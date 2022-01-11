Мишустин дал губернаторам рецепт борьбы с «Омикроном»

Иначе страну ждет пятая волна коронавируса и новые запреты

11 января 2022 в 22:09 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин поручил губернаторам нарастить темпы тестирования, вакцинации и ревакцинации россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Коронавирус COVID-19 Премьер-министр Михаил Мишустин поручил губернаторам уделить особое внимание тестированию населения на коронавирус, вакцинацию и ревакцинацию, а также диспансеризацию переболевших. На заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с ковидом 11 января, он анонсировал отдельное совещание на эту тему с главами регионов. С помощью таких инструментов власти намерены остановить пятую волну коронавируса, вызванную новым штаммом «Омикроном», объясняют эксперты. Открывая совещание, Мишустин заметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом «стремительно ухудшается» во всем мире, в том числе в Америке, Азии, Европе, из-за нового штамма «Омикрон». «Значимую роль [в борьбе с инфекцией] играет своевременное тестирование… В стране идет масштабная кампания по вакцинации от коронавируса. Есть все возможности, чтобы жители — и за этим внимательно следит президент — могли бесплатно сделать прививку. Если пришло время, то и повторно. Это по-прежнему самый надежный способ борьбы с распространением инфекции. Последствия коронавируса могут быть очень серьезными. Поэтому с 1 июля началась программа углубленной диспансеризации перенесших ковид», — рассказал премьер. И передал слово мэру Москвы Сергею Собянину. По словам Сергея Собянина (справа), «Омикрон» уже добрался до Москвы Фото: Владимир Андреев © URA.RU В столице, по словам градоначальника, уже появилось «значительное количество» заболевших штаммом «Омикрон». «Это количество достаточно быстро нарастает. Это означает, что мы тоже находимся в зоне риска. И в течение 7-10 дней, я думаю, будем наблюдать значительный рост заболеваемости… Вполне возможно, мы столкнемся с более критической ситуацией, чем та, с которой сталкивались в предыдущие волны заболеваемости. Будем надеяться на лучшее, но готовиться к любому развитию событий», — сообщил Собянин. Глава Минздрава Михаил Мурашко подчеркнул, что «экспоненциальный рост в США, Великобритании, Италии» заболеваемости «Омикроном» повлек перегрузку систем здравоохранения. «В некоторых странах количество новых случаев доходит до более чем миллиона в сутки. Поэтому система готовности нами разворачивается в полном объеме. Мы находимся в переломной точке, когда в регионах решается вопрос, как будет развиваться ситуация», — заявил министр. Он отметил, что ограничительные меры в регионах и вакцинация — это ключевые факторы по сдерживанию взрывного роста заболеваемости «Омикроном». А наибольшую эффективность в борьбе с новым штаммом показал «Спутник Лайт». Анна Попова фиксирует: в 13 регионах России уже есть заболевшие «Омикроном» Фото: Анна Майорова © URA.RU Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова уже видит «признаки ухудшающейся эпидситуации» — в 35 регионах показатель заболеваемости превышает среднероссийский. При этом уровень тестирования за каникулы опустился ниже установленной планки, а самый худший показатель — в Еврейской АО, Крыму, Брянской, Ярославской областях и Алтае. «Случаи «Омикрона» зарегистрированы в 13 субъектах РФ: Москва, Санкт-Петербург, Башкортостан, Ингушетия, Пермский край, Московская, Ростовская, Мурманская, Ленинградская, Орловская, Оренбургская, Рязанская и Нижегородская области. По ее словам, возможен росту количества заболевших ковидом «до шестизначных цифр» при неблагоприятном развитии и «при несоблюдении тех требований, о которых мы говорим уже два года». Подводя итог, Мишустин обратился к главам регионов с поручением «принять все меры», чтобы уровень тестирования соответствовал установленным показателям (более 300 на 100 тыс. населения). «Продолжайте держать противодействие коронавирусу под личным контролем. Мы в ближайшее время подробно поговорим с регионами по всем аспектам борьбы с коронавирусом. Для этого специально соберемся. Нужно учесть все, о чем говорила Анна Юрьевна Попова — об угрозах, которые несет штамм, пришедший в нашу страну. Главам регионов совместно с минздравом нужно подготовиться к оказанию медпомощи в связи с распространением нового штамма коронавируса. При этом критически важно кратно наращивать темпы ревакцинации», — резюмировал премьер. Михаил Мурашко считает, что Россия находится в переломной точке, когда в регионах решается вопрос, как будет развиваться ситуация с коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU Вирусологи отмечают, что этим совещанием власти заявили о начале подготовки к новой волне коронавируса, связанной с распространением штамма «Омикрон». «Кругом уже бушует „Омикрон“. И у нас будет, мы же живем не в изолированном государстве. Тем более мы знаем, что из года в год перед зимними каникулами идет повышение заболеваемости. Потом во время каникул снижение. А после — опять повышение. Мы видим это в Москве», — сказал URA.RU бывший главный столичный инфекционист, вирусолог Николай Малышев. Подъем заболеваемости коронавирусом из-за «Омикрона» следует ждать уже в ближайшие недели, прогнозирует профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. «В Великобритании сотни тысяч случаев, в США — миллионы. Это неизбежно должно коснуться и нас. Стоит ждать подъема заболеваемости коронавируса, вызванные „Омикроном“. Четвертая волна была двугорбая — летом было небольшое падение, — основанная на штамме „Дельта“. „Дельту“ заменит „Омикрон“. Он начал проявляться в декабре. Подъем заболеваемости следует ждать в ближайшие недели», — говорит собеседник. Новость по теме Вирусолог: Россию ждет рекордная заболеваемость из-за «Омикрона» Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский считает, что если реализуется сценарий вытеснения «Дельты» «Омикроном», как и в других странах, и «Омикрон» станет доминирующим, то число заражений вырастет. «Однако следует обращать больше внимания на число госпитализаций (тяжелых течений), и меньше — на общее число положительных тестов ПЦР, которые определяют число случаев СOVID-19. Если коротко, чем больше ПЦР тестов будут делать, тем больше выявят случаев, большинство из которых легкие. Степень готовности системы здравоохранения трудно оценить. Допускаю, что предыдущий опыт мобилизации не прошел впустую, и они готовы. Власти относятся к вероятной вспышке достаточно серьезно, в этом нет сомнения», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил губернаторам уделить особое внимание тестированию населения на коронавирус, вакцинацию и ревакцинацию, а также диспансеризацию переболевших. На заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с ковидом 11 января, он анонсировал отдельное совещание на эту тему с главами регионов. С помощью таких инструментов власти намерены остановить пятую волну коронавируса, вызванную новым штаммом «Омикроном», объясняют эксперты. Открывая совещание, Мишустин заметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом «стремительно ухудшается» во всем мире, в том числе в Америке, Азии, Европе, из-за нового штамма «Омикрон». «Значимую роль [в борьбе с инфекцией] играет своевременное тестирование… В стране идет масштабная кампания по вакцинации от коронавируса. Есть все возможности, чтобы жители — и за этим внимательно следит президент — могли бесплатно сделать прививку. Если пришло время, то и повторно. Это по-прежнему самый надежный способ борьбы с распространением инфекции. Последствия коронавируса могут быть очень серьезными. Поэтому с 1 июля началась программа углубленной диспансеризации перенесших ковид», — рассказал премьер. И передал слово мэру Москвы Сергею Собянину. В столице, по словам градоначальника, уже появилось «значительное количество» заболевших штаммом «Омикрон». «Это количество достаточно быстро нарастает. Это означает, что мы тоже находимся в зоне риска. И в течение 7-10 дней, я думаю, будем наблюдать значительный рост заболеваемости… Вполне возможно, мы столкнемся с более критической ситуацией, чем та, с которой сталкивались в предыдущие волны заболеваемости. Будем надеяться на лучшее, но готовиться к любому развитию событий», — сообщил Собянин. Глава Минздрава Михаил Мурашко подчеркнул, что «экспоненциальный рост в США, Великобритании, Италии» заболеваемости «Омикроном» повлек перегрузку систем здравоохранения. «В некоторых странах количество новых случаев доходит до более чем миллиона в сутки. Поэтому система готовности нами разворачивается в полном объеме. Мы находимся в переломной точке, когда в регионах решается вопрос, как будет развиваться ситуация», — заявил министр. Он отметил, что ограничительные меры в регионах и вакцинация — это ключевые факторы по сдерживанию взрывного роста заболеваемости «Омикроном». А наибольшую эффективность в борьбе с новым штаммом показал «Спутник Лайт». Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова уже видит «признаки ухудшающейся эпидситуации» — в 35 регионах показатель заболеваемости превышает среднероссийский. При этом уровень тестирования за каникулы опустился ниже установленной планки, а самый худший показатель — в Еврейской АО, Крыму, Брянской, Ярославской областях и Алтае. «Случаи «Омикрона» зарегистрированы в 13 субъектах РФ: Москва, Санкт-Петербург, Башкортостан, Ингушетия, Пермский край, Московская, Ростовская, Мурманская, Ленинградская, Орловская, Оренбургская, Рязанская и Нижегородская области. По ее словам, возможен росту количества заболевших ковидом «до шестизначных цифр» при неблагоприятном развитии и «при несоблюдении тех требований, о которых мы говорим уже два года». Подводя итог, Мишустин обратился к главам регионов с поручением «принять все меры», чтобы уровень тестирования соответствовал установленным показателям (более 300 на 100 тыс. населения). «Продолжайте держать противодействие коронавирусу под личным контролем. Мы в ближайшее время подробно поговорим с регионами по всем аспектам борьбы с коронавирусом. Для этого специально соберемся. Нужно учесть все, о чем говорила Анна Юрьевна Попова — об угрозах, которые несет штамм, пришедший в нашу страну. Главам регионов совместно с минздравом нужно подготовиться к оказанию медпомощи в связи с распространением нового штамма коронавируса. При этом критически важно кратно наращивать темпы ревакцинации», — резюмировал премьер. Вирусологи отмечают, что этим совещанием власти заявили о начале подготовки к новой волне коронавируса, связанной с распространением штамма «Омикрон». «Кругом уже бушует „Омикрон“. И у нас будет, мы же живем не в изолированном государстве. Тем более мы знаем, что из года в год перед зимними каникулами идет повышение заболеваемости. Потом во время каникул снижение. А после — опять повышение. Мы видим это в Москве», — сказал URA.RU бывший главный столичный инфекционист, вирусолог Николай Малышев. Подъем заболеваемости коронавирусом из-за «Омикрона» следует ждать уже в ближайшие недели, прогнозирует профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. «В Великобритании сотни тысяч случаев, в США — миллионы. Это неизбежно должно коснуться и нас. Стоит ждать подъема заболеваемости коронавируса, вызванные „Омикроном“. Четвертая волна была двугорбая — летом было небольшое падение, — основанная на штамме „Дельта“. „Дельту“ заменит „Омикрон“. Он начал проявляться в декабре. Подъем заболеваемости следует ждать в ближайшие недели», — говорит собеседник. Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский считает, что если реализуется сценарий вытеснения «Дельты» «Омикроном», как и в других странах, и «Омикрон» станет доминирующим, то число заражений вырастет. «Однако следует обращать больше внимания на число госпитализаций (тяжелых течений), и меньше — на общее число положительных тестов ПЦР, которые определяют число случаев СOVID-19. Если коротко, чем больше ПЦР тестов будут делать, тем больше выявят случаев, большинство из которых легкие. Степень готовности системы здравоохранения трудно оценить. Допускаю, что предыдущий опыт мобилизации не прошел впустую, и они готовы. Власти относятся к вероятной вспышке достаточно серьезно, в этом нет сомнения», — резюмировал эксперт.