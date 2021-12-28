Екатеринбург под Новый год украсили огромными елочными игрушками

Екатеринбург почти полностью украшен к празднованию нового 2022 года. Исключение составляет только главный ледовый городок, который откроется вечером 29 декабря. Редакция URA.RU собрала самые яркие снимки украшений уличного пространства по всему городу.
Световые и музыкальные инсталляции, которые будут украшать город несколько недель, появились сразу в нескольких местах Екатеринбурга. Рядом с с храмом Большой Златоуст и храмом святого Иннокентия Московского, на площади Труда. В микрорайонах города появилось праздничное украшение. Так, по всему Солнечному появились гирлянды, в центре города — яркое новогоднее освещение, ледовые скульптуры и праздничные деревья.
По всему Солнечному микрорайону развешены гирлянды, украшены деревья
Екатеринбург почти полностью украшен к празднованию нового 2022 года. Исключение составляет только главный ледовый городок, который откроется вечером 29 декабря. Редакция URA.RU собрала самые яркие снимки украшений уличного пространства по всему городу. Световые и музыкальные инсталляции, которые будут украшать город несколько недель, появились сразу в нескольких местах Екатеринбурга. Рядом с с храмом Большой Златоуст и храмом святого Иннокентия Московского, на площади Труда. В микрорайонах города появилось праздничное украшение. Так, по всему Солнечному появились гирлянды, в центре города — яркое новогоднее освещение, ледовые скульптуры и праздничные деревья. Яркими гирляндами украсили сквер у управления СвЖД на улице Челюскинцев. Там установили большой елочный шарик, паровозик и гигантское число года — 2022.