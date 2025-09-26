МРОТ в 2026 году превысит 27 тысяч рублей: как и у кого это отразится на зарплате

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда в России вырастет до 27 093 рублей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Сейчас федеральный МРОТ — 22 440 рублей, рост составит более 20%. Повышение коснется миллионов россиян: вырастут не только зарплаты «на минималке», но и больничные, декретные, отпускные и пособия по уходу за ребенком. Одновременно нагрузка увеличится и на бизнес. Что изменится с новым размером МРОТ — в материале URA.RU.
Что такое МРОТ и зачем он нужен
МРОТ — это нижняя граница зарплаты за полный рабочий день. Ни один работодатель не имеет права платить меньше. Кроме того, от него рассчитываются социальные выплаты — от пособий до отпускных. С января 2026 года минимальная зарплата после вычета НДФЛ составит 23 571 рубль. Для сравнения: сейчас это 19 522 рубля.
Как изменятся выплаты в 2026 году
Зарплата на «минималке» — 27 093 рублей до налогов, 23 571 рубль «на руки». Прибавка почти 4000 рублей в месяц.
Больничные — минимальный среднедневной заработок составит 890,73 рубля. То есть за 10 дней болезни выплатят не меньше 8907 рублей.
Декретные: 140 дней — 124 702 рубля; 156 дней — 138 954 рубля;194 дня — 172 802 рубля.
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет — не менее 10 831 рубля в месяц.
Отпускные: 14 дней — минимум 12 945 рублей; 28 дней — 25 891 рубль.
Как это отразится на бизнесе
Повышение МРОТ увеличивает фонд оплаты труда и страховые взносы. Компания с 50 сотрудниками, получающими «минималку», в 2025 году тратила на зарплаты 1,12 млн рублей в месяц. В 2026 году — уже 1,35 млн. Дополнительно почти +2,8 млн рублей в год. К этому прибавятся страховые взносы — около 406 тысяч рублей ежемесячно.
Будут ли расти зарплаты в 2026 году
Эксперты сходятся во мнении: зарплаты продолжат расти, но темпы замедлятся. В 2025 году зарплаты в вакансиях выросли на 20%. В 2026 году лидерами по росту останутся IT, финансы, добыча полезных ископаемых и рабочие профессии. Средние зарплаты в этих сферах уже достигают 150–300 тысяч рублей. Об этом рассказала профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
«В ряде отраслей, в особенности таких, как обрабатывающая промышленность, информационные технологии, строительного и логистического бизнеса зарплаты высококвалифицированных работников, скорее всего, продолжат свой рост на фоне кадрового голода», — рассказала Финогенова в беседе с ТАСС.
Что ждет бюджетников
Индексация коснется и работников госсектора. Повышение МРОТ «подтянет» зарплаты тем, кто получает минимум. Дополнительно предусмотрены отдельные указы о повышении для силовиков, пожарных, МВД и Росгвардии. В регионах с самыми низкими зарплатами рост будет ощутимее всего.
Кому обязаны повысить зарплату с 1 января 2026 года
Всем работникам на полной ставке. И в бюджетной сфере, и в частном бизнесе. Сумма включает оклад, надбавки и стимулирующие выплаты. Если зарплата сотрудника окажется ниже МРОТ, работодателю грозит штраф — до 50 тысяч рублей за каждого сотрудника.
