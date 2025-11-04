Первая половина ноября в Челябинске будет выше климатической нормы
В ноябре синоптики обещают капризную, но теплую погоду
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В первые две недели ноября синоптики обещают жителям Челябинска капризную, но довольно теплую погоду для данного периода, заметно выше климатической нормы. Это следует из долгосрочного прогноза «Гисметео».
«Теплеть начнет сразу после 4 ноября, который станет самым холодным днем за первую половину месяца со значением -7 градусов. С 5 по 11 ноября термометр днем будет показывать преимущественно плюсовую температуру от +1 до +3 градусов, что выше климатической нормы. Однако потепление в этот период будет сопровождаться каждодневными дождями с мокрым снегом, гололедом и снежными зернами», — следует из данных сайта «Гисметео».
Ноября в Челябинске будет теплым, но с частыми осадками в виде дождя и снега
Фото: сайт «Гисметео», https://www.gismeteo.ru/weather-chelyabinsk-4565/2-weeks/
Осадки в виде дождя и снега прекратятся в Челябинске с 12 ноября и вплоть до 17 ноября. Настанут малооблачные дни от 0 до +2 градусов.
