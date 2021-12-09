Челябинские инсайды: готовятся облавы в ресторанах

О токсичных членах ЕР, уголовках за премию, споре спикера ЗСО и главы полиции. Выпуск 949

10 декабря 2021 в 20:00 Размер текста - 17 +

Что еще запретим? Коллаж URA.RU Челябинские министры, а также главы городов и районов обсуждают итоги прямой линии губернатора Алексея Текслера. В «Единой России» гадают, насколько серьезной станет ротация регионального политсовета. В правительственной структуре говорят об угловных дела после проверки, которую провела КСП. В мэрии Челябинска ждут громких увольнений, а в прокуратуре — кадровых перестановок. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Текслер провел разбор полетов с министрами… Алексей Текслер обсудил с министрами прямую линию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Инсайдеры сообщают, что после «прямой линии» челябинский губернатор Алексей Текслер провел беседу с каждым министром. «Велел отдельно отчитаться по тем вопросам, что были затронуты на прямой линии. Особый спрос был с министра строительства Юлия Элбакидзе, с министра здравоохранения Юрия Семенова и министра образования Александра Кузнецова. Именно по их ведомствам были претензии из-за больниц и школ», — рассказал инсайдер. Что касается глав, то чаще всего острые вопросы звучали из горнозаводской зоны. Это касается и тех тем, что в прямой эфир не попали, но были учтены. …и раздал домашние задания Все министры и начальники главных управлений должны дать ответы поступившие на «прямую линию» с губернатором Алексеем Текслером. Это же касается глав муниципалитетов. «Прозвучало 40 ответов, а вопросов было около пяти тысяч. Ответить надо всем. Так что теперь во всех ведомствах кипит работа. Причем надо не только ответить на вопросы, но и подготовить итоговые аналитички с предложениями по исправлениями ситуации. Так что до Нового года никто не расслабляется», — говорит источник. Елки для мэров не будет Алексей Текслер проведет «Елку желаний» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Как сообщают инсайдеры, в этом году, как два года подряд, не будет новогоднего приема глав городов и районов у губернатора Алексея Текслера. «Дело не в пандемии COVID-19, тем более что все главы привились. Сам формат перестал быть актуальным. В резиденции будет только „Елка желаний“, где члены правительства станут исполнять желания детей из многодетных семей, детских домов и детей-инвалидов. А главы в своих администрациях будут проводить такие же елки, исполняя детские мечты», — рассказал источник. На «прямой линии» губернатор выдал «черную метку» Мало кто обратил внимание, что во время прямой линии с жителями области губернатор Алексей Текслер на вопрос о боре в Челябинске обратился именно к министру экологии региона Сергею Лихачеву. «Городской бор находится в введении Главное управление лесами области. По идее, это зона ответственности врио начальника ГУ лесами Валерия Нигматуллина. Но Текслер попросил отвечать именно Лихачева и тот, довольно бодро отчитался. Теперь в кулуарах говорят, что Нигматуллин не будет, в итоге, руководить ведомством. А когда появится новый начальник, уйдет в отставку, поэтому ему не дали слова», — рассказал инсайдер. Из регионального политсовета уберут «токсичных» Анатолий Вершинин лишится партийной должности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Как уверяют источники, ротация регионального политсовета «Единой России» будет выше планируемых 30%. «На съезде ЕР в Москве генсовет обновили более чем наполовину. На местах ожидают такую же ротацию», — поясняют источники. В кулуарах пытаются угадать, кого выведут из состава регионального политсовета? Почти все сходятся на том, что эту структуру покинут Анатолий Вершинин, Александр Галкин и Эркин Маматов. «Все они выходцы из „Молодой гвардии ‚Единой России‘“ и к каждому есть претензии. Поэтому в новом составе политсовета их не будет», — рассказал инсайдер. В политблоке ждут новых назначений Виталий Шиков и Евгений Голицын покидают правительство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В правительстве региона обсуждают, кто займет две ключевые должности в политблоке, после того как будет опубликовано и вступит в силу решение о распределении штатных должностей в новом составе облизбиркома. Вице-губернатор Евгений Голицын, курирующий юг области, покинет пост и станет председателем комиссии. Начальник управления по внутренней политике Виталий Шиков также уйдет в отставку и займет в избиркоме штатную должность. «Вице-губернатором по югу может стать замруководителя аппарата правительства Алексей Фартыгин и других кандидатур пока нет. А вот на должность начальника УВП рассматривается замруководителя оргуправления заксобрания области Наталья Кузнецова. Но все будет так, как решит губернатор Алексей Текслер», — говорят в кулуарах. Двум экс-начальникам ГЖИ грозят уголовки Как сообщают инсайдеры, проверка, которую проводила Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области в Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) региона может обернуться проблемами для двух бывших руководителей — Андрее Солопове и Элле Никитиной. «Сначала Никтина будучи первым заместителем начальника, работала в статусе и. о. руководителя. Проверяется, что она выписала себе премии и как руководителю и как заместителю. Потом Никитина уволилась и уехала в Сочи. И.о. начальника стал другой заместитель, Солопов. И он также, якобы, выписал себе две премии. Все это есть в актах КСП и может закончиться уголовными делами», — рассказа источник. Мусорщики скупают общественников Сергей Лихачев стал объектом информатаки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По слухам, после ухода первого замминистра экологии Яны Куприковой копейские мусорщики («Втор-Ком») потеряли поддержку в органах власти. Пытаясь вернуть свое влияние, мусорное лобби устроило информационную атаку на министра экологии области Сергея Лихачева. «Полигон в Старокамышинске уже лишили лицензии и его исключили из всех реестров. Сейчас компания пытается построить новый полигон вблизи поселка. Для этой цели компания скупает эко-активистов и блогеров. Их задача — протащить данный проект и критиковать министерство», — рассказал источник. Спикер ЗСО поспорил с силовиками В ЗСО утверждают, что полиция ехала 40 минут Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Инсайдеры рассказывают, что после того, как противники QR-кодов пытались прорваться в законодательное собрание Челябинской области, спикер ЗСО Александр Лазарев остался недоволен действиями полиции. «Лазарев собрал закрытое совещание, на котором присутствовал замначальника ГУ МВД по региону Сергей Богдановский . Говорят, спикер ЗСО раскритиковал действия полиции. Мол, приехали и ничего не делали. Якобы Лазарев даже заявил „привет Сергееву передавайте!“ адресуя свой привет начальнику главка Андрею Сергееву, который тогда был в отпуске», — рассказал источник. По словам инсайдера, упреки со стороны Лазарева очень не понравились Богдановскому и Сергееву. Мол, спокойствие полиции было оправдано. Стихийный митинг не перерос в бойню. С другой стороны, полиция ехала на вызов в ЗСО почти 40 минут и претензии Лазарева частично обоснованы. В прокуратуре Челябинска грядут кадровые изменения Как сообщают источники, в скором времени прокуратуру Курчатовского района Челябинска возглавит зампрокурора Калининского района Андрей Ветриченко. В Курчатовском уже почти год нет руководителя после того как прежнего прокурора Дмитрия Поникарова перевели в Сочи. «Ветриченко — хороший профессионал. Его перевод уже согласован по всех инстанциях и со дня на день ждут приказа», — говорят в кулуарах. К экс-министру спорта возникли претензии К Леониду Одеру возникли вопросы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Инсайдеры сообщают, на этой неделе спортивный директор областного фонда поддержки спорта Леонид Одер должен был представить правительству региона отчет о работе фонда. «Есть вероятность, что отчет забракуют. К работе Одера скопилось много претензий, именно как к исполнителю. Все идет к тому, что он скоро покинет свою должность», — уверяют в кулуарах. До работы в фонде Одер руководил областным министерством спорта и на новом посту он должен был выстраивать связи со спортшколами,. В школах жалуются, что деньги до них не доходят. В мэрии Челябинска готовятся к отставкам Среди тех, кто может лишиться должности называют Максима Куляшова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В мэрии Челябинска гадают, кто из высокопоставленных дорожников лишится должности после прямой линии губернатора. «Глава региона Алексей Текслер сдержанно, но вполне определенно высказался о ремонте Комсомольского проспекта, к которому есть претензии от ГИБДД и горожан. А также заявил о соответствующих „кадровых выводах“. Сейчас все гадают: будут ли они сделаны относительно вице-мэра Максима Куляшова либо начальника управления дорожного хозяйства Рината Кучитарова? А пока в мэрию зачастили желающие занять пост любого из двух руководителей, над которыми начали сгущаться тучи», — рассказал инсайдер. Суд заблокировал уголовное дело депутата Победа Олега Ивнова в суде удивила его коллег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Представители строительной отрасли не могут понять, как налоговики могли проиграть суд депутату гордумы Челябинска Олегу Иванову. Налоговая инспекция пыталась взыскать с народного избранника 119 млн рублей, но суд в иске отказал. «Все думали, что решение суда станет основой для уголовного дела в отношении Иванова. Именно возможный уход от налогов стал поводом для обысков в фирмах депутата, дело находится на контроле ФСБ. Проигрыш дает повод для слухов, что Иванов мог с кем-то договориться из силовиков договориться и дела его скоро поправятся», — говорят в кулуарах. Депутатам пообещали амнистию за косяки с декларацией Илья Мительман может сохранить мандат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске обсуждают забавное продолжение скандальной попытки Курчатовского райсовета принять собственное положение, позволяющее не отбирать мандат за нарушение антикоррупционных норм в части заполнения декларации о доходах и имуществе. «Всем понятно, что этот проект хотели принять под депутата Ильи Мительмана, которых забыл указать в декларации несколько миллионов рублей. И хотя вопрос в повестку вносить не стали, спикер райсовет Винера Давлетханова якобы попросила задержаться после заседания членов комиссии по местному самоуправлению. Она сказала им по секрету, что вот-вот из правительства области поступит документ. Якобы там не возражают против такого положения. Комиссия какое-то время ожидала этой бумаги, но безрезультатно. В итоге все пожали плечами и разошлись», — рассказал инсайдер. Теперь все гадают, будет ли такая бумага или нет. Силовики готовят ночные облавы в ресторанах У ночных посетителей затребуют QR-коды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Рестораторы празднуют победу, радуясь тому, что губернатор Алексей Текслер разрешил им работать в ночное время. «Многие уверены, что сработали многочисленные обращения по этому поводу. На самом деле в оперштабе очень тщательно просчитали потоки людей, которым будет интересно находиться в ресторанах ночью, потери для малого бизнеса. В итоге решили, что снять этот запрет можно вполне безболезненно. Но рестораторы пока еще не знают, что именно ночью будут усилены полицейские рейды по проверке QR-кодов», — сказал инсайдер. Экс-кандидат в Госдуму хочет уйти из СР Говорят, что депутат горсобрания Миасса Павел Сидоров подумывает о разрыве отношений с партией «Справедливая Россия — За правду». От эсеров он выдвигался в Госдуму по Златоустовскому округу. Проиграл кандидату от «Единой России» Олегу Колесников, но показал неплохой результат. «Ему была дана команда сдерживаться, так как лидер регионального отделения эсеров Валерий Гартунг договорился с ЕР, что его люди не будут активничать в округах кроме Коркинского, где выдвигался сам Гартунг. Логинову все это не слишком понравилось, так как на кампанию были затрачены средства. Вот и подумывает об уходе из партии», — рассказал инсайдер. Над Аминовым сгущаются тучи Сигабатулла Аминов предпочитает жить в Челябинске, а не по месту работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Разгоревшийся конфликт между главой Кунашакского района Сибагатуллой Аминовым и местными депутатами вызвал новый всплеск компромата в Кунашаке. «Аминов под предлогом оптимизации бюджета собирается закрыть уже третью школу — в Карагайке. Тем временем казна платит за его ежедневные поездки на работу из элитного поселка Тарасовка в Челябинск и обратно. Водитель вынужден вставать в пять утра. Когда Аминов сам садится за руль, траты лишь возрастают — в конце ноября глава попал в очередное ДТП. Зачем тогда бюджет оплатил ремонт служебной квартиры для него в Кунашаке и исправно перечисляет „коммуналку“?» — задаются вопросом доброжелатели. Главный полицейский Озерска внезапно заболел В Озерске начальник УМВД Сергей Ревякин внезапно ушел на больничный. Болезнь силовика дала поводы для слухов. «Все в городе знают, что Ревякин должен покинуть пост начальника городской полиции до конца года. Известен даже его сменщик, это Кирилл Черепенькин, который сейчас руководит межмуниципальным МВД „Карталинский“. Сейчас все гадают, Ревякин на самом деле заболел или таким образом он тянет время и пытается решить вопрос о переводе на новую должность», — рассказал источник. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. 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Челябинские министры, а также главы городов и районов обсуждают итоги прямой линии губернатора Алексея Текслера. В «Единой России» гадают, насколько серьезной станет ротация регионального политсовета. В правительственной структуре говорят об угловных дела после проверки, которую провела КСП. В мэрии Челябинска ждут громких увольнений, а в прокуратуре — кадровых перестановок. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Текслер провел разбор полетов с министрами… Инсайдеры сообщают, что после «прямой линии» челябинский губернатор Алексей Текслер провел беседу с каждым министром. «Велел отдельно отчитаться по тем вопросам, что были затронуты на прямой линии. Особый спрос был с министра строительства Юлия Элбакидзе, с министра здравоохранения Юрия Семенова и министра образования Александра Кузнецова. Именно по их ведомствам были претензии из-за больниц и школ», — рассказал инсайдер. Что касается глав, то чаще всего острые вопросы звучали из горнозаводской зоны. Это касается и тех тем, что в прямой эфир не попали, но были учтены. …и раздал домашние задания Все министры и начальники главных управлений должны дать ответы поступившие на «прямую линию» с губернатором Алексеем Текслером. Это же касается глав муниципалитетов. «Прозвучало 40 ответов, а вопросов было около пяти тысяч. Ответить надо всем. Так что теперь во всех ведомствах кипит работа. Причем надо не только ответить на вопросы, но и подготовить итоговые аналитички с предложениями по исправлениями ситуации. Так что до Нового года никто не расслабляется», — говорит источник. Елки для мэров не будет Как сообщают инсайдеры, в этом году, как два года подряд, не будет новогоднего приема глав городов и районов у губернатора Алексея Текслера. «Дело не в пандемии COVID-19, тем более что все главы привились. Сам формат перестал быть актуальным. В резиденции будет только „Елка желаний“, где члены правительства станут исполнять желания детей из многодетных семей, детских домов и детей-инвалидов. А главы в своих администрациях будут проводить такие же елки, исполняя детские мечты», — рассказал источник. На «прямой линии» губернатор выдал «черную метку» Мало кто обратил внимание, что во время прямой линии с жителями области губернатор Алексей Текслер на вопрос о боре в Челябинске обратился именно к министру экологии региона Сергею Лихачеву. «Городской бор находится в введении Главное управление лесами области. По идее, это зона ответственности врио начальника ГУ лесами Валерия Нигматуллина. Но Текслер попросил отвечать именно Лихачева и тот, довольно бодро отчитался. Теперь в кулуарах говорят, что Нигматуллин не будет, в итоге, руководить ведомством. А когда появится новый начальник, уйдет в отставку, поэтому ему не дали слова», — рассказал инсайдер. Из регионального политсовета уберут «токсичных» Как уверяют источники, ротация регионального политсовета «Единой России» будет выше планируемых 30%. «На съезде ЕР в Москве генсовет обновили более чем наполовину. На местах ожидают такую же ротацию», — поясняют источники. В кулуарах пытаются угадать, кого выведут из состава регионального политсовета? Почти все сходятся на том, что эту структуру покинут Анатолий Вершинин, Александр Галкин и Эркин Маматов. «Все они выходцы из „Молодой гвардии ‚Единой России‘“ и к каждому есть претензии. Поэтому в новом составе политсовета их не будет», — рассказал инсайдер. В политблоке ждут новых назначений В правительстве региона обсуждают, кто займет две ключевые должности в политблоке, после того как будет опубликовано и вступит в силу решение о распределении штатных должностей в новом составе облизбиркома. Вице-губернатор Евгений Голицын, курирующий юг области, покинет пост и станет председателем комиссии. Начальник управления по внутренней политике Виталий Шиков также уйдет в отставку и займет в избиркоме штатную должность. «Вице-губернатором по югу может стать замруководителя аппарата правительства Алексей Фартыгин и других кандидатур пока нет. А вот на должность начальника УВП рассматривается замруководителя оргуправления заксобрания области Наталья Кузнецова. Но все будет так, как решит губернатор Алексей Текслер», — говорят в кулуарах. Двум экс-начальникам ГЖИ грозят уголовки Как сообщают инсайдеры, проверка, которую проводила Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области в Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) региона может обернуться проблемами для двух бывших руководителей — Андрее Солопове и Элле Никитиной. «Сначала Никтина будучи первым заместителем начальника, работала в статусе и. о. руководителя. Проверяется, что она выписала себе премии и как руководителю и как заместителю. Потом Никитина уволилась и уехала в Сочи. И.о. начальника стал другой заместитель, Солопов. И он также, якобы, выписал себе две премии. Все это есть в актах КСП и может закончиться уголовными делами», — рассказа источник. Мусорщики скупают общественников По слухам, после ухода первого замминистра экологии Яны Куприковой копейские мусорщики («Втор-Ком») потеряли поддержку в органах власти. Пытаясь вернуть свое влияние, мусорное лобби устроило информационную атаку на министра экологии области Сергея Лихачева. «Полигон в Старокамышинске уже лишили лицензии и его исключили из всех реестров. Сейчас компания пытается построить новый полигон вблизи поселка. Для этой цели компания скупает эко-активистов и блогеров. Их задача — протащить данный проект и критиковать министерство», — рассказал источник. Спикер ЗСО поспорил с силовиками Инсайдеры рассказывают, что после того, как противники QR-кодов пытались прорваться в законодательное собрание Челябинской области, спикер ЗСО Александр Лазарев остался недоволен действиями полиции. «Лазарев собрал закрытое совещание, на котором присутствовал замначальника ГУ МВД по региону Сергей Богдановский. Говорят, спикер ЗСО раскритиковал действия полиции. Мол, приехали и ничего не делали. Якобы Лазарев даже заявил „привет Сергееву передавайте!“ адресуя свой привет начальнику главка Андрею Сергееву, который тогда был в отпуске», — рассказал источник. По словам инсайдера, упреки со стороны Лазарева очень не понравились Богдановскому и Сергееву. Мол, спокойствие полиции было оправдано. Стихийный митинг не перерос в бойню. С другой стороны, полиция ехала на вызов в ЗСО почти 40 минут и претензии Лазарева частично обоснованы. В прокуратуре Челябинска грядут кадровые изменения Как сообщают источники, в скором времени прокуратуру Курчатовского района Челябинска возглавит зампрокурора Калининского района Андрей Ветриченко. В Курчатовском уже почти год нет руководителя после того как прежнего прокурора Дмитрия Поникарова перевели в Сочи. «Ветриченко — хороший профессионал. Его перевод уже согласован по всех инстанциях и со дня на день ждут приказа», — говорят в кулуарах. К экс-министру спорта возникли претензии Инсайдеры сообщают, на этой неделе спортивный директор областного фонда поддержки спорта Леонид Одер должен был представить правительству региона отчет о работе фонда. «Есть вероятность, что отчет забракуют. К работе Одера скопилось много претензий, именно как к исполнителю. Все идет к тому, что он скоро покинет свою должность», — уверяют в кулуарах. До работы в фонде Одер руководил областным министерством спорта и на новом посту он должен был выстраивать связи со спортшколами,. В школах жалуются, что деньги до них не доходят. В мэрии Челябинска готовятся к отставкам В мэрии Челябинска гадают, кто из высокопоставленных дорожников лишится должности после прямой линии губернатора. «Глава региона Алексей Текслер сдержанно, но вполне определенно высказался о ремонте Комсомольского проспекта, к которому есть претензии от ГИБДД и горожан. А также заявил о соответствующих „кадровых выводах“. Сейчас все гадают: будут ли они сделаны относительно вице-мэра Максима Куляшова либо начальника управления дорожного хозяйства Рината Кучитарова? А пока в мэрию зачастили желающие занять пост любого из двух руководителей, над которыми начали сгущаться тучи», — рассказал инсайдер. Суд заблокировал уголовное дело депутата Представители строительной отрасли не могут понять, как налоговики могли проиграть суд депутату гордумы Челябинска Олегу Иванову. Налоговая инспекция пыталась взыскать с народного избранника 119 млн рублей, но суд в иске отказал. «Все думали, что решение суда станет основой для уголовного дела в отношении Иванова. Именно возможный уход от налогов стал поводом для обысков в фирмах депутата, дело находится на контроле ФСБ. Проигрыш дает повод для слухов, что Иванов мог с кем-то договориться из силовиков договориться и дела его скоро поправятся», — говорят в кулуарах. Депутатам пообещали амнистию за косяки с декларацией В Челябинске обсуждают забавное продолжение скандальной попытки Курчатовского райсовета принять собственное положение, позволяющее не отбирать мандат за нарушение антикоррупционных норм в части заполнения декларации о доходах и имуществе. «Всем понятно, что этот проект хотели принять под депутата Ильи Мительмана, которых забыл указать в декларации несколько миллионов рублей. И хотя вопрос в повестку вносить не стали, спикер райсовет Винера Давлетханова якобы попросила задержаться после заседания членов комиссии по местному самоуправлению. Она сказала им по секрету, что вот-вот из правительства области поступит документ. Якобы там не возражают против такого положения. Комиссия какое-то время ожидала этой бумаги, но безрезультатно. В итоге все пожали плечами и разошлись», — рассказал инсайдер. Теперь все гадают, будет ли такая бумага или нет. Силовики готовят ночные облавы в ресторанах Рестораторы празднуют победу, радуясь тому, что губернатор Алексей Текслер разрешил им работать в ночное время. «Многие уверены, что сработали многочисленные обращения по этому поводу. На самом деле в оперштабе очень тщательно просчитали потоки людей, которым будет интересно находиться в ресторанах ночью, потери для малого бизнеса. В итоге решили, что снять этот запрет можно вполне безболезненно. Но рестораторы пока еще не знают, что именно ночью будут усилены полицейские рейды по проверке QR-кодов», — сказал инсайдер. Экс-кандидат в Госдуму хочет уйти из СР Говорят, что депутат горсобрания Миасса Павел Сидоров подумывает о разрыве отношений с партией «Справедливая Россия — За правду». От эсеров он выдвигался в Госдуму по Златоустовскому округу. Проиграл кандидату от «Единой России» Олегу Колесников, но показал неплохой результат. «Ему была дана команда сдерживаться, так как лидер регионального отделения эсеров Валерий Гартунг договорился с ЕР, что его люди не будут активничать в округах кроме Коркинского, где выдвигался сам Гартунг. Логинову все это не слишком понравилось, так как на кампанию были затрачены средства. Вот и подумывает об уходе из партии», — рассказал инсайдер. Над Аминовым сгущаются тучи Разгоревшийся конфликт между главой Кунашакского района Сибагатуллой Аминовым и местными депутатами вызвал новый всплеск компромата в Кунашаке. «Аминов под предлогом оптимизации бюджета собирается закрыть уже третью школу — в Карагайке. Тем временем казна платит за его ежедневные поездки на работу из элитного поселка Тарасовка в Челябинск и обратно. Водитель вынужден вставать в пять утра. Когда Аминов сам садится за руль, траты лишь возрастают — в конце ноября глава попал в очередное ДТП. Зачем тогда бюджет оплатил ремонт служебной квартиры для него в Кунашаке и исправно перечисляет „коммуналку“?» — задаются вопросом доброжелатели. Главный полицейский Озерска внезапно заболел В Озерске начальник УМВД Сергей Ревякин внезапно ушел на больничный. Болезнь силовика дала поводы для слухов. «Все в городе знают, что Ревякин должен покинуть пост начальника городской полиции до конца года. Известен даже его сменщик, это Кирилл Черепенькин, который сейчас руководит межмуниципальным МВД „Карталинский“. Сейчас все гадают, Ревякин на самом деле заболел или таким образом он тянет время и пытается решить вопрос о переводе на новую должность», — рассказал источник. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.