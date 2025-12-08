Екатеринбуржцы оказались на пороге «ледяного вторника» — пик похолодания
Уральцев ожидают температурные качели
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Ожидается, что в Екатеринбурге вторник, 9 декабря, будет самым холодным днем недели. Таким прогнозом поделился местный синоптик Алексей Пулин.
«Ночью во вторник похолодает до -23 градусов, днем столбики термометров не поднимутся выше отметки -18. Затем начнется период постепенного потепления», — указано в telegram-канале эксперта.
К пятнице дневное похолодание составит -5 градусов. После температура снова будет постепенно падать. Ночью в воскресенье будет -15, а днем до -13 градусов.
В понедельник, 8 декабря, жителей областного центра ожидает облачная с прояснениями погода и ветром 4-9 м/с. Днем: -14...-16, к вечеру: -18...-20 градусов. О том, что после аномально теплых дней наступят 20-градусные морозы екатеринбуржец предупреждали ранее.
