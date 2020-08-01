Губернатор накажет мэра Екатеринбурга, отняв у него полномочия

Евгений Куйвашев придумал, как разрешить конфликт екатеринбургских застройщиков с мэрией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вмешался в конфликт между застройщиками Екатеринбурга и мэром Александром Высокинским, который из экономического превратился в политический. Региональные власти готовятся забрать у городских градостроительные полномочия, возвращенные мэрии в 2017 году. Как стало известно URA.RU, реформа будет обсуждаться в понедельник, 3 августа, на совещании под руководством Евгения Куйвашева.

Свердловскому правительству передадут утверждение правил землепользования и застройки (ПЗЗ) Екатеринбурга, а также согласование документации по планировке территорий, сообщают источники URA.RU. Планируется, что из-за этого в правительстве появится специальное учреждение (подконтрольное минстрою МБУ), которое будет проектировать планировку территорий. По словам собеседников агентства, о возможности такого сценария губернатор предупреждал мэра Александра Высокинского в июле на областном инвестиционном совете.

Мэрия Екатеринбурга лишится части градостроительных полномочий в ближайшее время Фото: Анна Майорова © URA.RU

Источник агентства в администрации Куйвашева подтвердил, в графике мероприятий губернатора на август значится проведение совещания со строителями 3 августа. Также глава региона намерен принять участие в праздничных мероприятиях в честь Дня строителя в конце первой рабочей недели августа.

Один из заместителей Евгения Куйвашева утверждает, что решение будет иметь политическую подоплеку: «Высокинский не справился с ролью модератора ситуации в Екатеринбурге. Он должен был находить баланс между мэрией и городской думой, профессиональными сообществами, бизнесом, но на каждом направлении действовал не как координатор, а как самостоятельный игрок. Александр Геннадьевич не шел на переговоры с думой, а направлял туда [своего заместителя Екатерину] Куземку, которая для руководства думы — раздражитель. Мэр давал понять, что он выше думы, потому что у него мандат на управление городом от губернатора, но губернатор дал ему мандат только на нахождение баланса между интересами разных групп влияния».

Евгений Куйвашев не в первый раз так воспитывает своих подчиненных: управляя Свердловской областью девятый год, он смог создать сбалансированную систему взаимодействия между государственными служащими. Для воспитания мэра Екатеринбурга предполагалось вынести ему «неуд» на защите отчета о работе администрации в 2019 году. Однако, Высокинский заручился поддержкой полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова и заслушивание отчета прошло хорошо.

Областные власти попробовали обвинить мэрию в провале голосования за поправки в Конституцию РФ, но и тут полпредство заверило федеральный центр, что Екатеринбург показал лучший результат из возможных, самых рекордный за всю современную историю, и под ударом оказался не мэр, а вице-губернатор.

«Это прямое вмешательство в зону ответственности губернатора, — утверждает чиновник, хорошо знающий настроения в команде Евгения Куйвашева.

— Отвечая за ситуацию в регионе, губернатор проводит ту кадровую политику, которую считает необходимой. На это у него есть мандат от президента страны и населения, проголосовавшего за него на выборах в 2017 году. Однако, в его рабочие процессы вмешиваются извне, ставя под угрозу эффективность проводимой работы. Это недопустимо.

У губернатора достаточно механизмов для того, чтобы напомнить забывшим, кто управляет Свердловской областью, к кому нужно обращаться за защитой и согласованием своих действий».

Долго искать инструмент воспитания губернатору не нужно — уже второй год длится спор между бизнесом и городской администрацией. Застройщики выражают недовольство, что не могут запустить стройки из-за препятствования со стороны мэрии. «Администрация по году-два не согласовывает документацию по планировке. Мы теряем время и деньги», — передает аргументацию строителей инсайдер.

В коридорах власти делятся, что в мае—июне, во время острой фазы конфликта между мэрией и строителями, бизнесмены даже переходили на крик. Рассказывают, что строители, в приватных разговорах обычно сторонящиеся политики, готовились поднять вопрос о доверии действующей городской команде, которую они по просьбе резиденции поддержали в 2018 году.

Источник предполагает, что решающими в этой истории стали аргументы застройщиков. Они предупреждали, что из-за административного давления Свердловская область рискует не выполнить президентский указ о вводе 2,65 миллиона квадратных метров жилья в 2020 году. «Сегодня есть два центра принятия решений — областной минстрой, выдающий разрешения на строительство, и мэрия, согласующая предварительную документацию. Губернатору и минстрою надо выполнять цифры по вводу жилья, но мэрия, которая отвечает за часть процесса, этому мешает», — описывает ситуацию статусный городской строитель.

Кроме того, до губернатора донесли, что горадминистрация не способна выполнять договоренности, которые достигаются между бизнесменами и областными властями. Так, в кулуарах резиденции вспоминают, что компания «Атомстройкомплекс» по соглашению с областными властями спонсировала избирательную кампанию депутата Госдумы Антона Шипулина в обмен на выделение землеотводов в Екатеринбурге. «Резиденция и „Атом“ ударили по рукам, но на деле мэрия продолжает блокировать АСК», — сетуют в коридорах власти. В пресс-службе «Атомстройкомплекса» отказались это комментировать.

Застройщики жалуются губернатору на Александра Высокинского последние несколько месяцев Фото: Анна Майорова © URA.RU

Аналогичным образом складывается ситуация с застройщиками, которые по просьбе резиденции включаются в спасение обманутых дольщиков, беря на себя финансовые обязательства. «Я брался за проект при условии, что мэрия согласует мне всего лишь одну стройку — больше мне не надо. Один из вице-губернаторов поддержал просьбу и передал ее мэрии, где сказали, что никаких проблем не будет. В итоге дома для дольщиков построены, но я никак не могу вывести людей на свою площадку — проект до сих пор не согласован», — сетует один из застройщиков на условиях анонимности.

Выслушав доводы, Куйвашев поручил «разобраться в какой парадигме лучше двигаться дальше», утверждает один из участков кулуарных переговоров. Это восприняли как сигнал к действию. В ситуации с затягиванием согласования строительных проектов в Екатеринбурге губернатор поручил разобраться своему заместителю Сергею Швиндту, сообщает областной чиновник. «Но на деле его никто не допустит до решения этих вопросов из-за старых „фокусов“ с землей под МВЦ „Екатеринбург-ЭКСПО“ и „Екатеринбург Ареной“», — считает источник.

Получить официальное подтверждение намерения областных властей забрать у мэрии часть полномочий на момент публикации не удалось: в региональном департаменте информполитики заявили, что по этой теме у губернатора на понедельник не запланировано совещаний. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга заявили, что график главы города на новую неделю будет спланирован 3 августа. Также там сообщили, что взаимодействие городских сластей со строителями является «конструктивным».

Источник в окружении Александра Высокинского подтвердил наличие проблем с застройщиками, которые связаны «с принципиальным решением главы не одобрять точечную застройку, как не совпадающую с интересами горожан». «Сейчас идет выработка приемлемых для всех правил работы», — утверждает источник. Он настаивает на том, что мэр не был инициатором походов в полпредство: «Муниципальная власть — служанка всех уровней власти.

Невозможна ситуация, когда полпред вызывает на совещание, а мэр не приходит. Неформальных встреч у Высокинского и Цуканова не было».

Отдельно источник агентства дал оценку обвинениям в невыполнении роли модератора: «Трудно быть модератором, когда участники переговоров не знают правил хорошего тона, и открытым текстом угрожают тебе физической расправой, забывая, что со времен их молодости прошло больше 30 лет».

Собеседник агентства, знающий настроения полпреда Николая Цуканова, утверждает, что полпред не будет вмешиваться в передачу полномочий с муниципального на региональный уровень власти, но курировать ситуацию в регионе продолжит. «Также, как делает это и в других регионах Уральского федерального округа, в котором он представляет главу государства, — сказал источник URA.RU. — В отличие от своего предшественника, Николай Николаевич — деятельный государственный служащий — с этим нужно смириться».