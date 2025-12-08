Директор Долиной рассказал о проклятиях в адрес певицы
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Концертный директор Сергей Пудовкин рассказал о потоке проклятий и угроз в адрес народной артистки России Ларисы Долиной. Источником негативной реакции стала история с мошеннической схемой, связанной с квартирой.
«Человек попал в сложную, назовем так, мошенническую схему, в результате которой были проведены следственные действия, аресты, посадки, вынесены определенные процессуальные решения в ходе следствия, в ходе следственных действий, после которых... были проклятия, где-то угрозы, где-то издевательства. Быть недовольным или высказать свой протест, претензию, это одно. Когда над женщиной издеваются, просто над женщиной, это уже такое себе. Но это было, есть и будет», — поделился Пудовкин в беседе с aif.ru.
По словам директора, на фоне этой ситуации певица испытывает проблемы со здоровьем и стресс. Несмотря на это, Лариса Долина продолжает исполнять свои профессиональные обязанности и следовать графику выступлений.
Ранее вокруг Ларисы Долиной разгорелся скандал из ‑за истории с квартирой и сообщений о якобы отмененном новогоднем выступлении в московском «Кафе Пушкинъ», которое директор назвал выдумкой ради пиара. Пудовкин тогда говорил о мощной атаке и агрессии в адрес певицы, а представители шоу-бизнеса разделились: часть поддержала Долину, называя ее жертвой «культуры отмены», другие обвинили артистку в произошедшем.
