Тюменцев ждут морозы ниже -30 градусов
В Уватском районе похолодает до -31 градуса
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В отдельных районах Тюменской области днем 8 декабря столбики термометров опустятся до -31 градуса. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«В тюменской области днем 8 декабря ожидается -16, -21 градус, местами до -26, а в Уватском районе — до -26, -31 градуса. Прогнозируется усиление мороза и местами на дорогах гололед», — сообщается на сайте управления.
Осадки синоптики не обещают. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. В ночь на 9 декабря морозы сохранятся. Температура воздуха опустится до -24, -29, местами до -29, -34 градусов. Учебные занятия первой смены в школах Тюмени по климатическим условиям не отменяются.
