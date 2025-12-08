Тюменцев ждут морозы ниже -30 градусов

В Уватском районе похолодает до -31 градуса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В отдельных районах Тюменской области днем 8 декабря столбики термометров опустятся до -31 градуса. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«В тюменской области днем 8 декабря ожидается -16, -21 градус, местами до -26, а в Уватском районе — до -26, -31 градуса. Прогнозируется усиление мороза и местами на дорогах гололед», — сообщается на сайте управления.