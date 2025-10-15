Кешбэк от государства стал ближе: какие в 2025 году доступны налоговые вычеты

На портале «Госуслуги» стал доступен новый сервис для оформления налоговых вычетов. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко, эта функция реализована в формате «жизненной ситуации» и призвана максимально упростить процесс для граждан.
Сервис предлагает пошаговое руководство по оформлению и предоставляет полную информацию о всех существующих видах налоговых вычетов. Кроме того, система помогает пользователю определить, на какой именно вычет он имеет право — например, социальный, если в течение года были расходы на лечение, обучение или фитнес. На что можно получить налоговый вычет в 2025 году — в материале URA.RU.
Что такое налоговый вычет и кто его может получить
Налоговый вычет — это сумма, на которую уменьшается облагаемый налогом доход. На практике это чаще всего означает возврат части уплаченного вами налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Основанием для возврата являются понесенные расходы в социально значимых сферах.
Получить вычет могут граждане, являющиеся налоговыми резидентами РФ (то есть проживающие на территории страны не менее 183 дней в году). Также они должны платить НДФЛ по ставке 13%.
На что можно получить налоговый вычет в 2025 году
Социальные налоговые вычеты
Государство предоставляет социальные налоговые вычеты, позволяющие вернуть часть НДФЛ при определенных социальных расходах. Право на возврат налога распространяется на расходы по нескольким категориям: оплата лечения и добровольного медицинского страхования, собственного образования или обучения детей, братьев и сестер, занятий фитнесом и спортом для себя или детей, благотворительные взносы. В этот список входят и платежи по негосударственному пенсионному обеспечению, добровольному страхованию жизни и взносам на накопительную часть пенсии.
Налоговый вычет за лечение
Этот вычет позволяет вернуть часть налога на доходы при оплате медицинских услуг и лекарств, назначенных врачом для себя, супруга, родителей или несовершеннолетних детей, а также при оплате взносов по договору добровольного медицинского страхования. Общая сумма расходов, с которой можно получить вычет, ограничена 150 тысячами рублей в год. Однако это ограничение действует только для обычного лечения, перечень которого утвержден правительством. В случае оплаты дорогостоящих видов медицинской помощи, также определяемых специальным перечнем, лимит не применяется, и вычет можно получить со всей суммы понесенных расходов.
Налоговый вычет за обучение
Право на получение этого вычета имеет лицо, оплатившее собственное образование любого формата, а также очное обучение своих детей, братьев, сестер или подопечных. Возрастное ограничение для получателей образования — до 24 лет. Сумма вычета имеет два лимита.
Отмечается, что на оплату обучения каждого ребенка можно заявить к вычету не более 110 тысяч рублей в год. Для собственного образования или обучения брата/сестры действует лимит в 150 тысяч рублей, который является совокупным для большинства социальных вычетов, кроме благотворительности и дорогостоящего лечения. Важным условием является то, что вычет не предоставляется, если обучение было оплачено за счет средств материнского капитала.
Вычет на благотворительность
Можно вернуть часть уплаченного НДФЛ с денежных средств, перечисленных в качестве пожертвований. Получить вычет можно, если деньги перечислялись установленным категориям получателей, к которым относятся благотворительные и религиозные организации, а также некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в социально значимых сферах.
Сумма, с которой можно вернуть налог, не может превышать 25% от величины годового дохода жертвователя. При этом вычет не предоставляется при оказании материальной помощи напрямую другому физическому лицу, а также в случаях, когда благотворительный взнос был обусловлен получением какой-либо ответной выгоды для жертвователя.
Вычет на фитнес и спорт
Налоговый вычет может компенсировать часть расходов на занятия физкультурой и спортом. Его можно оформить на себя, а также на своих детей в возрасте до 24 лет, при условии их очного обучения. Отмечается, что максимальная сумма расходов, с которой можно вернуть налог, составляет 150 000 рублей в год. Ключевым требованием для получения вычета является то, что спортивные услуги должны предоставляться организацией, для которой этот вид деятельности является основным.
«Пенсионные» и «страховые» вычеты
При получении вычета можно вернуть часть налога с сумм, уплаченных по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, добровольного пенсионного страхования и добровольного страхования жизни, при условии, что срок действия договора страхования жизни составляет не менее пяти лет.
Общий размер вычета ограничен 150 000 рублей в год. Эта сумма является совокупной для данного вида вычета и большинства других социальных налоговых вычетов. Отдельно предусмотрена возможность получения вычета при самостоятельной уплате взносов на накопительную часть трудовой пенсии.
Имущественные налоговые вычеты
Налоговый вычет при покупке квартиры
При покупке квартиры, дома или другой жилой недвижимости можно вернуть 13% от ее стоимости. Максимальная сумма расходов, с которой предоставляется вычет, составляет 2 миллиона рублей, что позволяет вернуть до 260 тысяч рублей налога. Это право можно использовать только один раз в жизни. Для получения вычета можно подать документы через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы в упрощенном порядке.
Налоговый вычет при продаже квартиры
Вычет освобождает от уплаты НДФЛ с доходов, полученных от продажи недвижимого имущества. Если объект находился в собственности более минимального предельного срока владения (3 или 5 лет в зависимости от основания приобретения), налог с полученного дохода не уплачивается.
При продаже имущества до истечения этого срока налогооблагаемую базу можно уменьшить одним из двух способов: на сумму документально подтвержденных расходов, связанных с первоначальным приобретением этой недвижимости (без ограничения по сумме), либо с применением налогового вычета в фиксированном размере 1 000 000 рублей, если подтверждающие документы отсутствуют.
Налоговый вычет по ипотеке
Изменение позволяет вернуть 13% от суммы уплаченных банку процентов по ипотечному кредиту. Максимальный размер расходов, с которых можно получить возврат, составляет три миллиона рублей, что позволяет вернуть до 390 тысяч рублей. Вычет предоставляется только по одному объекту недвижимости, однако супруги имеют право на получение независимых вычетов — каждый может заявить о возврате налога с уплаченных им процентов в пределах установленного лимит
Инвестиционные налоговые вычеты
Инвестиционные вычеты предназначены для физических лиц, осуществляющих операции на рынке ценных бумаг и использующих индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Одним из видов является доход от продажи ценных бумаг, который предоставляется при условии нахождения ценных бумаг в собственности более трех лет.
В рамках ИИС действует два основных типа вычетов. Первый — вычет с суммы внесенных на счет денежных средств в размере до 400 тысяч рублей ежегодно, что позволяет вернуть до 52 тыс. рублей уплаченного НДФЛ. Второй тип — освобождение от НDFL всего дохода, полученного от операций по ИИС, при условии закрытия счета не ранее чем через три года.
Важно отметить, что с 2024 года действует исключительно инвестиционный счет третьего типа, который позволяет объединить оба вычета — и за взносы, и за инвестиционный доход. Ключевым ограничением данной системы является невозможность закрыть счет в том же году, когда производилось его пополнение.
Профессиональные налоговые вычеты
Эта категория вычетов предназначена для индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов, авторов произведений, а также лиц, работающих по гражданско-правовым договорам. Суть вычета заключается в уменьшении налогооблагаемого дохода на сумму документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с получением этого дохода.
При отсутствии документального подтверждения расходов налогоплательщик вправе получить вычет в размере 20% от общей суммы полученного дохода. С 2025 года это право распространяется также на граждан, чья деятельность признана предпринимательской в соответствии с налоговым законодательством.
