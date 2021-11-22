Каждая пятая пара в Свердловской области страдает бесплодием

В России 39,1 млн женщин репродуктного возраста, среди которых бесплодных, по самым суровым подсчетам — 6 миллионов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Каждая пятая пара в Свердловской области, потратившая годы на попытки завести ребенка, рано или поздно встает перед сложным выбором — ЭКО или даже суррогатная мама, если ЭКО не поможет.

В России правовые основания для суррогатного материнства появились в 2011—2013 годах, когда были приняты и вступили в силу соответствующий приказ Минздрава и Федеральный закон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 2020 году в России было проведено 60 тысяч процедур ЭКО. А по суррогатным матерям официальная статистика в принципе не ведется, хотя к их услугам отчаявшиеся пары прибегают довольно часто. Например, в одном из российских центров суррогатного материнства и ЭКО за 9 лет работы суррогатными мамами стали 98 женщин репродуктивного возраста. Было проведено в общей сложности 748 процедур ЭКО, и на свет появилось 800 детишек.

Что такое ЭКО и как эта процедура связана с суррогатным материнством? Какие требования предъявляются к будущей сурмаме? На эти и другие вопросы URA.RU ответил заведующий отделением вспомогательных репродуктивных технологий многопрофильного медицинского центра «УГМК-Здоровье», врач-репродуктолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Мазуров.

— ЭКО — это вспомогательная репродуктивная технология, чаще всего используемая в случае бесплодия. Перед ЭКО каждая пара проходит обследование — это всегда индивидуально и зависит от клинической картины. И только после этого мы составляем план подготовки ЭКО, — объясняет Дмитрий Олегович.

Женщины мечтают годами о заветной беременности, но не всегда удается забеременеть естественным способом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО): пять этапов

Этап № 1 — стимуляция суперовуляции, чтобы повысить шансы на наступление беременности. Женщине назначают гормональные препараты, которые вызывают в ее яичниках одновременное созревание нескольких фолликулов. В каждом из них созревает одна яйцеклетка, которые забирают во время пункции.

Этап № 2 — получение яйцеклеток из фолликулов стимулированных яичников путем пункции. Это вмешательство проводится под ультразвуковым контролем, в стерильных условиях (операционная) и под внутривенным наркозом. Время проведения пункции намечается врачом заранее и по стандартной схеме: спустя 35-36 часов после введения ХГЧ. Пункции фолликулов длится 15-20 минут.

Этап № 3 — оплодотворение яйцеклеток и культивирование эмбрионов. Оплодотворение проводится сконцентрированной спермой через 4-6 часов после получения яйцеклеток. Используется приблизительно 50 тысяч сперматозоидов на каждую яйцеклетку.

Этап № 4 — перенос эмбрионов в матку проводится на 2-5 день их культивирования и в зависимости от стадии развития. Врач, эмбриолог и супружеская пара решают вопрос о количестве переносимых эмбрионов. Эмбриолог демонстрирует на фотографии отобранные для переноса эмбрионы, отвечает на вопросы. Процедура переноса эмбрионов безболезненная и обычно занимает 5-10 минут.

Этап № 5 — успешно ли прошла процедура можно узнать с помощью теста на беременность через 12-14 дней после переноса эмбрионов. А с 21 дня после переноса эмбрионов беременность можно подтвердить и на УЗИ. В среднем вероятность успеха при переносе эмбриона составляет 37-44%, отмечает репродуктолог Дмитрий Мазуров.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире около 48,5 млн бесплодных пар — это около 15% пар репродуктивного возраста.

За 40 лет существования ЭКО, по всему миру родилось 6,5 млн детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

— Дмитрий Олегович, бывают случаи, когда женщина не способна выносить беременность, а стать мамой все же хочется. Есть ли выход в такой ситуации?

— Да, выход есть — суррогатное материнство. Это когда женщина, не биологическая мама, вынашивает и рожает ребенка для других людей. Суррогатной мамой может стать женщина от 20 до 35 лет, имеющая минимум одного собственного рожденного ребенка, физически и психически здоровая. Такие требования закреплены законодательно.

— Как вы считаете, почему женщины становятся сурмамами?

— Есть финансовая заинтересованность со стороны суррогатной матери, связанная со сложными жизненными обстоятельствами, но почти всегда еще присутствует и желание сделать хороший человеческий поступок, что-то важное, помочь окружающим.

— В обществе нет-нет да раздаются призывы запретить услугу суррогатного материнства. Ваше мнение на этот счет?

— Я считаю, что запрет не решит имеющихся проблем, а только создаст новые. Тысячи женщин окажутся без возможности иметь детей. Поедут в другие страны, где это разрешено, или будут пытаться получить такой вид помощи «подпольными» путями. В сфере суррогатного материнства должны быть не запреты, а четкое и прозрачное регулирование.

Между тем, по результатам опроса ЦИОМ и видеосервиса START, каждый десятый россиянин категорически против суррогатного материнства. Особенно это проявляется в возрастной группе от 35 лет и старше (15-16% против 6-10% в аудитории младше 35 лет). Еще 18% опрошенных считает, что суррогатное материнство в принципе не следует разрешать на законодательном уровне.

Согласно закону, суррогатная мать не может быть одновременно и генетической — это значит, что для ЭКО не может использоваться ее яйцеклетка. После родов сурмама отказывается от прав на ребенка, и ему выдают свидетельство о рождении, где указываются генетические родители. Суррогатных мам, считает Мазуров, гнобить тоже неправильно. Решение родить кому-то ребенка, чувствовать, как бьется его сердце, а потом — отдать, дается очень непросто.

Отношения биородителей и суррогатных матерей регламентируются сразу несколькими правовыми документами:

Сторонники суррогатного материнства считают, что это ни в коем случае не коммерциализация деторождения, а человеческий акт сотрудничества. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

— статья 55 («Применение вспомогательных репродуктивных технологий») Федерального закона №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», который регулирует основные положения о суррогатном материнстве,

— приказ Минздрава России №107н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению»,

— положения о суррогатном материнстве содержатся также в Семейном кодексе РФ и в Федеральном законе №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния».

А буквально на днях профильная комиссия правительства РФ одобрила и законопроект, который наделяет правом на маткапитал мужчин, воспитывающих детей от суррогатных матерей. В ближайшее время кабинет министров внесет соответствующие поправки к закону «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» на рассмотрение Госдумы. Сейчас семьям с детьми, рожденными с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, гарантирована господдержка, но право на получение материнского капитала имеет лишь женщина, записанная в свидетельстве о рождении матерью ребенка.

Только факты:

Первым ребенком «из пробирки» стала британка Луиза Браун, которая появилась на свет в 1978 году. Процедура ЭКО с суррогатной матерью впервые была проведена в 1985-м. Дочку для 37-летней американки с атрезией матки (анатомическая аномалия тела или шейки матки — прим.ред.) выносила ее 22-летняя подруга. Самой взрослой суррогатной матерью в 1987 году стала Патрисия Антони. Она выносила собственных внуков в возрасте 48 лет. В России процедура суррогатного материнства впервые была проведена в Петербурге в 1995 году.

ЭКО В РОССИИ: В 1986 родился первый ребенок из «пробирки», девочка Лена Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Найти женщину, которая решилась стать суррогатной мамой и готова была бы поделиться своей историей, оказалось сложной задачей. Эта тема, можно сказать, табуирована и суррогатные мамы предпочитают быть в тени — подальше от общественного осуждения. Хотя именно ваш пример или история семьи, в которой наконец-то поселилось счастье — ребенок, могли бы помочь людям научиться не осуждать других. URA.RU готово выслушать истории суррогатных мам. Вы можете связаться с нашим журналистом по электронной почте dzhallatova@ura.ru