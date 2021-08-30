На карте свердловских выборов появилось восемь горячих точек

Политики заняли стартовые позиции Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

статья из сюжета Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

Восемь проблемных одномандатных округов выявлены на свердловской карте выборов в Заксобрание за три недели до голосования. Областной избирательный штаб «Единой России» ставит перед собой задачу обеспечить победу единороссов во всех 25-ти округах. Однако оппозиция не оставляет надежд отвоевать у ЕР как можно больше территорий. URA.RU составило карту потенциальных «горячих точек».

На выборах 2016 года свердловские единороссы забрали 24 мандата в округах. Единственным представителем оппозиционной партии, которому удалось «подвинуть» партию власти, стал представитель «Партии пенсионеров» Евгений Зяблицев. Однако на нынешних выборах он сменил партийную принадлежность и выступает за ЕР. Оппозиционеры в 2016 году смогли пройти в областной парламент только по партийным спискам: пять мандатов достались эсерам, по четыре — КПРФ и ЛДПР.

На фоне низкой явки исход голосования может оказаться непредсказуемым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Однако, отмечают политологи, с тех пор социальное благополучие свердловчан снизилось из-за пандемии коронавируса, рейтинг «Единой России» уменьшился. На фоне ожидаемой низкой явки, результаты голосования могут оказаться непредсказуемыми. «В некоторых территориях велик риск протестного голосования, когда люди будут голосовать за кого угодно, только не за ЕР», — сказал один из уральских политологов на условиях анонимности.

Подобная ситуация может повлиять на исход голосования в Алапаевском избирательном округе №1. На праймериз «Единой России» здесь победил помощник мэра Арамили Евгений Старков. Проблема в том, что Старков — варяг: по сведениям источников URA.RU в муниципалитете, даже завсегдатаи мэрии редко видят чиновника на рабочем месте. На стороне Старкова выступает админресурс Арамили и Алапаевска. Однако местные жители отмечают, что на фоне высоких протестных настроений, админресурс может «не сыграть». Главным конкурентом Старкова является действующий депутат заксобрания от ЛДПР Кирилл Некрасов. Но в местном политбомонде утверждают, что и он не вызывает у электората больших симпатий, впрочем, как и представители других партий, поэтому исход голосования предсказать трудно. Теоретически шансы на победу есть у депутата Алапаевской думы от партии «Яблоко» Михаила Корелина, но его пытаются снять с выборов конкуренты из ЛДПР.

Традиционно горячей обещает стать кампания в Асбестовском избирательном округе №2. «Единую Россию» здесь представляет перебежчик из ЛДПР депутат заксобрания Михаил Зубарев. В прошлый созыв заксобрания он прошел по списку «соколов Жириновского». Также, как и его соратник в Алапаевске, Зубарев может надеяться только на админресурс.

При этом, по словам директора Центра европейско-азиатских исследований Андрея Русакова, местные единороссы вряд ли будут охотно поддерживать бывшего политического противника. Асбестовский округ прославился тем, что на выборах 2016 года здесь едва не выиграла скандальная коммунистка Наталья Крылова, уступив единороссу Владимиру Власову менее 2% голосов. В этот раз она не выставила свою кандидатуру в заксобрание, однако Зубареву противостоит соратник Крыловой — экс-спикер гордумы Андрей Самарин, и все ресурсы асбестовских коммунистов брошены на его раскрутку. Также в округе выдвинулся от «Справедливой России» известный боксер Егор Мехонцев, но он подумывает прекратить кампанию из-за партийного конфликта.

На территории Екатеринбурга самым проблемным является Железнодорожный избирательный округ №6. По данным источников агентства, единоросс Сергей Мелехин пока не смог аккумулировать достаточною электоральную поддержку. Впрочем, за Мелехиным помимо админресурса стоит финансовая и организационная поддержка ЗАО «Таганский ряд», что, по мнению наблюдателей, значительно увеличивает его шансы на победу. Против единоросса играет традиционно протестная настроенность избирателей областного центра. Одним из противников Мелехина является яблочник Владислав Постников, получивший известность во время протестов из-за строительства храма Святой Екатерины в сквере у Театра Драмы, а также при сборе подписей за прямые выборы мэров.

В Чкаловском одномандатном округе №12, который традиционно считается вотчиной бизнесмена-единоросса Валерия Савельева, у последнего внезапно возникли проблемы. Как сообщали источники URA.RU, он даже сорвался на главу района Евгения Шипицына после того, как получил данные последней социологии. Собеседники рассказали, что Савельев обвинил чиновника в слабой мобилизационной работе. При этом, как отмечают политологи, в округе практически не видно листовок и плакатов с агитацией за Савельева. Бизнесмену противостоит областной лидер КПРФ Александр Ивачев. В 2016 году он избирался по списку, но сейчас, на волне протестных настроений, теоретически может пройти и по округу, полагают наблюдатели.

В Кировградском округе №15 проблемы могут возникнуть у главы местной ячейки ЕР Александра Волкова: источники в муниципалитете сообщают, что единоросс испортил отношения с руководством крупнейшего предприятия — «Уральского электрохимического комбината» («входит в «Росатом») и не смог мобилизовать сторонников и рискует уступить представителю оппозиции.

Не без проблем для партии власти складывается ситуация и на севере области: в Красноуральском округе №17 от КПРФ выдвинулся депутат гордумы Качканара Габбас Даутов, который ранее отыграл целый город у единоросса Антона Шипулина на довыборах в Госдуму. Это свидетельствует о значительной электоральной поддержке кандидата. Даутов соревнуется с областным депутатом от ЕР Сергеем Никоновым. Впрочем, сам коммунист в беседе с URA.RU оценил шансы на успех как довольно призрачные, но обещал дать конкуренту жаркий бой.

На территории Нижнего Тагила в Ленинском избирательном округе №20 против единоросса Вячеслава Погудина выдвинулись сразу два ярких оппозиционера — представительница «Справедливой России» Надежда Журавлева и коммунист Михаил Бояркин. Журавлева запомнилась яркой кампанией на довыборах в думу Нижнего Тагила — она выдвигалась от «Яблока». Впрочем, тогда кандидат не смогла собрать достаточно голосов даже для прохождения в думу муниципалитета. Михаил Бояркин также не получил нужную поддержку.

Надежда Журавлева не попала в гордуму, но надеется пройти в свердловский парламент Фото: Надежда Журавлева/Facebook

В Серовском одномандатном округе №24 выборы обещают превратиться в дуэль главы исполкома областного отделения ЕР Дмитрия Жукова и депутата заксобрания от ЛДПР Павла Мякишева. Оба пользуются определенной поддержкой местных элит. Однако Жуков имеет определенное преимущество — он уже избирался одномандатником, тогда как Мякишев попал в областной парламент по партийному списку, в 2016 году уступив округ единороссу.

В остальных округах победа единороссов является более-менее предсказуемой, отмечают политологи, поскольку оппозиция не выдвинула там сколько-нибудь весомых кандидатов. Всего на мандаты в избирательных округах претендует 120 человек. В 2016 году в одномандатных округах за победу боролись 189 человек. «Проблемные точки возникают там, где есть межэлитные конфликты. Мы видим, что количество таковых уменьшилось, контр-элиты не выставляют серьезных игроков. По идее, особых проблем у единороссов в одномандатке возникнуть не должно. Однако сюрпризы возможны в любой территории», — отметил Андрей Русаков.

Парламентские партии имеют шансы собрать все мандаты на выборах. Но возможны сюрпризы Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Политолог Михаил Коробельников считает, что делать выводы преждевременно. «Кампания только начинает набирать обороты, и сейчас давать ей какие-то характеристики преждевременно. Все самое интересное начнется в начале сентября — до этого партии и кандидаты готовились к резкому старту», — отметил политолог Михаил Коробельников.