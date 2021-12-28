Екатеринбург под Новый год украсили огромными елочными игрушками

Фоторепортаж: рассматриваем украшенные дома, улицы и заведения города

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новогодняя иллюминация в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург
С появлением новогодних гирлянд, вечера не кажутся такими уж и темными Фото:

Екатеринбург почти полностью украшен к празднованию нового 2022 года. Исключение составляет только главный ледовый городок, который откроется вечером 29 декабря. Редакция URA.RU собрала самые яркие снимки украшений уличного пространства по всему городу.

Световые и музыкальные инсталляции, которые будут украшать город несколько недель, появились сразу в нескольких местах Екатеринбурга. Рядом с с храмом Большой Златоуст и храмом святого Иннокентия Московского, на площади Труда. В микрорайонах города появилось праздничное украшение. Так, по всему Солнечному появились гирлянды, в центре города — яркое новогоднее освещение, ледовые скульптуры и праздничные деревья.

Новогодняя иллюминация в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург
По всему Солнечному микрорайону развешены гирлянды, украшены деревья
Фото:
Новогодняя иллюминация в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург
Украшают микрорайон и искусственные оленята
Фото:
Новогодняя иллюминация в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург
Некоторые деревья украсили новогодними игрушками
Фото:
Новогодняя иллюминация в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург
Не забыли навешать «огоньков» и в теплой остановке
Фото:
Новогодняя иллюминация в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург
Наглядный пример соблюдения дистанции в коронавирусные времена
Фото:
Новогодняя иллюминация в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург
Обилие новогодних елок в Солнечном
Фото:
Новогодняя иллюминация на улицах города. Екатеринбург
Рядом с ЕЦ возводят ледяные скульптуры
Фото:
Новогодняя иллюминация на улицах города. Екатеринбург
У Ельцин Центра очень ярко
Фото:
Новогодняя иллюминация на улицах города. Екатеринбург
Чуть дальше, у управления СвЖД тоже достаточно огней
Фото:

Яркими гирляндами украсили сквер у управления СвЖД на улице Челюскинцев. Там установили большой елочный шарик, паровозик и гигантское число года — 2022.

Новогодняя иллюминация на улицах города. Екатеринбург
В сквере Константина Бабыкина теперь всегда светло
Фото:
Новогодняя иллюминация на улицах города. Екатеринбург
А вот и паровозик. Прокатиться, конечно, вряд ли удастся, но выглядит красиво
Фото:
Новогодняя иллюминация на улицах города. Екатеринбург
Размер шарика подходит для фотографии ребенка. Но не больше (или не выше)
Фото:
Новогодняя иллюминация на улицах города. Екатеринбург
Для фотографий более взрослых (или высоких) горожан в сквере сделали вот такую иллюминацию
Фото:
Новогодняя иллюминация на улицах города. Екатеринбург
И, разумеется, новогодняя елка — все в том же сквере на ул. Челюскинцев
Фото:
У нового ЖК «Парк столиц» (перекресток улиц Московская-Щорса) тоже появилось новогоднее освещение
Фото:
На улице рядом с ЖК «Парк Столиц» очень светло
Фото:
Новогоднее оформление кафе и ресторанов. Екатеринбург
Кроме жилых комплексов, районов и скверов города, «нарядили» свои фасады и владельцы общепита. Вот такой фасад украсил бургерную «А ты где? на ул. Малышева, 43
Фото:
Новогоднее оформление кафе и ресторанов. Екатеринбург
Фасад нового ресторана «Итальянцы» (ул. Малышева, 56, на месте бывшего паба Gordon’s)
Фото:
Новогоднее оформление кафе и ресторанов. Екатеринбург
Яркими подарками украсили с внешней стороны кофейню Engels на проспекте Ленина, 46
Фото:
Новогоднее оформление кафе и ресторанов. Екатеринбург
А вот так украсили летнюю зону грузинского бистро «Хачапури для Пушкина»
Фото:
Новогодняя иллюминация на улицах города. Екатеринбург
Интересно, что на летней площадке «Хачапури для Пушкина» можно уютно проводить и зимние вечера
Фото:
А это уже елочные шарики от Фонда святой Екатерины у храма «Большой Златоуст» на пересечении улиц Малышева и 8 Марта
А такой гигантский новогодний музыкальный шар установили меценаты из Фонда святой Екатерины Игорь Алтушкин, Андрей Козицын и Андрей Симановский рядом с часовней святой Екатерины
Новогодняя карета у администрации Екатеринбурга. Екатеринбург
А этот подарок меценаты Фонда святой Екатерины преподнесли жителям города и установили его у здания администрации Екатеринбурга
Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Екатеринбург почти полностью украшен к празднованию нового 2022 года. Исключение составляет только главный ледовый городок, который откроется вечером 29 декабря. Редакция URA.RU собрала самые яркие снимки украшений уличного пространства по всему городу. Световые и музыкальные инсталляции, которые будут украшать город несколько недель, появились сразу в нескольких местах Екатеринбурга. Рядом с с храмом Большой Златоуст и храмом святого Иннокентия Московского, на площади Труда. В микрорайонах города появилось праздничное украшение. Так, по всему Солнечному появились гирлянды, в центре города — яркое новогоднее освещение, ледовые скульптуры и праздничные деревья. Яркими гирляндами украсили сквер у управления СвЖД на улице Челюскинцев. Там установили большой елочный шарик, паровозик и гигантское число года — 2022.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...