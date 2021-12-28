Екатеринбург под Новый год украсили огромными елочными игрушками

С появлением новогодних гирлянд, вечера не кажутся такими уж и темными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбург почти полностью украшен к празднованию нового 2022 года. Исключение составляет только главный ледовый городок, который откроется вечером 29 декабря. Редакция URA.RU собрала самые яркие снимки украшений уличного пространства по всему городу.

Световые и музыкальные инсталляции, которые будут украшать город несколько недель, появились сразу в нескольких местах Екатеринбурга. Рядом с с храмом Большой Златоуст и храмом святого Иннокентия Московского, на площади Труда. В микрорайонах города появилось праздничное украшение. Так, по всему Солнечному появились гирлянды, в центре города — яркое новогоднее освещение, ледовые скульптуры и праздничные деревья.

По всему Солнечному микрорайону развешены гирлянды, украшены деревья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Украшают микрорайон и искусственные оленята Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Некоторые деревья украсили новогодними игрушками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Не забыли навешать «огоньков» и в теплой остановке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Наглядный пример соблюдения дистанции в коронавирусные времена Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Обилие новогодних елок в Солнечном Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рядом с ЕЦ возводят ледяные скульптуры Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

У Ельцин Центра очень ярко Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Чуть дальше, у управления СвЖД тоже достаточно огней Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Яркими гирляндами украсили сквер у управления СвЖД на улице Челюскинцев. Там установили большой елочный шарик, паровозик и гигантское число года — 2022.

В сквере Константина Бабыкина теперь всегда светло Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

А вот и паровозик. Прокатиться, конечно, вряд ли удастся, но выглядит красиво Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Размер шарика подходит для фотографии ребенка. Но не больше (или не выше) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Для фотографий более взрослых (или высоких) горожан в сквере сделали вот такую иллюминацию Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

И, разумеется, новогодняя елка — все в том же сквере на ул. Челюскинцев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

У нового ЖК «Парк столиц» (перекресток улиц Московская-Щорса) тоже появилось новогоднее освещение Фото: читатель URA.RU

На улице рядом с ЖК «Парк Столиц» очень светло Фото: читатель URA.RU

Кроме жилых комплексов, районов и скверов города, «нарядили» свои фасады и владельцы общепита. Вот такой фасад украсил бургерную «А ты где? на ул. Малышева, 43 Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фасад нового ресторана «Итальянцы» (ул. Малышева, 56, на месте бывшего паба Gordon’s) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Яркими подарками украсили с внешней стороны кофейню Engels на проспекте Ленина, 46 Фото: Размик Закарян © URA.RU

А вот так украсили летнюю зону грузинского бистро «Хачапури для Пушкина» Фото: Размик Закарян © URA.RU

Интересно, что на летней площадке «Хачапури для Пушкина» можно уютно проводить и зимние вечера Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

А это уже елочные шарики от Фонда святой Екатерины у храма «Большой Златоуст» на пересечении улиц Малышева и 8 Марта Фото предоставлено Фондом святой Екатерины

А такой гигантский новогодний музыкальный шар установили меценаты из Фонда святой Екатерины Игорь Алтушкин, Андрей Козицын и Андрей Симановский рядом с часовней святой Екатерины Фото предоставлено Фондом святой Екатерины

А этот подарок меценаты Фонда святой Екатерины преподнесли жителям города и установили его у здания администрации Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU