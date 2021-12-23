Тюменские инсайды: мэр Тюмени будет снимать губернаторов

Об отпуске Моора, обиде на спикера гордумы и ужесточении карантина. Выпуск 951

24 декабря 2021 в 18:46 Размер текста - 17 +

Тюменцы опасаются ужесточения ковидных ограничений после Нового года фото: коллаж URA.RU Говорят, что мэр Тюмени Руслан Кухарук серьезно усилил свой вес на федеральном уровне — он войдет в состав комиссии, которая будет решать вопросы по отставкам губернаторов. В этом время глава Тюменской области Александр Моор думает об ужесточении ковидных ограничений, иначе регион ждет коллапс. Кроме того, в новых «Инсайдах»: руководство недовольно спикером гордумы Тюмени, телезрители высмеяли прокурора области, мэр Ишима вышел из «красной зоны». «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Моор отдохнет в Тобольске Губернатор Моор пропиарит красоты первой столицы Сибири Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Желтом доме ходит слух, что губернатор Тюменской области Александр Моор на новогодних каникулах посетит Тобольск. И не с рабочим визитом, а как бы на досуге. «Губернатору важно личным примером показать подчиненным и землякам, что во время пандемии лучше не покидать регион. Да и продвижение Тобольска как нового туристического центра России тоже никто не отменял», — передают сплетники. Глава тюменского Роспотребнадзора дала совет губернатору Ходят слухи, что глава регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо посоветовала губернатору Тюменской области Александру Моору после праздников не просто возобновить, а ужесточить ограничения по коронавирусу. Мол, в противном случае — регион ждет небывалый рост заболеваемости коронавирусом. Во время праздничных дней тюменцы будут тесно общаться родными, близкими и друзьями. И это не может не сказаться на эпидобстановке в регионе. «Незадолго до Нового года Моор в очередной раз отложил введение в общественных местах обязательных QR-кодов о вакцинации от коронавируса. При этом, после праздников он может сделать антиковидные ограничения более жесткими. По крайней мере, именно так ему посоветовали поступить в Роспотребнадзоре», -считают слухмейкеры. Мэр Ишима вышел из «красной зоны» В правительственных кругах курсирует информация, что главе администрации Ишима Федору Шишкину удалось стабилизировать ситуацию во вверенном ему городе. Мэру часто доставалось от горожан то за трупный запах от завода «Биотэкс», то за полуразрушенные деревянные мосты через реку, то за учителей, которых обязали выйти на проверку противопожарных требований в частном секторе. «Все это естественно доходило и до губернатора, и до многочисленных надзорных ведомств. Так что Шишкин одно время был в так называемой „красной зоне“ кандидатов на отставку. Но сумел выправить ситуацию и поднял свои акции в глазах руководства», — сообщают источники. Глава Тюмени Руслан Кухарук увеличил политический вес Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мэр Тюмени приложит руку к отставкам российских губернаторов Знающие люди поговаривают, что глава администрации Тюмени Руслан Кухарук войдет в состав комиссии при президенте РФ, которая будет определять необходимость отставки того или иного главы региона. Мол, в последнее время Кухарук часто ездит в Москву, где принимает участие в различных крупных обучающих семинарах. В Кремле его решили пригласить в качестве эксперта для определения эффективности работы российских губернаторов. «Кухарук сможет отличиться уже во время сезона весенне-летних отставок 2022 года. Говорят, что как раз в это время Москва будет оценивать труд глав субъектов России и принимать соответствующие кадровые решения. Кухарук будет принимать в этих обсуждениях непосредственное участие», — заявляют слухмейкеры. В областной думе проблемы с ЛДПР и документооборотом Слухачи обсуждают пробелы в работе аппарата Тюменской областной думы: наполнение сайта законодательного органа не выдерживает никакой критики. «В базе, почему-то, перестали вовремя появляться документы к законопроектам. Уже не один раз такое замечали. Причем если по проектам, предложенным правительством или единороссами информацию все же обновляют, то инициативы ЛДПР так и оставили „голыми“. То есть тюменцы, появись у них такое желание, не смогут узнать, чего же такого предложили либерал-демократы. Интересно, это такой новый виток политической войны, или просто недоработка подчиненных Анны Кащук (руководитель аппарата Тюменской областной думы — прим. URA.RU)?» — размышляют инсайдеры. Председатель облдумы Сергей Корепанов снял с себя нагрузку Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Спикер Тюменской облдумы озадачил замов В правительственных курилках шепчутся о том, что спикер Тюменской областной думы Сергей Корепанов завалил работой своих заместителей. Мол, вице-спикеру Андрею Артюхову он делегировал политические и представительские функции, а Наталье Шевчик — работу с аппаратом парламента и решение внутренних вопросов. «Сделав такой ход, Корепанов не только усилил позиции своих заместителей среди коллег по думе, но и снял с себя часть полномочий. К чему это приведет в конечном итоге — пока непонятно. Но к чему-то обязательно приведет», — резюмируют слухачи. Спикер гордумы Тюмени рассердил начальство… Поговаривают, что региональные власти оказались недовольны публичной перепалкой председателя Тюменской городской думы Евгения Заболотного с горожанами, активно протестующими против внедрения системы QR-кодов. Якобы в правительстве считают, что спикер перегнул палку, сравнив антиваксеров с доносчиками сталинских времен. «Да, Заболотный заступился за своего товарища [спикера облдумы] Сергея Корепанова, на которого пачками писали заявления в СК и прокуратуру за неосторожное сравнение противников вакцинации с шахидами. Но Корепанов в итоге извинился, а глава гордумы лишь усугубил ситуацию, призвав тюменцев покаяться. Властям же лишнее напряжение в обществе не нужно. Доработает ли Заболотный спикером до конца созыва — вопрос открытый», — подмечают слухмейкеры. Рядовые депутаты гордумы недовольны хайпом спикера Евгения Заболотного Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU … и коллег-депутатов Сплетники шепчутся о том, что депутаты Тюменской городской думы всерьез недовольны тем, какую информационную повестку создает председатель парламента Евгений Заболотный. Мол, он слишком увлекся черным пиаром, и теперь любая информация о деятельности городской думы сводится исключительно к громким высказываниям Заболотного. «Спикер Тюменской думы то антиваксеров в морг на экскурсию приглашает, то обвиняет в мракобесии. И ведь, как ни странно, новости о подобных высказываниях интересуют людей гораздо больше, чем заметки о каких-то достижениях городской думы. Вот и получается, что вся слава достается Заболотному. А остальные народные избранники, вроде как, и не работают. Обидно», — отмечают слухачи. Тюменцы высмеяли депутатов за отчет про платные парковки Поговаривают, что тюменцы высмеяли городских депутатов, которые отчитались на местном телевидении о появлении в городе более 1500 новых парковочных мест. Мол, в одном крупном автомобильном сообществе считают, что никто строительством парковок не занимался. Они были там и раньше, только платить за них было не нужно. «Председатель постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию Тюменской городской думы Алексей Рагозин с помпой заявил тележурналистам о появлении более 1500 тысяч парковочных мест. Но ведь эти парковки нигде не появлялись. Они были там и раньше. А администрация просто сделала их платными. Причем, весьма коряво: в некоторых местах паркоматы до сих пор либо не настроены, либо вовсе не работают. А с приложением „Тюменские парковки“ не каждый сходу резберется. Там тоже куча подводных камней. Но зато отчитались перед народом, что молодцы. Вот это у депутатов всегда хорошо получается», — ехидничают инсайдеры. Замглавы облизбиркома Андрей Николаев готовится к повышению в 2026 году Фото: Николай Бастриков © URA.RU Назван преемник главы тюменского облизбиркома Рассказывают, что в 2026 году председателя избирательной комиссии Тюменской области Игоря Халина на его посту сменит Андрей Николаев. В новом составе избиркома последний получил должность зампредседателя, хотя ранее трудился секретарем. «Это знак, что Николаева готовят к повышению, и признание его заслуг. Халину же поставлена задача обеспечить результат на президентских выборах 2024 года и думских 2026 года. После чего, он уйдет на отдых», — сообщают инсайдеры. Тюменский прокурор не смог выучить текст ежегодного отчета Телезрители заметили, что прокурор Тюменской области Владислав Московских во время отчета по итогам года в эфире местного телеканала «Регион — Тюмень» слишком хорошо проговаривал текст, но при этом, беспрерывно смотрел в одну точку. Знающие люди поговаривают, что, вероятно, он читал текст по специальному телесуфлеру, которым обычно пользуются ведущие теленовостей. «Выпуск интервью с участием Московских продлился более 15 минут. Исходя из этого, можно предположить, что отчет на бумаге получился довольно объемный. И учить его наизусть, по большому счету, бессмысленно. А телесуфлер— это очень удобно. Если прокурор им действительно воспользовался, конечно. А если нет — то у него отличная память», — заявляют слухмейкеры. Тюменцы требуют отмены QR-кодов для входа в кинотеатры Фото: Денис Моргунов © URA.RU Из-за решений Роспотребнадзора тюменцы теряют деньги Сплетники сообщают, что условия применения QR-кодов, которые постоянно меняют по решениям Роспотребнадзора и его главы Галины Шарухо, стали бить по карманам тех, кто отказывается прививаться. «Раньше людей просто бесило, что им нужны коды. Но кроме нервных клеток они ничего не теряли. А вот после очередного финта Роспотребнадзора появились уже финансовые проблемы. Так, тюменцам разрешили свободно ходить в торговые центры до 20 января. Люди обрадовались, побежали не только по магазинам, но и начали активно ходить в кинотеатры, которые как раз в ТЦ и расположены. Вот только посмотреть фильм без QR-кода как раз нельзя. Люди покупают билеты, а на входе их разворачивают. И деньги не возвращают. И какое это тогда послабление, скажите на милость? Вы либо все откройте, либо все закройте. Нечего путать народ», — зубоскалят слухачи. Тюменский медвуз заказали конкуренты Сплетники от образования всю неделю обсуждают видео журналиста Дмитрия Борисенко, в котором он сообщил о начале расследования в отношении руководства Тюменского государственного медицинского университета. Якобы на начальство пожаловались сотрудники вуза. «Ну совершенная же заказуха! Кто-то из уволившихся или обиженных решил подгадить. Подобные вбросы периодически повторяются уже несколько лет, но проверки ни разу ничего криминального не обнаружили. А учитывая, что недавно ТюмГМУ выиграл конкурс и получил неплохой грант от правительства страны, недоброжелатели опять активизировались. Пора бы Ивану Петрову (и.о. ректора ТюмГМУ — прим. URA.RU) инициировать дело о клевете», — считают слухачи. Сергей Дегтярев получил предложения от тюменских застройщиков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Экс-мэр из ХМАО будет консультировать тюменский бизнес Есть информация, что бывший мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев станет внештатным юридическим консультантом одной из крупнейших тюменских компаний. Название предприятия не называется, но экс-чиновник якобы получил мощные предложения сразу от нескольких застройщиков. «Потенциальные работодатели ценят опыт Дегтярева в выстраивании отношений с властью любого уровня. А в строительном бизнесе — это очень важный момент», — подчеркивают слухачи. Спортсменам решили сделать сюрприз, украденный в прошлом году Инсайдеры сообщают, что в этом году церемония награждения конкурса «Спортивная элита» не будет омрачена сливом информации о победителях, как это случилось в 2020-м. «Это было эпично, конечно. Организатор — областной „Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий“, заказал буклеты к мероприятию, в которых были заранее указаны победители во всех номинациях. И разместил макет на госзакупках! Слух быстро облетел всех причастных, так что участники узнали о своих победах или проигрышах задолго до официального объявления. Интригу это, конечно, попортило, как и настроение. В этом году Елена Брохес (директор ЦСП — прим. URA.RU) негативный опыт учла: договор на поставку полиграфии заключили, но в открытый доступ выкладывать не стали», — рассказали сплетники. Тюменские таксисты вышли на новогодние заработки Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Тюменские таксисты массово уходят в отпуск По непроверенной информации, тюменские таксисты, которые лишь подрабатывают извозом, сочетая его с основной работы, массово пошли в отпуск перед новогодними праздниками. Мол, сейчас есть возможность хорошо заработать на дороге, а не сидеть в офисах. «Ценник на такси перед Новым годом зашкаливает, а тут еще и Тюмень завалило снегом, что тоже не удешевляет поездку. В общем, выгоднее таксовать полный день, даже если взять отпуск без содержания», — рассказывают слухачи. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Говорят, что мэр Тюмени Руслан Кухарук серьезно усилил свой вес на федеральном уровне — он войдет в состав комиссии, которая будет решать вопросы по отставкам губернаторов. В этом время глава Тюменской области Александр Моор думает об ужесточении ковидных ограничений, иначе регион ждет коллапс. Кроме того, в новых «Инсайдах»: руководство недовольно спикером гордумы Тюмени, телезрители высмеяли прокурора области, мэр Ишима вышел из «красной зоны». «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Моор отдохнет в Тобольске В Желтом доме ходит слух, что губернатор Тюменской области Александр Моор на новогодних каникулах посетит Тобольск. И не с рабочим визитом, а как бы на досуге. «Губернатору важно личным примером показать подчиненным и землякам, что во время пандемии лучше не покидать регион. Да и продвижение Тобольска как нового туристического центра России тоже никто не отменял», — передают сплетники. Глава тюменского Роспотребнадзора дала совет губернатору Ходят слухи, что глава регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо посоветовала губернатору Тюменской области Александру Моору после праздников не просто возобновить, а ужесточить ограничения по коронавирусу. Мол, в противном случае — регион ждет небывалый рост заболеваемости коронавирусом. Во время праздничных дней тюменцы будут тесно общаться родными, близкими и друзьями. И это не может не сказаться на эпидобстановке в регионе. «Незадолго до Нового года Моор в очередной раз отложил введение в общественных местах обязательных QR-кодов о вакцинации от коронавируса. При этом, после праздников он может сделать антиковидные ограничения более жесткими. По крайней мере, именно так ему посоветовали поступить в Роспотребнадзоре», -считают слухмейкеры. Мэр Ишима вышел из «красной зоны» В правительственных кругах курсирует информация, что главе администрации Ишима Федору Шишкину удалось стабилизировать ситуацию во вверенном ему городе. Мэру часто доставалось от горожан то за трупный запах от завода «Биотэкс», то за полуразрушенные деревянные мосты через реку, то за учителей, которых обязали выйти на проверку противопожарных требований в частном секторе. «Все это естественно доходило и до губернатора, и до многочисленных надзорных ведомств. Так что Шишкин одно время был в так называемой „красной зоне“ кандидатов на отставку. Но сумел выправить ситуацию и поднял свои акции в глазах руководства», — сообщают источники. Мэр Тюмени приложит руку к отставкам российских губернаторов Знающие люди поговаривают, что глава администрации Тюмени Руслан Кухарук войдет в состав комиссии при президенте РФ, которая будет определять необходимость отставки того или иного главы региона. Мол, в последнее время Кухарук часто ездит в Москву, где принимает участие в различных крупных обучающих семинарах. В Кремле его решили пригласить в качестве эксперта для определения эффективности работы российских губернаторов. «Кухарук сможет отличиться уже во время сезона весенне-летних отставок 2022 года. Говорят, что как раз в это время Москва будет оценивать труд глав субъектов России и принимать соответствующие кадровые решения. Кухарук будет принимать в этих обсуждениях непосредственное участие», — заявляют слухмейкеры. В областной думе проблемы с ЛДПР и документооборотом Слухачи обсуждают пробелы в работе аппарата Тюменской областной думы: наполнение сайта законодательного органа не выдерживает никакой критики. «В базе, почему-то, перестали вовремя появляться документы к законопроектам. Уже не один раз такое замечали. Причем если по проектам, предложенным правительством или единороссами информацию все же обновляют, то инициативы ЛДПР так и оставили „голыми“. То есть тюменцы, появись у них такое желание, не смогут узнать, чего же такого предложили либерал-демократы. Интересно, это такой новый виток политической войны, или просто недоработка подчиненных Анны Кащук (руководитель аппарата Тюменской областной думы — прим. URA.RU)?» — размышляют инсайдеры. Спикер Тюменской облдумы озадачил замов В правительственных курилках шепчутся о том, что спикер Тюменской областной думы Сергей Корепанов завалил работой своих заместителей. Мол, вице-спикеру Андрею Артюхову он делегировал политические и представительские функции, а Наталье Шевчик — работу с аппаратом парламента и решение внутренних вопросов. «Сделав такой ход, Корепанов не только усилил позиции своих заместителей среди коллег по думе, но и снял с себя часть полномочий. К чему это приведет в конечном итоге — пока непонятно. Но к чему-то обязательно приведет», — резюмируют слухачи. Спикер гордумы Тюмени рассердил начальство… Поговаривают, что региональные власти оказались недовольны публичной перепалкой председателя Тюменской городской думы Евгения Заболотного с горожанами, активно протестующими против внедрения системы QR-кодов. Якобы в правительстве считают, что спикер перегнул палку, сравнив антиваксеров с доносчиками сталинских времен. «Да, Заболотный заступился за своего товарища [спикера облдумы] Сергея Корепанова, на которого пачками писали заявления в СК и прокуратуру за неосторожное сравнение противников вакцинации с шахидами. Но Корепанов в итоге извинился, а глава гордумы лишь усугубил ситуацию, призвав тюменцев покаяться. Властям же лишнее напряжение в обществе не нужно. Доработает ли Заболотный спикером до конца созыва — вопрос открытый», — подмечают слухмейкеры. … и коллег-депутатов Сплетники шепчутся о том, что депутаты Тюменской городской думы всерьез недовольны тем, какую информационную повестку создает председатель парламента Евгений Заболотный. Мол, он слишком увлекся черным пиаром, и теперь любая информация о деятельности городской думы сводится исключительно к громким высказываниям Заболотного. «Спикер Тюменской думы то антиваксеров в морг на экскурсию приглашает, то обвиняет в мракобесии. И ведь, как ни странно, новости о подобных высказываниях интересуют людей гораздо больше, чем заметки о каких-то достижениях городской думы. Вот и получается, что вся слава достается Заболотному. А остальные народные избранники, вроде как, и не работают. Обидно», — отмечают слухачи. Тюменцы высмеяли депутатов за отчет про платные парковки Поговаривают, что тюменцы высмеяли городских депутатов, которые отчитались на местном телевидении о появлении в городе более 1500 новых парковочных мест. Мол, в одном крупном автомобильном сообществе считают, что никто строительством парковок не занимался. Они были там и раньше, только платить за них было не нужно. «Председатель постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию Тюменской городской думы Алексей Рагозин с помпой заявил тележурналистам о появлении более 1500 тысяч парковочных мест. Но ведь эти парковки нигде не появлялись. Они были там и раньше. А администрация просто сделала их платными. Причем, весьма коряво: в некоторых местах паркоматы до сих пор либо не настроены, либо вовсе не работают. А с приложением „Тюменские парковки“ не каждый сходу резберется. Там тоже куча подводных камней. Но зато отчитались перед народом, что молодцы. Вот это у депутатов всегда хорошо получается», — ехидничают инсайдеры. Назван преемник главы тюменского облизбиркома Рассказывают, что в 2026 году председателя избирательной комиссии Тюменской области Игоря Халина на его посту сменит Андрей Николаев. В новом составе избиркома последний получил должность зампредседателя, хотя ранее трудился секретарем. «Это знак, что Николаева готовят к повышению, и признание его заслуг. Халину же поставлена задача обеспечить результат на президентских выборах 2024 года и думских 2026 года. После чего, он уйдет на отдых», — сообщают инсайдеры. Тюменский прокурор не смог выучить текст ежегодного отчета Телезрители заметили, что прокурор Тюменской области Владислав Московских во время отчета по итогам года в эфире местного телеканала «Регион — Тюмень» слишком хорошо проговаривал текст, но при этом, беспрерывно смотрел в одну точку. Знающие люди поговаривают, что, вероятно, он читал текст по специальному телесуфлеру, которым обычно пользуются ведущие теленовостей. «Выпуск интервью с участием Московских продлился более 15 минут. Исходя из этого, можно предположить, что отчет на бумаге получился довольно объемный. И учить его наизусть, по большому счету, бессмысленно. А телесуфлер— это очень удобно. Если прокурор им действительно воспользовался, конечно. А если нет — то у него отличная память», — заявляют слухмейкеры. Из-за решений Роспотребнадзора тюменцы теряют деньги Сплетники сообщают, что условия применения QR-кодов, которые постоянно меняют по решениям Роспотребнадзора и его главы Галины Шарухо, стали бить по карманам тех, кто отказывается прививаться. «Раньше людей просто бесило, что им нужны коды. Но кроме нервных клеток они ничего не теряли. А вот после очередного финта Роспотребнадзора появились уже финансовые проблемы. Так, тюменцам разрешили свободно ходить в торговые центры до 20 января. Люди обрадовались, побежали не только по магазинам, но и начали активно ходить в кинотеатры, которые как раз в ТЦ и расположены. Вот только посмотреть фильм без QR-кода как раз нельзя. Люди покупают билеты, а на входе их разворачивают. И деньги не возвращают. И какое это тогда послабление, скажите на милость? Вы либо все откройте, либо все закройте. Нечего путать народ», — зубоскалят слухачи. Тюменский медвуз заказали конкуренты Сплетники от образования всю неделю обсуждают видео журналиста Дмитрия Борисенко, в котором он сообщил о начале расследования в отношении руководства Тюменского государственного медицинского университета. Якобы на начальство пожаловались сотрудники вуза. «Ну совершенная же заказуха! Кто-то из уволившихся или обиженных решил подгадить. Подобные вбросы периодически повторяются уже несколько лет, но проверки ни разу ничего криминального не обнаружили. А учитывая, что недавно ТюмГМУ выиграл конкурс и получил неплохой грант от правительства страны, недоброжелатели опять активизировались. Пора бы Ивану Петрову (и.о. ректора ТюмГМУ — прим. URA.RU) инициировать дело о клевете», — считают слухачи. Экс-мэр из ХМАО будет консультировать тюменский бизнес Есть информация, что бывший мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев станет внештатным юридическим консультантом одной из крупнейших тюменских компаний. Название предприятия не называется, но экс-чиновник якобы получил мощные предложения сразу от нескольких застройщиков. «Потенциальные работодатели ценят опыт Дегтярева в выстраивании отношений с властью любого уровня. А в строительном бизнесе — это очень важный момент», — подчеркивают слухачи. Спортсменам решили сделать сюрприз, украденный в прошлом году Инсайдеры сообщают, что в этом году церемония награждения конкурса «Спортивная элита» не будет омрачена сливом информации о победителях, как это случилось в 2020-м. «Это было эпично, конечно. Организатор — областной „Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий“, заказал буклеты к мероприятию, в которых были заранее указаны победители во всех номинациях. И разместил макет на госзакупках! Слух быстро облетел всех причастных, так что участники узнали о своих победах или проигрышах задолго до официального объявления. Интригу это, конечно, попортило, как и настроение. В этом году Елена Брохес (директор ЦСП — прим. URA.RU) негативный опыт учла: договор на поставку полиграфии заключили, но в открытый доступ выкладывать не стали», — рассказали сплетники. Тюменские таксисты массово уходят в отпуск По непроверенной информации, тюменские таксисты, которые лишь подрабатывают извозом, сочетая его с основной работы, массово пошли в отпуск перед новогодними праздниками. Мол, сейчас есть возможность хорошо заработать на дороге, а не сидеть в офисах. «Ценник на такси перед Новым годом зашкаливает, а тут еще и Тюмень завалило снегом, что тоже не удешевляет поездку. В общем, выгоднее таксовать полный день, даже если взять отпуск без содержания», — рассказывают слухачи. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.