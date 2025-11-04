Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

Тюменцев ждет морозный и облачный день

04 ноября 2025 в 08:00
Днем похолодает местами до -10 градусов

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На территории Тюменской области днем 4 ноября ожидается температура воздуха до -10 градусов, а на небе — переменная облачность. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«В Тюменской области днем 4 ноября прогнозируется переменная облачность, температура воздуха — до -5, -10 градусов», — сообщается на сайте управления. Осадков синоптики не обещают.

Вместе с этим ожидаются местами гололедно-изморозевые отложения. Ветер северо-восточный будет дуть со скоростью 4-9 м/с.

