Куйвашев возвращает Екатеринбургу власть, отобранную в 2015-м

Говорят, Сергей Швиндт (справа) пытался помешать реформе, хотя его друзья утверждают, что это не так Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев официально запустил возвращение мэрии Екатеринбурга полного контроля над девелоперским рынком. Он внес на рассмотрение заксобрания проект поправок в закон «О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности…» между мэрией и региональным минстроем. URA.RU анонсировало это еще в сентябре. С тех пор интрига обросла новыми подробностями.

Свердловские власти забрали градостроительные полномочия у муниципалитета в октябре 2015 года — в разгар войны со старой городской командой. Решением парламента минстрой тогда получил право утверждать генплан Екатеринбурга, местные нормативы проектирования, правила землепользования и застройки (ПЗЗ), документы по планировке территорий, а также выдавать разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, принимать решения о развитии застроенных территорий.

До 2015-го контроль над девелоперами был одним из экономических фундаментов мэрской команды Фото: Анна Майорова © URA.RU

В 2017-м, когда между городом и областью установилось перемирие, часть полномочий вернули. Так, мэрия получила обратно возможность утверждать ПЗЗ и документацию по планировке территории. Но центром силы остался минстрой, выдающий разрешения на строительство.

Летом 2020-го, когда мэром был ставленник Куйвашева Александр Высокинский (ныне сенатор), губернатор, по словам источников, всерьез думал о том, чтобы отнять у горадминистрации и оставшееся. Это объясняли двумя причинами. Первая — Высокинского заподозрили в сговоре с тогдашним полпредом президента РФ в УрФО Николаем Цукановым (у Куйвашева с ним был конфликт). Вторая — мэрия и девелоперы находились в состоянии войны, которая мешала исполнению строительных нацпроектов, важных для Москвы.

Куйвашев решил вернуть городу полномочия только после того, как мэром стал Алексей Орлов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В конце 2020-го конъюнктура изменилась: Высокинский перешел на пост первого зама Куйвашева, поменявшись местами с Алексеем Орловым — соратником главы региона. Весной 2021-го, когда замом Орлова по стройке стал Рустам Галямов, до этого работавший у мэра Москвы Сергея Собянина, во власти впервые за шесть лет предметно заговорили о том, чтобы контроль над стройками Екатеринбургу вернуть. Профильный зам Куйвашева Сергей Швиндт получил команду проработать вопрос, поделился один из свидетелей событий.

Но 17 июня предыдущий созыв заксобрания на одном из последних заседаний неожиданно сохранил полномочия за минстроем еще на шесть лет. Этого толком никто не заметил: тему не обсуждали ни в СМИ, ни в кабинетах.

Версии о том, как это произошло, разнятся. К примеру, ранее URA.RU пересказывало слух, что Швиндта запутали: мол, начальник сказал ему сначала одно, затем противоположное, а по итогам отчитал за аппаратную ошибку. Однако информированный источник утверждает, что это не случайность, а спланированная акция. «Швиндт не хочет расставаться с полномочиями (кстати, как и [министр строительства Михаил] Волков), терять влияние. И вот так тихо, под шумок выборов, он продавил решение, в расчете на то, что все останется как есть. Конечно, губернатор его потом отчитал», — описал источник.

При этом знакомый Швиндта уверяет, что топ-менеджер не так властолюбив, как описывают. И в подтверждение привел инсайд, что в 2020-м у Высокинского не забрали оставшиеся полномочия якобы только потому, что Швиндт отговорил Куйвашева. Узнать у Швиндта, так ли это, не удалось: он сбросил звонок корреспондента.

«Накануне, 22 ноября, Куйвашев внес в заксобрание проект, отменяющий поправки от 17 июня. Когда депутаты их примут, срок действия закона от 2015 года будет изначальный — до 31 декабря 2021 года», — сообщил источник.

Таким образом, с 1 января администрация будет выдавать разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. А гордуме дадут право по согласованию с чиновниками утверждать новый генплан и поправки к нему.

Парламент рассмотрит поправки в середине декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Еще один собеседник агентства во властных структурах уточнил, что поправки от Куйвашева заксобрание рассмотрит в середине декабря. Пресс-секретарь губернатора Анна Шкерина обещала уточнить информацию по теме.

Третий источник в резиденции главы региона трактует решение Куйвашева как аппаратный сигнал: Орлов по-прежнему в кругу доверия. Хотя в сентябре, до и сразу после выборов, такой расклад ставили под сомнение. В частности, URA.RU писало, что неформальный советник Куйвашева, политтехнолог Ринат Хазеев пытался возложить на Орлова и его пиарщиков ответственность за провал на выборах в заксо и Госдуму (мэру пришлось ехать в резиденцию и отбиваться). А в начале сентября в политтусовку запустили (не факт, что Хазеев) странный слух, что отношения между Куйвашевым и Орловым уже не те: якобы главе региона передали какие-то слова Орлова, сказанные в узком кругу, и он нелицеприятно высказался о градоначальнике.