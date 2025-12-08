В Ленинградской области объявлена угроза БПЛА
08 декабря 2025 в 06:26
В воздушном пространстве Ленинградской области объявлена угроза, связанная с беспилотными летательными аппаратами. В связи с этим может быть зафиксировано снижение скорости мобильного интернета. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
