Мишустин доверил особую миссию восьми свердловским олигархам

Спонсорами строительства кампуса Универсиады станут восемь миллиардеров — по указанию премьера РФ, говорят источники Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Свердловские власти нашли выход из ловушки со строительством в Екатеринбурге деревни Универсиады-2023. Как стало известно URA.RU, в ответ на ультиматум премьер-министра РФ Михаила Мишустина, отказавшегося спонсировать проект без участия бизнеса, замгубернатора Олег Чемезов предложил финансовый трюк — изъять на стройку налоги восьми уральских миллиардеров. Их фамилии лично выбирал глава российского правительства.

Проблемы вокруг строительства кампуса Универсиады-2023, где разместят спортсменов и членов иностранных делегаций, вскрылись этим летом. Областные власти просили у Мишустина выделить деньги на ключевой объект игр, однако премьер поставил условие: Москва профинансирует стройку, только если 8 млрд рублей дадут свердловские бизнесмены. Тогда переговоры велись с главами крупнейших ФПГ региона, но не увенчались успехом.

Михаил Мишустин требовал, чтобы бизнес вложился в кампус Универсиады Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Основной причиной этого, утверждают собеседники URA.RU, стало нежелание миллиардеров вкладывать свои деньги в проект, на котором заработает глава ГК «Синара» Дмитрий Пумпянский — кампусом занимается его «Синара девелопмент». Коллеги промышленника обвиняли его в том, что он строит свой бизнес на госконтрактах, как в случае с возведением «Екатеринбург-Арены» и центра «Екатеринбург-ЭКСПО», но не тратит собственные средства на нужды региона. Спасти стройку деревни Универсиады власти попытались с помощью фискальной модели финансирования.

«Чемезов предложил схему, при которой восемь человек заплатят в областной бюджет персональный подоходный налог. Эти деньги целевым образом пойдут на кампус», — передал высокопоставленный собеседник.

По данным URA.RU, список спонсоров определял лично премьер-министр Мишустин. Известно, что вместе с Пумпянским туда вошли гендиректор УГМК Андрей Козицын, глава РМК Игорь Алтушкин, совладелец ЕВРАЗа Александр Абрамов и президент УГМК Искандер Махмудов. Еще три фамилии неизвестны.

В пресс-службе ГК «Синара» подтвердили URA.RU, что привлечение средств бизнеса для строительства кампуса обсуждалось с Мишустиным. Однако спонсорство Пумпянского обсуждать не стали: «Формы участия могут быть различные и будут сформированы правительством региона». Представители РМК, УГМК и ЕВРАЗа попросили время на подготовку ответа.

Источник, близкий к свердловскому правительству, уточнил, что Чемезов начал выходить на бизнесменов еще в середине июля — через две недели после переговоров властей с Мишустиным. «Чемезов лично обзванивал их и предлагал вариант с налоговым сбором», — изложил инсайдер.

Сам Чемезов в разговоре с URA.RU пояснил, что описываемая схема — лишь один из рассматриваемых вариантов. «Это не наша инициатива. Премьер-министр поручил организовать участие бизнеса в финансировании кампуса. Бизнес предложил несколько моделей, а мы смотрим, как они могут быть реализованы. Поэтому сейчас мы эти модели изучаем и впоследствии доведем до Минобразования и Минфина», — рассказал замгубернатора, допустив, что итоговая схема финансирования будет принята в сентябре.

Олег Чемезов настаивает, что описываемая схема финансирования — лишь один из вариантов Фото: Анна Майорова © URA.RU

На фоне этих разговоров свердловский бизнес уже выразил готовность увеличить свою долю в смете. Если в апреле губернатор Евгений Куйвашев говорил, что ФПГ могут вложить лишь 3,5 млрд рублей, то уже в августе ректор УрФУ Виктор Кокшаров (после Универсиады кампус перейдет университету) публично сообщал, что бизнес возьмет на себя 8,5 млрд рублей. Косвенно это указывает на ряд достигнутых договоренностей, полагает собеседник в областной власти.

Он же напомнил, что по объектам Универсиады по-прежнему действует схема «67 [процентов] на 33», где большую часть обязательств на себя берет федеральный бюджет. Переговоры о том, чтобы доля правительства РФ выросла до 99%, велись с весны и затормозились в конце июля.

Кампус после Универсиады перейдет УрФУ Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Знакомый с планом распределения средств источник обратил внимание на любопытную деталь: деньги пойдут не только на будущий кампус УрФУ (председателем набсовета вуза является Пумпянский). Планируется, что финансы получит и кампус Уральского государственного горного университета (УГГУ), входящего в зону интересов Козицына. Ректор вуза Алексей Душин не раз публично заявлял о готовности «Горного» предоставить свои помещения под нужды Универсиады.