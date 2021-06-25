Жириновский пошел на сделку с властью ради победы над КПРФ

С список кандидатов от ЛДПР Владимир Жириновский включил людей, которые считаются близкими к Кремлю Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пошел на сделку с властями, включив нужных им людей в федеральный список кандидатов в Госдуму на съезде 25 июня, считают эксперты URA.RU. По мнению политологов, этим решением вожак либерал-демократов рассчитывает на помощь Кремля в борьбе с ЛДПР за второе место в парламенте по итогам сентябрьских выборов.

Первая громкая новость, касающаяся съезда ЛДПР, прогремела утром — сын Жириновского, вице-спикер Госдумы двух созывов Игорь Лебедев в Facebook объявил, что не намерен участвовать в выборах и уходит из политики. Причины он не назвал.

Игорь Лебедев объявил об уходе их политики Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Уже на съезде Жириновский заявил, что решение принято «по общему согласию». «Мы сожалеем, но человек долго был с нами. Сейчас он счастлив, у него свои проекты», — сказал Жириновский.

Лебедев мог уйти из политики из-за подозрений в зарубежном гражданстве, считает глава агентства «Социальные коммуникации» Илья Паймушкин. «Вероятно, он намеренно ушел, чтобы финансовый актив ЛДПР сконцентрировать на себе, но не демонстрировать капитал, как госслужащий», — предполагает собеседник.

Сын Жириновского оказался не единственной потерей партии. В федеральный список кандидатов из15 человек вошли лишь пять политиков которые выдвигались на прошлых выборах в 2016 году. Это сам лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, депутат Сергей Каргинов, председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (его называют возможным преемником Жириновского) и депутат Дмитрий Свищев.

Андрей Луговой (справа) — представитель силового блока Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По данным инсайдера URA.RU из ЛДПР, в федеральный список включили людей, связанных с Кремлем и силовиками. К первому блоку источник относит Слуцкого, замглавы Рособрнадзора Бориса Чернышова, депутата трех созывов Валерия Селезнева и президента Российской ассоциации по связям с общественностью, экс-замглавы Минпромторга Станислава Наумова (победитель кремлевского конкурса «Лидеры России. Политика», проиграл праймериз «Единой России» в Челябинской области). С силовиками собеседник связывает Андрея Лугового — бывшего сотрудника органов госохраны, которого спецслужбы Великобритании подозревают в убийстве Александра Литвиненко, а также Ивана Мусатова, члена Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка.

Новичками федерального списка также стали губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, самый молодой депутат Госдумы Василий Власов, гендиректор пивоваренного завода Майкопский и региональный депутат из Адыгеи Каплан Панеш, депутат Госдумы, бывший председатель правления банка «Сочи» Аркадий Свистунов и владелец корпорации «Авиакор» Владимир Кошелев.

25-летний Василий Власов — креатура Владимира Жириновского Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политолог Илья Паймушкин объясняет попадание Власова в список кандидатов личной протекцией Жириновского, а Панеша, Свистунова и Кошелева — финансовыми интересами партии. «Люди обеспеченные, к тому же связаны с партией», — пояснил эксперт. По мнению политолога Марата Баширова, практика «партийных кошельков» в ЛДПР была всегда.

Работавший с партией политтехнолог на условиях анонимности заметил, что партия сделала ставку на список кандидатов, а не на одномандатные округа. «На прошлых выборах в результате расторговок „Единая Россия“ не выставила своих кандидатов в четырех округах, где победили представители ЛДПР. Сейчас этого нет. Шансы ЛДПР на победу в округах при конкуренции с ЕР — минимальны. Поэтому партия должна сделать акцент на список кандидатов. Но в списке появились лояльные Кремлю люди. ЛДПР окончательно превратилась в спойлер „Единой России“. Если за это ей помогут выступить лучше, чем КПРФ, то решение будет оправданным», — полагает собеседник.

Евгений Минчегко (слева) считает, что с помощью Станислава Наумова (справа) ЛДПР усилится Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Список кандидатов стал неожиданным и для главы коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко. «Чернышов и Наумов раньше с ЛДПР никак не были связаны, но в список попали. Их включение показывает, что партия готова на серьезное усиление с помощью госуправленцев», — предполагает Минченко.

Кандидат политических наук Екатерина Шульман отмечает, что избиратель не будет разбираться, кто включен в список кандидатов ЛДПР. «Эта политическая сила — больше театр одного актера [Жириновского]. Люди голосуют за ее символы, нежели за кандидатов», — заметила эксперт.

Сам Жириновский заявил URA.RU, что никаких расторговок с властями не было. «КПРФ — наш главный конкурент, но мы и с „Единой Россией“ поборемся. Мы претендуем минимум на второе место, но, возможно, будет больше. Люди злые из-за пандемии и чаще голосуют против. А наш шанс на представительство в Госдуме резко возрастает», — заявил лидер ЛДПР.