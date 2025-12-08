Психотерапевт Панкратов обнаружил у Ларисы Долиной симптомы депрессии

Специалист Панкратов рекомендовал певице обратиться к врачу для лечения расстройства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У российской певицы Ларисы Долиной появились симптомы депрессивного расстройства. Об этом заявил врач-психотерапевт Руслан Панкратов. Специалист связал это состояние с психологическим давлением на фоне судебного процесса о возврате квартиры.

«Видна моторная заторможенность, эмоциональное уплощение, вербализация безнадёжности. Я бы сказал, что на лицо вся симптоматика депрессивного расстройства. Долина может понимать происходящее когнитивно, но эмоциональная регуляция нарушена. Отсюда парадокс: человек с огромным жизненным опытом и ресурсами оказывается беспомощным перед относительно простой мошеннической схемой, а затем — перед общественным мнением. В результате критический уровень психомышечного напряжения оценивается на уровне 8-9 из 10 по субъективной шкале», — отметил психотерапевт Руслан Панкратов в беседе с aif.ru.

Психотерапевт подчеркнул, что наблюдаемые изменения начались строго после травматических событий, связанных с мошеннической схемой. Состояние артистки, по его оценке, усугубилось по мере нарастания информационного давления и волны негатива.

Панкратов обратил внимание на выступление Долиной на концерте «Песня года-2025», где зрители заметили ее скованность. Специалист интерпретировал это как признаки сильнейшего психомышечного напряжения, близкого к полной блокировке функций.