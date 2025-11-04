Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

СК Прикамья отправил разведчикам на фронт ноутбук и тепловизоры

04 ноября 2025 в 07:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Следователи отправили разведчикам тепловизоры и маскировочные сети

Следователи отправили разведчикам тепловизоры и маскировочные сети

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководитель следственного управления СК России по Пермскому краю Денис Головкин передал гуманитарную помощь бойцам-разведчикам 104-й десантной дивизии, которые ведут боевые операции на Запорожском направлении. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю. 

«Помощь собрали сотрудники следственного управления и ветераны следствия на собственные средства. Приобретены ноутбук для операторов БПЛА, маскировочные сети, походные газовые плитки, оборудование для детекторов дронов, источники бесперебойного питания для зарядки радиостанций, ночных и тепловизионных прицелов и другие необходимые в боевой работе вещи», — сказано в telegram-канале ведомства.

Денис Головкин от лица коллектива поблагодарил военных за их службу и пожелал им успехов в боевых действиях. Передать помощь удалось через начальника разведки одного из подразделений, который находился в отпуске в Пермском крае.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал