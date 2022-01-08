Вирусолог: Россию ждет рекордная заболеваемость из-за «Омикрона»

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Число зарегистрированных случаев COVID-19 будет зависеть от качества диагностики Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Когда штамм коронавируса «Омикрон» станет доминирующим в России, при грамотном диагностировании количество выявленных случаев COVID-19 может достигнуть свыше 100 тысяч ежесуточно. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн.

«Мы все еще имеем дело со штаммом „Дельта“, который снижается и по заболеваемости, и по летальности. Я думаю, что и дальше эти показатели будет уменьшаться, но придет „Омикрон“. Придет „Омикрон“ и, если будут правильно диагностировать, там будут сотни тысяч, но это зависит от качества диагностики», — сказал Анатолий Альтштейн.

Вирусолог объяснил свой прогноз исходя из ситуации, которая сейчас складывается в Великобритании в связи с распространением «Омикрона». «В Великобритании диагностика поставлена очень мощно. И там двести тысяч бывает, хотя страна в два с половиной раза меньше, чем Россия, а заболеваемость гигантская. По идее, у нас должна быть такая же заболеваемость», — уточнил профессор.

Инфекционист, вирусолог Николай Малышев в беседе с URA.RU выразил мнение, что заболеваемость COVID-19 при «Омикроне» в РФ будет выше, чем при «Дельте». «Я думаю, что будут большие цифры. Вполне возможно, что будет даже побольше, чем при „Дельте“. Но вспомним, что „Омикрон“ протекает легче», — отметил собеседник агентства.

Согласно официальным данным за 8 января, в РФ за сутки было выявлено 16 568 случаев коронавируса. Тем временем в Великобритании за 7 января было диагностировано 180 066 случаев COVID-19. Рекордное значение за все время пандемии было достигнуто 4 января 2022 года, когда было зарегистрировано 225 760 случаев COVID-19. Штамм «Омикрон» является доминирующим в Великобритании.

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Когда штамм коронавируса «Омикрон» станет доминирующим в России, при грамотном диагностировании количество выявленных случаев COVID-19 может достигнуть свыше 100 тысяч ежесуточно. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн. «Мы все еще имеем дело со штаммом „Дельта“, который снижается и по заболеваемости, и по летальности. Я думаю, что и дальше эти показатели будет уменьшаться, но придет „Омикрон“. Придет „Омикрон“ и, если будут правильно диагностировать, там будут сотни тысяч, но это зависит от качества диагностики», — сказал Анатолий Альтштейн. Вирусолог объяснил свой прогноз исходя из ситуации, которая сейчас складывается в Великобритании в связи с распространением «Омикрона». «В Великобритании диагностика поставлена очень мощно. И там двести тысяч бывает, хотя страна в два с половиной раза меньше, чем Россия, а заболеваемость гигантская. По идее, у нас должна быть такая же заболеваемость», — уточнил профессор. Инфекционист, вирусолог Николай Малышев в беседе с URA.RU выразил мнение, что заболеваемость COVID-19 при «Омикроне» в РФ будет выше, чем при «Дельте». «Я думаю, что будут большие цифры. Вполне возможно, что будет даже побольше, чем при „Дельте“. Но вспомним, что „Омикрон“ протекает легче», — отметил собеседник агентства. Согласно официальным данным за 8 января, в РФ за сутки было выявлено 16 568 случаев коронавируса. Тем временем в Великобритании за 7 января было диагностировано 180 066 случаев COVID-19. Рекордное значение за все время пандемии было достигнуто 4 января 2022 года, когда было зарегистрировано 225 760 случаев COVID-19. Штамм «Омикрон» является доминирующим в Великобритании.
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