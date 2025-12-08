У Долиной начались проблемы со здоровьем

Пудовкин рассказал о моральных переживаниях артистки после истории с мошенничеством Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Концертный директор Сергей Пудовкин сообщил о серьезных проблемах со здоровьем у народной артистки России Ларисы Долиной. По его словам, стресс и ухудшение состояния связаны со скандалом вокруг мошеннической схемы с квартирой.

«Она по-человечески пострадала. У нее сильнейший стресс и подорванное здоровье. Это понятно, но, очевидно, мало кого волнует, потому что отдельные люди, которые очень эмоционально воспринимают эту ситуацию, которые переживают, которые там рвут себе нервы, соцсети и устраивают отмены на своих страницах. Ну, это их право, это их реакция на эту ситуацию», — заявил Пудовкин в интервью aif.ru.

При этом рабочий график певицы остается неизменным, а все запланированные выступления состоялись. Пудовкин специально отметил, что слухи об отмене концертов не соответствуют действительности.

