СК Прикамья отправил разведчикам на фронт ноутбук и тепловизоры

Руководитель следственного управления СК России по Пермскому краю Денис Головкин передал гуманитарную помощь бойцам-разведчикам 104-й десантной дивизии, которые ведут боевые операции на Запорожском направлении. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.

«Помощь собрали сотрудники следственного управления и ветераны следствия на собственные средства. Приобретены ноутбук для операторов БПЛА, маскировочные сети, походные газовые плитки, оборудование для детекторов дронов, источники бесперебойного питания для зарядки радиостанций, ночных и тепловизионных прицелов и другие необходимые в боевой работе вещи», — сказано в telegram-канале ведомства.