсайдер URA.RU сообщает, что к съезду партии 19 июня на стол Путину должны лечь рекомендации о том, кто во главе списка поможет партии успешно выступить на выборах, сохранив конституционное большинство в Госдуме и полный контроль над парламентом — только он лично или кто-то еще. «Это поможет президенту окончательно решить, кто станет „паровозом“ ЕР на выборах», — добавил источник.

Инсайдеры уверяют, что готовится информация об электоральных перспективах Михаила Мишустина (слева) и Вячеслава Володина (справа) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По данным другого высокопоставленного собеседника URA.RU, аналитики выясняют свежие рейтинги председателя ЕР Дмитрия Медведева, премьер-министра Михаила Мишустина, спикера Госдумы Вячеслава Володина, замглавы генсовета ЕР Андрея Турчака и еще нескольких известных политиков. Кто-то из них может единолично или в составе тройки кандидатов возглавить список партии на выборах, добавил он.

Источник заверил, что окончательное решение Путин примет за несколько дней до съезда. А на мероприятии его объявят.

Заместитель руководителя Центрального исполкома ЕР, руководитель пресс-службы партии Дмитрий Миненко заявил URA.RU, что «все решения относительно партийного списка будут приняты на съезде». Он пройдет 19 июня в столичном ЦВК «Экспоцентр».

Андрея Турчака называют потенциальным лидером списка «Единой России» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С тем, что решение еще не принято, собеседники связывают последние публикации в СМИ о перспективах Медведева. Так, РБК 8 июня выпустило статью со ссылкой на источник из администрации президента о том, что председатель ЕР с большой вероятностью не возглавит ее список. При этом издание подчеркивает, что окончательно решение не принято.

Это выглядит, как опровержение вышедшей накануне статьи в Meduza (признанное Минюстом иностранным агентом) о том, что председатель партии власти станет ее «паровозом» на выборах в Госдуму. А 8 июня авторитетный телеграмм-канал «Brief @ незыгарь» (93 тысячи подписчиков), считающийся близким к одной из башен Кремля, также прокомментировал тему. «Без Медведева список ЕР на выборах в Госдуму-2021 точно не обойдется», — написали авторы канала.

Эксперты считают, что прямо противоположные данные о Дмитрии Медведеве могут служить признаком намеренных вбросов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководитель Агентства «Максимов-консалтинг» Андрей Максимов, который в 2007 году разрабатывал PR-кампанию Медведева по линии центрального исполкома ЕР, заявил URA.RU, что «игра может вестись против Медведева». «Не думаю, что самому Медведеву был бы полезен контакт с иностранным агентом — изданием Meduza, учитывая, что он является заместителем секретаря Совета безопасности России. А вот его соперникам вполне», — полагает он.

Президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков называет материалы в СМИ про возможного главу списка ЕР «борьбой за влияние внутри элит». «Этим пытаются отодвинуть решение вопроса ближе к съезду», — пояснил Гращенков.

Политолог Константин Калачев считает, что игру против Медведева могут вести не только его потенциальные оппоненты, но и те, кто в принципе не хотел бы видеть его в политике. Так, если Медведев станет «паровозом» партии, это можно будет считать его «триумфальным возвращением в большую политику», что повышает его «шансы стать преемником» к президентским выборам 2024 года.

Евгений Минченко напомнил, что такие же гадания были перед выборами 2007 года, когда в итоге список ЕР возглавил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Руководитель консалтингового агентства «Минченко консалтинг» Евгений Минченко напомнил «войну вбросов» на выборах в 2007 году, когда «в первую тройку партии власти пророчили Сергея Шойгу и Валентину Матвиенко, а список возглавил единолично Путин». «Может быть, и в этом году [лоббируется] подобный сценарий. И объект лоббирования интересов тоже один — это президент России», — отмечает Минченко.