Путин взялся за новую главную дорогу России

Владимир Путин дал понять, что трасса Москва — Казань будет особенной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент Владимир Путин на встрече с главой «Автодора» Вячеславом Петушенко 15 ноября дал понять, что берет под личный контроль строительство трассы Москва — Казань, которая станет частью нового Шелкового пути из Китая в Европу. Как рассказали эксперты URA.RU, глава государства заинтересован в этом проекте. Он позволит стане еще больше сблизиться с Китаем и ослабить США.

Путин в начале встречи подчеркнул, что портфель заказов «Автодора» превышает один триллион рублей, из которых 25% — частные инвестиции. И попросил рассказать о приоритетных проектах. Петушенко перечислил трассы Москва — Краснодар и Москва — Санкт-Петербург, Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД, объезд Москвы). «И самое главное, чем мы живем, Владимир Владимирович: мы, когда сдавали трассу М-11, говорили о том, что начнем трассу М-12 — это Москва — Нижний Новгород — Казань. Старт был дан в июле прошлого года, 800 километров. Сейчас мы работаем практически на каждом километре», — сказал Петушенко.

Владимир Путин попросил Вячеслава Петушенко (справа) не допускать необоснованного завышения стоимости строительства дорог Фото: kremlin

По словам главы «Автодора», дефицит кадров составляет 20 тыс. человек. «Один из участков у нас делают коллеги из Китая», — отметил он.

Президент обратил внимание, что власти работают над дебюрократизацией отрасли, уходят от избыточного регулирования, обновляют устаревшую нормативную базу. «И, конечно, один из ключевых вопросов — это стоимость. Мы видим: инфляционные процессы, мировая инфляция растет, и в целом вся стройка в мире дорожает. Ясно, что и на нас это сказывается, но все-таки нужно делать все для того, чтобы минимизировать эти расходы и ни в коем случае не допускать необоснованного завышения», — напутствовал его Путин.

Петушенко на примере трассы Москва — Нижний Новгород — Казань рассказал, что компания убрала много избыточных технических решений. «И с субподрядчиками надо работать, конечно», — добавил Путин.

Среди тем для встречи трасса Москва — Нижний Новгород — Казань (которую продлят до Екатеринбурга, а в перспективе до Челябинска и Тюмени) была особняком. Она через Казахстан связывает страну с Китаем, обратил внимание политконсультант Алексей Латышко.

«Это самая главная дорога для Путина с точки зрения геополитики. Новый Шелковый путь. Поэтому трасса строится ударными темпами по суперсовременным стандартам, китайцы вкладываются в нее.

По этой дороге пойдут первые беспилотные грузовики. Путин на встрече с Петушенко дал понять, что взял проект под личный контроль», — отмечает эксперт.

Новая трасса будет частью нового Шелкового пути — свяжет товарооборот Китая и Европы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ввиду «бардака, который творится на море», проблем с загрузкой и разгрузкой в портах, европейский транзит товаров в Европу по северному автомобильному пути через Казахстан и Россию может быть интересен Китаю, подтверждает аналитик Дмитрий Адамидов. «Поскольку проект высокоскоростной железнодорожной магистрали отпал, то для серьезного евразийского транзита подходит автомобильный путь — северная ветка, которая идет через Казахстан и Россию», — говорит собеседник.

Трасса Москва — Казань входит в большой проект Западный Китай — Европа, подчеркивает китаевед-публицист, автор книги «Китайская власть» Николай Вавилов. «Глобальная стратегия Шелкового пути предполагает отказ от американского рынка и его замещение европейским. Сейчас сухопутный поток крайне удручающий в сравнении с морским. Так, по железнодорожному потоку Китай — Европа через Россию и Беларусь объем грузоперевозок не превышает 1 млн контейнеров в год. Грузооборот одного шанхайского порта (а таких 10), составляет порядка 35 млн тонн», — рассказывает он.

Железная дорога не справится с пассажиропотоком из Китая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По словам Вавилова, у Китая и России разная железнодорожная колея, а строительство отдельных трасс через Среднюю Азию и перегрузка товаров в Каспийском море натыкаются на геополитические риски и сроки строительства. «В случае ухудшения отношений с США, морской блокады, локдауна, именно автотранспорт может стать дорогой жизни, которая будет спасать китайский экспорт в Европу. А он колоссальный. Европа стала торговым партнером №1 для Китая, заместив США и страны АСЕАН. В какой-то момент при ухудшения геополитической ситуации может потребоваться на несколько порядков нарастить грузовой поток. И тут вопрос автодорог, которые строятся быстрее и администрируются легче, встает в полный рост», — резюмировал эксперт.