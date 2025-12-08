Логотип РИА URA.RU
В Домодедово и Жуковском временно ограничили полеты

08 декабря 2025 в 06:37
Фото: © URA.RU

В аэропорту Домодедово введены временные ограничения на прием и отправление воздушных судов. Мера направлена на обеспечение безопасности полетов. Аналогичные временные ограничения на взлет и посадку самолетов действуют и в аэропорту Жуковский (Раменское). О введении ограничений сообщили в Росавиации в ее официальном telegram-канале.

Следующий материал