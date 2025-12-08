Психотерапевт Панкратов обнаружил у Ларисы Долиной симптомы депрессии
Специалист Панкратов рекомендовал певице обратиться к врачу для лечения расстройства
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
У российской певицы Ларисы Долиной появились симптомы депрессивного расстройства. Об этом заявил врач-психотерапевт Руслан Панкратов. Специалист связал это состояние с психологическим давлением на фоне судебного процесса о возврате квартиры.
«Видна моторная заторможенность, эмоциональное уплощение, вербализация безнадёжности. Я бы сказал, что на лицо вся симптоматика депрессивного расстройства. Долина может понимать происходящее когнитивно, но эмоциональная регуляция нарушена. Отсюда парадокс: человек с огромным жизненным опытом и ресурсами оказывается беспомощным перед относительно простой мошеннической схемой, а затем — перед общественным мнением. В результате критический уровень психомышечного напряжения оценивается на уровне 8-9 из 10 по субъективной шкале», — отметил психотерапевт Руслан Панкратов в беседе с aif.ru.
Психотерапевт подчеркнул, что наблюдаемые изменения начались строго после травматических событий, связанных с мошеннической схемой. Состояние артистки, по его оценке, усугубилось по мере нарастания информационного давления и волны негатива.
Панкратов обратил внимание на выступление Долиной на концерте «Песня года-2025», где зрители заметили ее скованность. Специалист интерпретировал это как признаки сильнейшего психомышечного напряжения, близкого к полной блокировке функций.
Ранее Лариса Долина оказалась в центре скандала из ‑за продажи квартиры Полине Лурье: покупательница лишилась 112 млн рублей и жилья, а певица подала на нее в суд, оспаривая сделку. После резонансного интервью на Первом канале, где Долина пообещала вернуть деньги, эксперты указали на заранее подготовленный характер ее речи, а общественная критика и уход части зрителей с «Песни года‑2025» усилили информационное давление на артистку.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.