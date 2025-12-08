Таиланд поднял истребители F-16 для нанесения ответных ударов по Камбодже
Тайская армия сообщила об атаке Камбоджи на базу Анупонг и гибели военного
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Камбоджа атаковала военную базу Анупонг, в результате чего погиб один тайский военный и двое получили ранения. Об этом сообщил представителя тайской армии местному СМИ.
«Таиланд развернул F-16 (истребители — прим. URA.RU) для ответа Камбодже после того, как была атакована база Анупонг, после чего погиб один тайский военный и двое получили ранения в понедельник утром 8 декабря», — говорится в публикации соцсети X. Об этом сообщил портал Khaosod.
Ранее армия Таиланда уже объявляла об эвакуации жителей приграничных районов четырех провинций из ‑за риска столкновений с Камбоджей после перестрелки в спорном пограничном районе провинции Сисакет, где применялись в том числе безоткатные орудия. Конфликт обострялся еще летом 2025 года, несмотря на то что в конце октября президент США Дональд Трамп сообщал о достижении соглашения Бангкока и Пномпеня по прекращению вооруженных столкновений на границе.
