После введения 5G россияне пересядут в беспилотные автомобили

Беспилотники могут появиться на дорогах России уже в ближайший год Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Внедрение сотовой связи пятого поколения (5G) в России приведет к тому, что люди начнут пересаживаться на беспилотные автомобили. Новые сети позволят сделать рывок в развитии искусственного интеллекта. Пока появление 5G тормозят военные, но когда компромисс будет найден, новые цифровые технологии и сервисы полностью изменят жизнь россиян, рассказала в интервью URA.RU директор по стратегическому развитию «Ростелекома» Алеся Мамчур.

— Если говорить простым языком, что изменится с приходом 5G?

В России уже устанавливают вышки 5G Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Каждое следующее поколение мобильной связи сопровождается появлением новых, ранее недоступных услуг и сервисов. 2G подарило голосовую связь и СМС, 3G обеспечило доступ в интернет и появление смартфонов. С появлением 4G (LTE) пользователи получили полноценный интернет, просмотр видео высокого качества в режиме реального времени и систему мобильных приложений.

5G обеспечит услуги беспроводной передачи данных совершенно нового уровня. Скорости превысят 1 Гбит/с — это в 10 раз выше, чем в сетях LTE. Задержка сигнала снизится в 8 раз и составит менее 5 миллисекунд.

К одной базовой станции может быть подключено до 300 тысяч устройств. Это в 100 раз больше, чем в сетях LTE. А новая архитектура безопасности сетей связи делает их более защищенными от киберугроз.

Простыми словами — интернет станет быстрее, доступнее и безопаснее.

— Развертыванию 5G сопротивлялись военные, которые используют необходимые частоты и не хотели передавать их операторам мобильной связи. Стороны пришли к какому-то компромиссу?

Подавляющая часть радиочастотного ресурса в России относится к категориям «правительственного» (в том числе в интересах силовых структур) или «совместного» (правительственного и гражданского) использования. Все предыдущие поколения мобильной связи (2G, 3G, 4G) сталкивались с подобными проблемами. Мы не теряем надежды найти компромисс, который устроит все заинтересованные стороны. В том числе убеждаем наших партнеров в погонах, что появление 5G важно для повышения обороноспособности страны. Многие зарубежные страны уже используют или разрабатывают варианты применения 5G в боевых и специальных задачах.

— Что изменится для бизнеса и государственных структур?

Сеть 5G позволит перевести управление процессами в цифровой формат без участия человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— В первую очередь, 5G предназначены для связи машин, механизмов и устройств, то есть для бизнес-клиентов, для госструктур. Сети 5G станут кровеносной системой цифровой экономики, благодаря которым будет собираться гигантское количество данных с миллиардов различных источников.

В сетях пятого поколения неодушевленных пользователей будет в разы больше, чем людей. С их помощью будет обеспечиваться дистанционное, без участия человека, управление машинами, станками, роботами и иными устройствами.

В России в ближайшем будущем появится беспилотный транспорт Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Почему 5G позволит развивать беспилотный транспорт?

— Беспилотный автомобиль должен среагировать на какое-либо дорожное событие мгновенно. На обмен данными будут отведены доли секунды: обнаружение проблемы — передача информации искусственному интеллекту — выработка решения — команда системе управления повернуть транспортное средство или притормозить. Такие операции и решения должны быть обеспечены постоянно и мгновенно на всем пути следования умного автомобиля. Для этого важны как высокоскоростная передача данных, так и мгновенная скорость реакции на команды, которая зависит от времени отклика (пинга) — именно это и обеспечивает 5G.

— Когда 5G полноценно появится в России?

— В 10 городах-миллионниках страны — в 2024 году. Такая цель содержится в дорожной карте внедрения 5G в России, которую разработали «Ростелеком» и госкорпорация «Ростех» в рамках соглашения с правительством РФ. Этот же срок прописан в паспорте нацпроекта «Цифровая экономика».

5G в первую очередь появится в городах-миллионниках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Входят ли города Урала в список первой десятки?

— Крупнейшие уральские мегаполисы будут в первой волне внедрения сетей нового поколения. Пока нельзя точно назвать, какой город станет первым, какой вторым и так далее. Стройка, скорее всего, начнется сразу во всех городах-миллионниках.

Какие города будут первыми с устойчивым покрытием — будет понятно ближе к 2024 году.

Операторам предстоит провести радиопланирование, подготовить инвестпроекты. Плюс непосредственно строительно-монтажные и пуско-наладочные работы. От всех этих факторов будет зависеть скорость и очередность внедрения.

— Если сети 5G по большей части нужны для экономики и государства, их будут внедрять только в крупных городах?

Сети 5G в первую очередь ориентированы на промышленное использование Фото: Илья Московец © URA.RU

— Пятое поколение сетей связи в первую очередь ориентировано на промышленных потребителей, поэтому активное развитие инфраструктуры будет происходить в местах концентрации промышленных предприятий. То есть изначально мы увидим 5G в крупных городах. Однако, чтобы получить максимальный эффект — и в различных отраслях экономики, и в социальной сфере, — необходимо полноценное федеральное покрытие. То есть широкий охват территорий, на которых проживает большинство населения страны. Иначе, например, невозможно будет заниматься развитием беспилотного транспорта.

— То есть со временем 5G появится даже в отдаленных поселениях, скажем, в горных районах Кавказа или на крайнем севере?

— Этот вопрос во многом зависит от политики выделения радиочастотного спектра в низких диапазонах частот. Они необходимы для создания экономически эффективной инфраструктуры на малозаселенных территориях.

— А есть ли какая-то международная «гонка» в этом направлении?

Для развития бизнеса развитие полигонов 5G необходимо уже сегодня Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— 5G активно развиваются по всему миру. Зарубежный бизнес уже сегодня имеет важный инструмент повышения своей эффективности и запуска новых цифровых сервисов, доступных только в 5G. Российский же бизнес и страна в целом рискуют серьезно отстать и потерять конкурентоспособность. Поэтому мы считаем, что российскому бизнесу срочно нужны хотя бы полигоны и опытные зоны, в которых они уже сегодня, а лучше «вчера», могли бы тестировать новые цифровые сервисы и подходы.

Во всем мире операторы связи инвестируют в сети 5G, но российские, чтобы справиться с ростом потребления, вынуждены до сих пор вкладывать средства и задействовать по максимуму технологические возможности предыдущего поколения — 4G (LTE). Но эти возможности, включая радиочастотный ресурс, уже близки к концу. Дальнейшее промедление неминуемо приведет к исчерпанию емкости и деградации сетей LTE.

Сейчас уже 176 операторов в 72 странах запустили услуги на базе сетей пятого поколения.

— В России в отношении 5G наблюдаются луддитские настроения — вышки связи не дают строить под Казанью, был конфликт на Кавказе. В Интернете ходят байки про смертельную опасность 5G и чипирование. Насколько сети 5G безопасны?

Россияне до сих пор выступают против установок вышек 5G Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Когда-то протесты вызывали и паровые машины, и паровозы, и самолеты. Вышки и сети 5G не представляют опасности для здоровья людей или животных. К сожалению, вера в самые невероятные слухи, разного рода суеверия касаются не только развития новых технологий, но также, например, и вакцинации, что на мой взгляд гораздо страшнее. Уверена, что выгоды от технологии быстро перевесят страхи и люди сами постепенно изменят свое мнение.