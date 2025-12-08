Екатеринбуржцы оказались на пороге «ледяного вторника» — пик похолодания

Уральцев ожидают температурные качели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ожидается, что в Екатеринбурге вторник, 9 декабря, будет самым холодным днем недели. Таким прогнозом поделился местный синоптик Алексей Пулин.

«Ночью во вторник похолодает до -23 градусов, днем столбики термометров не поднимутся выше отметки -18. Затем начнется период постепенного потепления», — указано в telegram-канале эксперта.

К пятнице дневное похолодание составит -5 градусов. После температура снова будет постепенно падать. Ночью в воскресенье будет -15, а днем до -13 градусов.

