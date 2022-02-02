70-летняя пермячка покоряет TikТok забавными видео

Она знает, как привлечь тысячи подписчиков и троллить хейтеров

03 февраля 2022 в 15:06 Размер текста - 17 +

Анна Санникова записывает в день по несколько видеороликов Личная страница Анны Санниковой во «ВКонтакте» Свой первый ролик пенсионерка Анна Санникова из Березников записала и выложила в TikТok в октябре 2020-го. Спустя год подписчиками ее аккаунта стали десятки тысяч человек, а видео пользуется популярностью у пользователей из самых разных уголков планеты. URA.RU пообщался с пермячкой и узнал, в чем секрет ее популярности и как реагируют на увлечение пожилой женщины ее родные и друзья. По профессии Анна Санникова — пожарный инспектор, но уже несколько лет, как на пенсии. Говорит, что с «ТикТоком» ее познакомил внук Данил, студент Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Анна Санникова с внуком Данилом Анна Санникова, «ВКонтакте» — Данил показал мне какой-то забавный видеоролик. Я заинтересовалась, спросила, что это сайт и как его найти. Он ответил: «В playmarket, если захочешь — скачаешь». Ну, я и скачала. Первые ролики «не зашли» пользователям. Наверное, потому, что я их не очень удачно делала. Уже хотела плюнуть на это дело. Прошло несколько месяцев, и я поняла, что можно брать какой-нибудь готовый контент и просто рот открывать, чтобы попадать в текст или песню. Так я и сняла ролик «Заходи на мой „ТикТок“». В итоге видео, которое, по словам Анны Александровны, ей жутко не понравилось, набрало больше миллиона просмотров. Но это редкость. В основном, видеоролики набирают по 2-3 тысячи просмотров. Пенсионерка говорит, что не придумывает специально для них сценарии, а берет на вооружение короткие зарисовки из любимых программ — шоу «Уральских пельменей» или «Кривого зеркала». Чаще всего видео записывается одним дублем — в промежутках между домашними делами. Никаких особых приспособлений для этого Анна Санникова не использует: прислонила смартфон к ноутбуку — вот и вся премудрость. Иногда получается записывать до пяти роликов в день, все зависит от творческого вдохновения. Правда, случается, что подводит телефон — периодически гаджет «зависает», из-за этого не получается вести стримы. Анна Александровна любит петь и танцевать Анна Санникова, «ВКонтакте» Артистизма жительнице Березников не занимать, помогает прошлый опыт — когда-то она пела в хоре МВД. Цели получить как можно подписчиков в «ТикТоке» и заработать денег у Анны Александровны нет. Все, что она делает, — исключительно для души. — У меня сейчас в общей сложности 650 «алмазов», которые мне подписчики за прямые эфиры подарили. Если перевести в деньги, это эквивалентно 3,36 долларам или 260 рублям. Но дело в другом, я не люблю сидеть на лавочке с людьми моего возраста, дружить, что ли, с ними, разговаривать. Ну, вы подумайте, что делать пенсионерке в четырех стенах? Вот я увидела этот «ТикТок» — ничего сложного там нет. Для меня важен сам процесс создания видео, чтобы не «закиснуть» и избежать болезни Альцгеймера. Благодаря соцсети Анна Санникова нашла друзей не только в России, но и за ее пределами — в Германии, Италии, Испании, Австрии. Иностранцы, по ее словам, часто пишут хорошие комментарии и «балдеют от ее роликов». Один подписчик из США даже признался, что если бы пермячка не была замужем, то обязательно женился на ней. «В этом году у нас с мужем золотая свадьба, поэтому вынуждена отказать заграничному поклоннику», отшучивается Анна Александровна. В этом году с мужем Александром отметят 50-летие совместной жизни Анна Санникова, «ВКонтакте» Несколько раз пенсионерка попадала в «ТикТоке» под блокировку. Она предполагает, что это из-за роликов, связанных с коронавирусом. На оскорбления в комментариях к видео Анна Санникова реагирует с юмором — записывая недоброжелателям видеоответы с героями из любимого контента. Говорит, что за год «уже научилась отвечать хейтерам», которых в аккаунте 70-летней женщины хватает. Пермячка признается, что не стесняется публичности и не боится критики. Главное, не опускаться до пошлости, ведь видео могут посмотреть внук или знакомые. Данил увлечение бабушки одобряет и даже помогает ей записывать видео, когда приезжает в Березники на выходные или каникулы. «А мнение внука для меня очень важно. Если он сказал: „Бабушка, все нормально“ — все, я будто на крыльях летаю». @anna14sanna ни кто не заметит ? оригинальный звук - Svetlana Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Свой первый ролик пенсионерка Анна Санникова из Березников записала и выложила в TikТok в октябре 2020-го. Спустя год подписчиками ее аккаунта стали десятки тысяч человек, а видео пользуется популярностью у пользователей из самых разных уголков планеты. URA.RU пообщался с пермячкой и узнал, в чем секрет ее популярности и как реагируют на увлечение пожилой женщины ее родные и друзья. По профессии Анна Санникова — пожарный инспектор, но уже несколько лет, как на пенсии. Говорит, что с «ТикТоком» ее познакомил внук Данил, студент Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. — Данил показал мне какой-то забавный видеоролик. Я заинтересовалась, спросила, что это сайт и как его найти. Он ответил: «В playmarket, если захочешь — скачаешь». Ну, я и скачала. Первые ролики «не зашли» пользователям. Наверное, потому, что я их не очень удачно делала. Уже хотела плюнуть на это дело. Прошло несколько месяцев, и я поняла, что можно брать какой-нибудь готовый контент и просто рот открывать, чтобы попадать в текст или песню. Так я и сняла ролик «Заходи на мой „ТикТок“». В итоге видео, которое, по словам Анны Александровны, ей жутко не понравилось, набрало больше миллиона просмотров. Но это редкость. В основном, видеоролики набирают по 2-3 тысячи просмотров. Пенсионерка говорит, что не придумывает специально для них сценарии, а берет на вооружение короткие зарисовки из любимых программ — шоу «Уральских пельменей» или «Кривого зеркала». Чаще всего видео записывается одним дублем — в промежутках между домашними делами. Никаких особых приспособлений для этого Анна Санникова не использует: прислонила смартфон к ноутбуку — вот и вся премудрость. Иногда получается записывать до пяти роликов в день, все зависит от творческого вдохновения. Правда, случается, что подводит телефон — периодически гаджет «зависает», из-за этого не получается вести стримы. Артистизма жительнице Березников не занимать, помогает прошлый опыт — когда-то она пела в хоре МВД. Цели получить как можно подписчиков в «ТикТоке» и заработать денег у Анны Александровны нет. Все, что она делает, — исключительно для души. — У меня сейчас в общей сложности 650 «алмазов», которые мне подписчики за прямые эфиры подарили. Если перевести в деньги, это эквивалентно 3,36 долларам или 260 рублям. Но дело в другом, я не люблю сидеть на лавочке с людьми моего возраста, дружить, что ли, с ними, разговаривать. Ну, вы подумайте, что делать пенсионерке в четырех стенах? Вот я увидела этот «ТикТок» — ничего сложного там нет. Для меня важен сам процесс создания видео, чтобы не «закиснуть» и избежать болезни Альцгеймера. Благодаря соцсети Анна Санникова нашла друзей не только в России, но и за ее пределами — в Германии, Италии, Испании, Австрии. Иностранцы, по ее словам, часто пишут хорошие комментарии и «балдеют от ее роликов». Один подписчик из США даже признался, что если бы пермячка не была замужем, то обязательно женился на ней. «В этом году у нас с мужем золотая свадьба, поэтому вынуждена отказать заграничному поклоннику», отшучивается Анна Александровна. Несколько раз пенсионерка попадала в «ТикТоке» под блокировку. Она предполагает, что это из-за роликов, связанных с коронавирусом. На оскорбления в комментариях к видео Анна Санникова реагирует с юмором — записывая недоброжелателям видеоответы с героями из любимого контента. Говорит, что за год «уже научилась отвечать хейтерам», которых в аккаунте 70-летней женщины хватает. Пермячка признается, что не стесняется публичности и не боится критики. Главное, не опускаться до пошлости, ведь видео могут посмотреть внук или знакомые. Данил увлечение бабушки одобряет и даже помогает ей записывать видео, когда приезжает в Березники на выходные или каникулы. «А мнение внука для меня очень важно. Если он сказал: „Бабушка, все нормально“ — все, я будто на крыльях летаю». ни кто не заметит