В Домодедово и Жуковском временно ограничили полеты
08 декабря 2025 в 06:37
В аэропорту Домодедово введены временные ограничения на прием и отправление воздушных судов. Мера направлена на обеспечение безопасности полетов. Аналогичные временные ограничения на взлет и посадку самолетов действуют и в аэропорту Жуковский (Раменское). О введении ограничений сообщили в Росавиации в ее официальном telegram-канале.
