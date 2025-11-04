Первая половина ноября в Челябинске будет выше климатической нормы

В ноябре синоптики обещают капризную, но теплую погоду Фото: Роман Наумов © URA.RU

В первые две недели ноября синоптики обещают жителям Челябинска капризную, но довольно теплую погоду для данного периода, заметно выше климатической нормы. Это следует из долгосрочного прогноза «Гисметео».

«Теплеть начнет сразу после 4 ноября, который станет самым холодным днем за первую половину месяца со значением -7 градусов. С 5 по 11 ноября термометр днем будет показывать преимущественно плюсовую температуру от +1 до +3 градусов, что выше климатической нормы. Однако потепление в этот период будет сопровождаться каждодневными дождями с мокрым снегом, гололедом и снежными зернами», — следует из данных сайта «Гисметео».

Ноября в Челябинске будет теплым, но с частыми осадками в виде дождя и снега