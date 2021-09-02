Свердловские инсайды: Мантуров летит к Куйвашеву

А как вы спасаетесь от мемов про Шуфутинского 3 сентября? URA.RU

Свердловский истеблишмент обсуждает, как будет вести себя глава региона сразу после выборов. По одной из версий, Евгений Куйвашев не будет торопиться с оценками и сначала выяснит позицию Москвы. Тем временем его зам готовит сразу две отставки в медицинских кругах региона. А в областном штабе, говорят, произошел конфликт политтехнологов.

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Министр Мантуров заглянет к Куйвашеву

У губернатора Евгения Куйвашева (справа) может состояться любопытная и неожиданная встреча Фото: Анна Майорова © URA.RU

Поговаривают, у губернатора Евгения Куйвашева может состояться любопытная и неожиданная встреча. По пути из Владивостока в Москву посадку в Екатеринбурге сделает самолет министра промышленности РФ Дениса Мантурова. Детали разговора слухачи раскрыть затрудняются, но настаивают, что у главы Минпромторга сложились плодотворные отношения с Куйвашевым.

Куйвашев возьмет паузу после выборов

В региональной власти поговаривают, что губернатор Евгений Куйвашев возьмет тайм-аут перед тем, как отреагировать на итоги выборов в Свердловской области. Вне зависимости от уровня явки и результата «Единой России» глава региона сперва дождется реакции Москвы, а лишь затем даст оценку работе областного штаба. «Довольство или недовольство федерального центра — вещь слишком текучая. Не дай бог реакция губернатора пойдет вразрез с линией Москвы», — объясняют информанты.

Глава Росздравнадзора приехала к протеже…

Рассказывают, что руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова посещала Екатеринбург не только ради проверки свердловской медицины. Инсайдеры в белых халатах знают, что федеральная чиновница приехала оказать протекцию главе местного управления Наталье Зильбер, у которой после назначения так и не сложилась связь с коллегами. Ради своей подопечной Самойлова собрала совещание в свердловском Росздравнадзоре, где публично поддержала ее.

…а в минздраве молчали о ее визите

А в областном минздраве между тем приезд Самойловой предпочли не афишировать. «О ее визите в Екатеринбург только шептались», — пересказывают очевидцы. Причина такого замалчивания, как говорят слухачи, проста: за полтора года в должности Самойлова так и не сработалась со свердловским минздравом, а многочисленные претензии Росздравнадзора только усугубили ситуацию.

Чемезов готовит две отставки

В прошлом году у Олега Чемезова не хватило аппаратного веса поменять медицинские кадры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Медицинский блок правительства области, судачат в кулуарах, ждут серьезные кадровые подвижки. «Нынешний министр [здравоохранения области Андрей] Карлов в разговорах с коллегами заявляет, что за место не держится и готов уйти в отставку. Но тут еще осенью истекает контракт у главы ТФОМС Валерия Шелякина», — рассказывает собеседник. Он напоминает, что в прошлом году у заместителя губернатора Олега Чемезова не хватило аппаратного веса поменять медицинские кадры, то «теперь он этот вес нарастил и способен на многое».

Министры на низком старте

Говорят, что перед проведением «Прямой линии» губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева министры получили особые установки. «Все должны смотреть линию и сидеть, что называется, у телефона. Особенно это касается так называемых хозяйственных министров [ЖКХ и энергетики Николая] Смирнова, [транспорта и дорожного хозяйства Василия] Старкова и [замгубернатора Сергея] Швиндта», — рассказывают источники.

Блогеров готовят к свердловской кампании

Докладывают, что директор областного департамента внутренней политики Антон Третьяков взял на себя подготовку блогеров к выборной кампании. По слухам, работа с инфлюэнсерами неплохо профинансирована. Правда, в областном избирательном штабе уже есть недовольные: якобы никакой реальной работы в этом направлении не ведется. Не исключено, что этот вопрос станет одним из следующих на заседании штаба.

Чиновники провалили 1 сентября

Перед детьми на линейках выступали незнакомые министры Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В кулуарах обсуждают казус, который произошел 1 сентября на линейках в Свердловской области. «У нас уже традиционно в некоторые школы на День знаний приходят сотрудники администрации или министры. Обычно они на линейках рассказывают родителям школьников о том, сколько денег получит школа, как много делает местная власть. Но в этот раз не вышло: на линейках были только школьники, для которых эти чины — просто незнакомые взрослые», — судачат слухмейкеры.

Ионин поставил еще одно условие власти…

По правительству гуляет слух, что в сделке между свердловской властью и эсером Дмитрием Иониным, отказавшимся участвовать в выборах по Березовскому одномандатному округу, было еще одно — ранее неназванное — условие. «Ионин соглашался на сделку только в случае, что его допустят на все виды рекламных носителей — щиты, подъезды, лифты, медиа-реклама», — шепчутся инсайдеры.

…и теперь угрожает результату Бидонько

Однако тут же родилась другая серьезная проблема. По рассказам слухачей, у региональной власти появились причины переживать за судьбу вице-губернатора Сергея Бидонько, идущего четвертым в списке ЕР на выборах в Госдуму. «Активность Ионина возрастет, а для Бидонько это неучтенный риск — общеобластной список может не добрать процентов для него», — расшифровывают слухачи.

Дамы из заксобрания вступили в схватку

Между территориальными группами единороссов на выборах в заксобрание резко выросла борьба. Судя по результатам последней социологии, которой делятся осведомители, двумя явными лидерами стали депутаты-женщины — спикер Людмила Бабушкина, показывающая хороший процент на востоке области, и не отстающая от нее Елена Чечунова в Первоуральском округе. Их соперничество некоторые даже называют опосредованной гонкой за спикерство в будущем составе парламента.

Шептия попросили объясниться

Партийные кураторы из Москвы начали сомневаться в отчетах, которые готовит для них глава свердловских единороссов Виктор Шептий. «В отчетах Шептий подает информацию, что все хорошо, все спокойно, но недавно в СМИ появилась другая информация. Естественно к Шептию возникли вопросы, не ошибается ли он в данных, которые отправляет в Москву», — рассказывает инсайдер в реготделении партии.

Политтусовка Екатеринбурга застыла в ожидании торгов перед выборами-2023

Мэр Алексей Орлов будет формировать собственную команду депутатов, уверены собеседники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Говорят, политические игроки Екатеринбурга замерли в ожидании старта подготовки к выборам в гордуму-2023. И якобы связано это с мэром Алексеем Орловым, который, скорее всего, будет формировать следующий созыв под себя. «Есть ощущение, что как только кто-то в беседах начнет распространяться о планах на 2023 год, тут же будет вычеркнут из всех списков», — сказал один из участников интриг. Другой собеседник отмечает: мэру пока все равно на гордуму — сейчас он занят выборами в Госдуму и Заксобрание.

Мэр Орлов разочаровался в объездах…

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пересмотрел подход к объездам по территории города. Именно с этим, по слухам, связано то, что рейд, назначенный на 1 сентября, в последний момент был перенесен на неопределенный срок. «[Мэра] интересуют крупные объекты. Он больше не готов тратить время на мелкие разборы полетов, с которыми могут справиться и его подчиненные», — объясняет один из префектов.

…и готовит интригу на октябрь

Алексей Орлов настолько опасается резонанса, что блокирует даже мелкие кадровые изменения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сразу после окончания выборов в Госдуму и Заксобрание Алексей Орлов проведет несколько кадровых перестановок. Причем речь идет не столько о команде его замов, сколько о сотрудниках, занимающих позиции пониже. «Глава поставил блок вообще на любые кадровые решения (не только увольнения, но и назначения) перед выборами», — описывает подход шефа источник в горадминистрации. «Начиная с конца сентября будут проведены отставки и назначения, которые обсуждать будут точно все — не зависимо от статуса должностей», — интригует его коллега.

Власти Екатеринбурга поправили скандального застройщика

Администрация Екатеринбурга сделала замечание строительной корпорации «Маяк», известной по скандалу вокруг сноса здания ПРОМЭКТа. В конце августа жители жаловались на котлован, вырытый на месте демонтированного объекта. К спору подключалась прокуратура. «На этой неделе застройщику звонили из мэрии (чуть ли не глава), пригрозили проблемами, если ситуация не будет исправлена в ближайшее время. В „Маяке“ пообещали, что через несколько дней котлован зароют», — рассказал инсайдер.

Связка топ-чиновников мешает знаковой реформе

Сергея Швиндта и Михаила Волкова заподозрили в двойной игре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Непонятная ситуация якобы возникла вокруг передачи строительных полномочий от областного минстроя обратно администрации Екатеринбурга. Рассказывают, что руководство области готово к этому — учитывая, что во главе мэрии находится соратник губернатора Алексей Орлов. Но передаче документов в Заксобрание мешает связка замгубернатора Сергея Швиндта и министра Михаила Волкова, которые считаются креатурами бывшего первого вице-губернатора Владимира Тунгусова. «Видимо, команда не желает упускать из рук контроль над стройками», — гадают сплетники. Впрочем, осведомленные инсайдеры говорят, что этот вопрос даже не обсуждается: текущая расстановка устраивает все стороны.

Вице-мэр Екатеринбурга стал заложником нового тренда

Чтобы оправдать доверие начальства, у Рустама Галямова есть три-четыре месяца Фото: Анна Майорова © URA.RU

Перед вице-мэром Екатеринбурга по строительству Рустамом Галямовым поставили особую задачу — сдать сразу несколько социальных объектов в Академическом районе раньше прописанного срока, уже к концу 2021-го. Изначально их хотели ввести в 2022-м. «Сейчас такой тренд: все открывается досрочно», — смеются за спиной чиновника. Говорят, чтобы выполнить миссию, Галямов якобы почти все свое время проводит там.

Конфликт в стане СР разгорелся вновь

Вместе с тем рассказывают, что в среде свердловских эсеров продолжает накаляться обстановка. Уход Дмитрия Ионина из одномандатного округа на время разрядил ситуацию, но сейчас отношения между Кузнецовым и его сторонниками в партии и Иониным продолжают портиться. Слухмейкеры не исключают, что перед выборами потребуется вмешательство главного справоросса Сергея Миронова.

Свердловский истеблишмент обсуждает конфликт между главными идеологами выборов

Свердловская политтусовка бурлит слухом о противоречиях между Ринатом Хазеевым и Алексеем Швайгертом (на фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловская политтусовка бурлит слухом о якобы имеющихся противоречиях между руководителем областного политтехнологического штаба, неформальным советником губернатора Ринатом Хазеевым и политтехнологом Алексеем Швайгертом. «Отношения между ними сейчас не очень: Алексей сблизился с [вице-губернатором Сергеем] Бидонько, с которым у Хазеева не очень, и одновременно отдалился от [директора департамента внутренней политики Антона] Третьякова, близкого Хазееву», — описывает детали интриги слухмейкер. Хотя информированные собеседники называют это намеренным вбросом. «Все у них [Алексея и Рината] в порядке, никаких проблем нет», — уверяет один из них.

Единороссы пытаются реанимировать рейтинг

Ходят разговоры, что на данный момент областная социология по голосованию за «Единую Россию» далека от оптимальной. По сведениям источников, рейтинг партии составляет примерно 35% от активного электората, и у единороссов остается лишь одна надежда на приличный результат. «Есть вера, что поможет сшивка рейтингов губернатора и ЕР», — признаются собеседники.

Нижний Тагил сдают «Справедливой России»

Говорят, в областном штабе «Единой России» недовольны работой администрации Нижнего Тагила — технологи убеждены, что мэрия сдает город справороссам. «Эсеры ведут себя крайне активно и могут дать серьезный процент голосования по спискам», — передают опасения штаба источники. Не исключено, что одному из технологов ЕР придется оформлять командировку и ехать в Тагил для исправления ситуации.

Шеф послал прокуроров на выборы

В свердловской прокуратуре рассказывают, что сотрудников ведомства начали зазывать на предстоящие выборы. Агитацию в свои руки взял начальник ведомства Борис Крылов, который уже разослал подчиненным мотивирующие письма. «Принуждения идти голосовать в этом году нет. Но от Крылова было красивое послание со словами, что такое активная гражданская позиция и как он надеется на нашу сознательность», — посмеиваются собеседники.

Суд сорвал пиар-планы митрополита

Суд по делу отца Сергия, в котором митрополит Евгений (Кульберг) проходит в качестве свидетеля обвинения, попортил владыке планы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ходят слухи, что суд по делу отца Сергия, в котором митрополит Евгений (Кульберг) проходит в качестве свидетеля обвинения, попортил владыке планы: архиерей должен был дать интервью на свердловском ТВ, но из-за долгой судебной волокиты не успел к журналистам. «Говорят, митрополит был в гневе», — знают осведомители.

Власти начали борьбу за особняк

Есть информация, что после принятия решения о роспуске Уставного суда области вновь обострилась борьба за его здание. Отреставрированный особняк по соседству с резиденцией губернатора привлекает внимание многих министерств и ведомств — как областных, так и федеральных. До роспуска суда осталось чуть больше года, поэтому всевозможные лоббисты уже активизировались, говорят знающие люди.

С оборонного завода через ЧОП увели миллионы

Слухмейкеры обсуждают интерес силовиков к людям из менеджмента ОКБ «Новатор». Секретный оборонный объект, проектирующий ракеты, оказался в разработке после того, как с его счетов вывели более 60 млн рублей. «Схема настолько незамысловатая, что можно только удивляться. Можно удивиться и хитросплетениям участников, в которых нашлись персонажи, работающие в похоронном бизнесе», — рассказывает инсайдер.

Суд за госпиталь Тетюхина ударит по Паслеру

Недавно выигранный госпиталем имени Тетюхина суд у КРСУ может иметь неприятные последствия для Дениса Паслера Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Собеседники во власти слышали, что недавно выигранный госпиталем имени Тетюхина суд у КРСУ на сумму в 1,4 млрд рублей может иметь неприятные последствия для экс-председателя областного правительства, губернатора Оренбуржья Дениса Паслера. «Дело в том, что при его руководстве правительством принимались все решения по госпиталю», — вспоминают чиновники.

Ректор УГМУ ищет защиту

Рассказывают, что ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун, готовясь к юбилею вуза осенью 2021 года, приглашает статусных гостей. Среди них — влиятельнейший выпускник учебного Свердловского мединститута, экс-глава федерального Минздрава Владимир Стародубов. «Ольга Петровна приглашает его оценить состояние УГМУ и надеется, что Владимир Иванович ее поддержит. Возможно, это так и будет, но вопросы про массовые увольнения профессоров и преподавателей остаются нерешенными», — говорит инсайдер.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.