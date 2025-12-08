Покорила Зеленского и теперь живет в роскоши: что известно о первой леди Украины, которую обвиняют в коррупции

Елена Зеленская подозревается в связи с коррупционным скандалом на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины

Жена президента Украины Елена Зеленская уже не первый раз оказывается в центре скандала. Если ранее ее просто обвиняли в роскошной жизни на фоне конфликта с Россией, то теперь женщину уличили в причастности к нашумевшему коррупционному скандалу в энергосфере страны. В частности, супруга украинского главы упоминается на аудиозаписях бизнесмена Тимура Миндича — главного фигуранта скандала. Кто такая Елена Зеленская и в какие еще скандалы она попадала — в материале URA.RU.

По профессии не работала и дня

Елена Кияшко родилась в 1978 году в городе Кривой Рог. Она училась в той же школе, что и Владимир Зеленский, но в параллельном классе, и в детстве они не были знакомы. В школьные годы будущая первая леди Украины проявляла творческие способности, любила петь и выступать на сцене.

После окончания школы, следуя настоянию родителей, она поступила на строительный факультет Криворожского технического университета, который окончила с красным дипломом, получив квалификацию архитектора-проектировщика. Однако по основной специальности она не работала, в шутку отмечая, что спроектировала лишь крепкий супружеский союз.

Ее творческая реализация началась позднее, после знакомства с окружением Владимира Зеленского. Наблюдая за работой юмористов из «Квартала-95», она постепенно включилась в процесс и начала генерировать идеи для сценок, проявив, по словам окружения, «отменное чувство юмора». В декабре 2009 года женщина официально выступила как один из трех сценаристов комедийного мюзикла «Как казаки» на телеканале «Интер». После рождения детей ее активность в творческой работе снизилась.

Зеленский соблазнил ее эротическим фильмом

Знакомство с будущим мужем произошло случайно на улице уже после окончания школы. Владимир Зеленский, заметив у Елены видеокассету с фильмом «Основной инстинкт», попросил ее на время, что стало поводом для начала общения. Молодые люди встречались восемь лет, прежде чем Зеленский сделал предложение, которое, согласно биографическим данным, последовало после совместного просмотра одного из романтических фильмов.

Свадьба состоялась в 2003 году. В 2004 году у пары родилась дочь Александра, а в 2013 году — сын Кирилл. В августе 2020 года Елена Зеленская перенесла тяжелую форму COVID-19 с двусторонней полисегментарной пневмонией, потребовавшей трехнедельной госпитализации в киевской больнице и последующего месячного восстановления дома.

Первая леди Украины

После инаугурации Владимира Зеленского в 2019 году Елена стала первой леди Украины и начала заниматься общественной деятельностью. В частности, она взяла под свой контроль социальную сферу, медицину и образование. Например, запустила программу по созданию аудиогидов на украинском языке в музеях международного уровня.

Крутилась вокруг влиятельных женщин

На своем посту первой леди Зеленская стала активно участвовать в зарубежных визитах. Наладила контакт с первой леди Франции Бриджит Макрон, с которой обсуждала вопросы гендерного равенства. В 2021 году вместе с мужем посетила США, где встречалась с представительницами женских организаций.

В 2022 году, после начала спецоперации на Украине, продолжила активную международную деятельность, включая выступление в Конгрессе США в июле 2022 года. Осенью 2022 года возглавила делегацию на похоронах британской королевы Елизаветы II, а в конце ноября того же года встретилась с королем Великобритании Карлом III. В мае 2024 года посетила Белград, где провела встречи с первой леди и президентом Сербии.

Обвинения в роскоши и другие скандалы

Еще в период избирательной кампании Зеленского возникали скандалы, связанные с приобретением недвижимости. Елене Зеленской пришлось давать комментарии относительно покупки итальянской виллы, а также квартиры в Крыму по цене ниже рыночной. Однако тогда ей «удалось разрешить все возможные недоразумения».

В сентябре 2025 года некоторые СМИ, со ссылкой на ответ австрийских властей на запрос оппозиции, сообщили, что однодневный визит президентской четы в Вену в июне 2025 года обошелся в 463 тысячи евро. Указывалось, что средства были потрачены на аренду лимузина, масштабное сопровождение, вертолеты и охрану.

Эти сообщения вызвали критику и обвинения Зеленской в расточительстве. Подобные обвинения звучали и в начале 2025 года, когда ее заметили на швейцарском горнолыжном курорте Санкт-Мориц. И это только часть из скандалов, в которых замешана жена Владимира Зеленского.

