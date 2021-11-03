Пермские инсайды: «Проинвестбанк» бросил вызов ЦБ РФ

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В скандальном Большесосновском округе вновь накаляются политические страсти. Тем временем пермские банкиры бросили вызов Центробанку, а миллиардер поставил выставочную деятельность в Перми под угрозу срыва. Бизнесмены приспособились к работе в условиях локдауна и готовятся к продлению вынужденных выходных. Все это и многое другое — в свежем выпуске «Инсайдов».

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Пермских министров отправили работать в локдаун

Министрам и их замам пришлось работать в локдаун Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

По информации инсайдера, все члены краевого кабмина продолжают работать, несмотря на режим действующих нерабочих дней. «Все, у кого есть QR-код, работают, а в правительстве таковых большинство — примерно 90% привиты, остальные переболели коронавирусом», — рассказал инсайдер. Поговаривают, что далеко не все оказались этому рады. «У кого-то, например, были планы устроить себе краткосрочный отпуск», — подытожил источник.

Бизнесмен Репин открестился от политики

Злые языки судачат, что скандальный пермский бизнесмен, владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин окончательно отошел от политических дел. «Суды вокруг новой школы, построенной его компанией, и политическая подоплека всей этой истории, его окончательно вымотали. Он заявляет, что в политике больше не участвует, и, якобы, не имеет дел ни с какими политическими партиями в регионе», — говорят слухачи.

В скандальной территории накаляются политические страсти

Депутаты могут преподнести сюрприз кандидатам, начавшим борьбу за власть Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Поговаривают, что в неспокойном Большесосновском округе вновь обостряется политическая борьба, где на кон поставлено кресло главы округа. Конкурс по отбору кандидатур на должность мэра уже объявлен, а основная борьба, как ожидается, развернется между бывшим и главами — Тамазом Габаевым и Владимиром Тресковым. При этом серьезную конкуренцию им может составить замглавы Осинского городского округа Татьяна Бушуева. «Бушуева ранее работала заместителем главы в Большесоснове. Это опытная, в меру амбициозная, толковая женщина. Габаев — искушенный политический игрок. Он знает в территории каждого депутата и умеет на этих сильных и слабых сторонах очень хорошо играть. Трескова может поддержать администрация губернатора. Но Большесоснова, это непредсказуемая территория, где зачастую депутатами принимаются довольно неожиданные решения. Поэтому, ничего не решено, и в ближайшее время борьба между претендентами только обострится», — говорит источник.

Опальный экс-мэр отказался от власти

Тем временем, бывший глава Большесосновского района (теперь — округ) Вячеслав Бурков, которого депутаты несколько раз безуспешно отправляли в отставку, уволился из администрации Култаево. «Последнее время он работал заместителем главы Култаево. Но там изменилась политическая ситуация — депутаты избрали главой Сергея Морозова, с которым Буркову оказалось не по пути. Он принял решение уйти, и сейчас вроде как занимается одним коммерческим проектом», — пояснил источник.

Работники культуры атаковали правительство

Сотрудники Филармонии не смогли убедить правительство в необходимости проведения фестиваля Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Введение локдауна в Пермском крае оказалось неожиданным не только для жителей и бизнеса, но и для подведомственных правительству учреждений. Так, по данным инсайдера, руководство филармонии решение властей шокировало — им пришлось экстренно отменять ежегодный международный фестиваль органной музыки, который должен стартовать в предстоящее воскресенье. «Фестиваль серьезный, к нему готовились, приглашали звезд. И все прахом пошло в один момент», — поясняют слухачи. По их словам, организаторы фестиваля до позднего вечера и в выходные осаждали министерство культуры в частности и краевое правительство в целом, убеждая разрешить мероприятие, но мастерства в лоббизме не хватило», — говорит инсайдер.

Бизнес готовится к продлению локдауна

Ходят слухи, что пермских бизнесменов не испугал локдаун, введенный в регионе с 1 ноября. «Есть Путин, запрещающий работать, а есть директор условного предприятия, который заранее сказал, что предприятия будут работать. Нас с приказом о том, что выходных не будет, руководство ознакомило заранее, правда, практически все сотрудники вакцинированы. Более того, все понимают, что ситуация с заболеваемостью сложная, и, скорее всего, нерабочие дня продлят. Так что, многие предприниматели готовятся работать в условиях продолжающегося локдауна», — признался инсайдер.

Жители Чайковского саботируют QR-коды

Пермяки нашли способ обойти QR-коды Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Ходят слухи, что жители города Чайковский стали массово игнорировать требования по QR-кодам. Горожане, даже те, что имеют свои QR-коды массово игнорируют требования властей и показывают охранникам при входе в учреждения коды от разных товаров. «В Чайковском полный саботаж QR-кодов. Их толком не проверяют. Чайковские, даже с QR-кодами, стали даже ради смеха показывать коды от разных товаров — охранники все равно мельком смотрят и даже не проверяют их», — сообщил источник. По его словам, жители устали от повсеместных запретов и так «выпускают пар».

Чайковские коммунисты бросили однопартийца-антиваксера

Источники сообщают, что чайковские депутаты от КПРФ не станут заступаться за однопартийца, который выходит на одиночные пикеты против QR-кодов. Владлена Кудашина, преподаватель в местной художественной школе, член КПРФ периодически выходит на акции протеста против введения системы QR-кодов в Чайковском. Хотя ходили разговоры, что чайковские депутаты от КПРФ поддержат ее в этой борьбе.

«Когда Владлена выходила в первый раз на пикет, ее хотели поддержать наши чайковские депутаты-коммунисты. Однако сколько она не выходит, поддержки от депутатов нет никакой», — сообщил инсайдер. Кудашину, добавляет источник, могут уволить из художественной школы за пикеты и отказ вакцинироваться.

Главе Александровска пришлось идти на поклон к бизнесу

Олге Лавровой пришлось лично решать важный вопрос с предпринимателем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Поговаривают, что сотрудникам администрации в Александровске пришлось идти на поклон к местным бизнесменам, занимающимся содержанием дорог. Как сообщают источники, на аукцион по содержанию автодорог в городе не явилась ни одна компания, из-за чего чиновникам пришлось практически умолять компанию «АДС» снова заключить договор на содержание дорог. «Договариваться с руководством „АДС“ пришлось лично главе администрации Ольге Лавровой и ее заму по вопросам ЖКХ Владимиру Белобаржевскому», — рассказал инсайдер. Он отметил, что муниципальные власти даже пошли на уступки бизнесу, подняв цену на содержание дорог на аукционе на полмиллиона рублей.

Миллиардер напугал художников

Ходят слухи, что решение владельца холдинга «Сатурн-Р» Александра Репина повысить стоимость аренды здания, где находится музей современного искусства PERMM, напугало художников. «Для PERMM это (2 млн рублей в год за аренду) незапланированные расходы, которые музею придется срочно изыскивать на 2022 год. Если музей не найдет эти деньги, то выставочная деятельность PERMM практически прекратится», — рассказал источник. Поговаривают, что руководитель музея совриска Наиля Аллахвердиева уже начала подыскивать для PERMM новые площади.

Бизнесмены намерены отстоять пермский банк

Топ-менеджмент «Проинвестбанка» не согласился с отзывом у банка лицензии Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Инсайдеры рассказали, что в руководстве пермского «Проинвестбанка», у которого Центробанк отозвал лицензию, не оставляют надежды отстоять кредитно-финансовое учреждение. Топ-менеджмент якобы нашел подтверждение тому, что временная администрация, введенная финрегулятором в «Проинвестбанк» фальсифицировала отчетность банка.

«Это было сделано для того, чтобы получить право подать иск на банкротство банка. Суд доводы топ-менеджмента услышал, и назначил экспертизу деятельности временной администрации», — рассказа инсайдер. Источник предполагает, что, скорее всего, экспертиза покажет незаконность подачи иска на банкротство банка. Ситуация, как ожидается, прояснится в декабре. В любом случае, как бы не развивались события, руководство «Проинвестбанка» готово идти до конца — вплоть до Верховного суда, отметил инсайдер.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.