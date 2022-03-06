Путин передал НАТО послание по Украине

Его донесет до альянса Эрдоган

06 марта 2022 в 22:39 Размер текста - 17 +

Владимир Путин показал, что не поддастся на давление НАТО по Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин дал понять, что не поддастся на давление НАТО по спецоперации на Украине. Российский лидер в телефонном разговоре 6 марта с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что условия прекращения боевых действий на Украине остаются прежними: денацификация и демилитаризация этой страны. Эксперты считают, что звонок Эрдогана являлся продолжением давления на Путина с целью прекратить операцию, но глава РФ показал, что это не сработает. Российские военные обеспечивают безопасность мирных граждан на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Путин рассказал Эрдогану о ходе спецоперации по защите Донбасса, пояснил ее цели и задачи и подчеркнул, что все идет по плану и в соответствии с графиком, сообщает пресс-служба Кремля. Российский лидер обратил внимание, что армия России наносит точечные удары только по объектам военной инфраструктуры, делается все возможное для обеспечения безопасности мирных граждан, в отличие от националистических и неонацистских украинских формирований, которые используют жителей городов в качестве живого щита. «Подтверждена готовность российской стороны к диалогу с украинскими властями и с зарубежными партнерами в целях урегулирования конфликта. Обращено внимание на бесперспективность любых попыток затянуть переговорный процесс, что используется украинскими силовиками для перегруппировки своих сил и средств. Приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России», — говорится на сайте Кремля. Цель спецоперации на Украине: денацификация и демилитаризация этой страны Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В ходе разговора лидеров двух стран выражена надежда, что во время очередного раунда переговоров между делегациями России и Украины представители Киева «проявят более конструктивный подход». Путин также подчеркнул, что Россия готова содействовать безопасной эвакуации турецких граждан из зоны боевых действий. Как отмечается на сайте Кремля, глава Турции раскритиковал кампанию по дискредитации русской культуры и ее деятелей. Она набирает обороты в ряде западных стран, указано в сообщении пресс-службы. Сейчас все политики, с которыми разговаривает Путин, а он ведет диалог далеко не со всеми, пытаются воздействовать на него, чтобы остановить боевые действия, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. «Эрдоган себя позиционирует, как политик, который имеет тесные отношения с российским лидером и может доверительно и содержательно с ним общаться и поэтому он выдвинулся вперед. Западные страны рады, что он имеет такую возможность», — подчеркнул политолог. Позиция Владимира Путина неизменна: спецоперация должна быть завершена Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU По его словам, Путин не меняет позицию России по Украине, его риторика остается прежней. «Нет никаких результатов попыток давления на российского лидера с целью уговорить его остановить боевые действия. Ставки так высоки, что российское отступление будет означать поражение», — заметил Лукьянов. С ним согласен директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. Эксперт убежден, что Россия вновь донесла до Турции, а значит и до всего блока НАТО неизменность своей позиции по Украине. Россия готова на переговоры с Украиной Фото: Официальный сайт президента Украины «Мы видим последовательность российского президента и некоторые позитивные изменения внешней политики и риторики у Турции. Путин еще раз донес до Эрдогана свою позицию, чтобы его услышали другие члены НАТО, а также украинские переговорщики, выдвигающие нелепые требования», — подчеркнул политолог. По его мнению, Анкара стала осторожно прислушиваться к позиции Москвы, что показывает заявление Эрдогана о недопустимости дискриминации граждан России и русскоязычного населения за рубежом. Статья по теме Путин пресек фейки о спецоперации на Донбассе Российский лидер в своих разговорах последовательно разъясняет, что Россия делает на Украине, подчеркнул автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов. «Это очень важно для того, чтобы зарубежные политики понимали сроки и цели проведения этой операции», — заметил эксперт. По его словам, это необходимо для нормального взаимодействия России и других стран, когда спецоперация закончится. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин дал понять, что не поддастся на давление НАТО по спецоперации на Украине. Российский лидер в телефонном разговоре 6 марта с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что условия прекращения боевых действий на Украине остаются прежними: денацификация и демилитаризация этой страны. Эксперты считают, что звонок Эрдогана являлся продолжением давления на Путина с целью прекратить операцию, но глава РФ показал, что это не сработает. Путин рассказал Эрдогану о ходе спецоперации по защите Донбасса, пояснил ее цели и задачи и подчеркнул, что все идет по плану и в соответствии с графиком, сообщает пресс-служба Кремля. Российский лидер обратил внимание, что армия России наносит точечные удары только по объектам военной инфраструктуры, делается все возможное для обеспечения безопасности мирных граждан, в отличие от националистических и неонацистских украинских формирований, которые используют жителей городов в качестве живого щита. «Подтверждена готовность российской стороны к диалогу с украинскими властями и с зарубежными партнерами в целях урегулирования конфликта. Обращено внимание на бесперспективность любых попыток затянуть переговорный процесс, что используется украинскими силовиками для перегруппировки своих сил и средств. Приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России», — говорится на сайте Кремля. В ходе разговора лидеров двух стран выражена надежда, что во время очередного раунда переговоров между делегациями России и Украины представители Киева «проявят более конструктивный подход». Путин также подчеркнул, что Россия готова содействовать безопасной эвакуации турецких граждан из зоны боевых действий. Как отмечается на сайте Кремля, глава Турции раскритиковал кампанию по дискредитации русской культуры и ее деятелей. Она набирает обороты в ряде западных стран, указано в сообщении пресс-службы. Сейчас все политики, с которыми разговаривает Путин, а он ведет диалог далеко не со всеми, пытаются воздействовать на него, чтобы остановить боевые действия, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. «Эрдоган себя позиционирует, как политик, который имеет тесные отношения с российским лидером и может доверительно и содержательно с ним общаться и поэтому он выдвинулся вперед. Западные страны рады, что он имеет такую возможность», — подчеркнул политолог. По его словам, Путин не меняет позицию России по Украине, его риторика остается прежней. «Нет никаких результатов попыток давления на российского лидера с целью уговорить его остановить боевые действия. Ставки так высоки, что российское отступление будет означать поражение», — заметил Лукьянов. С ним согласен директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. Эксперт убежден, что Россия вновь донесла до Турции, а значит и до всего блока НАТО неизменность своей позиции по Украине. «Мы видим последовательность российского президента и некоторые позитивные изменения внешней политики и риторики у Турции. Путин еще раз донес до Эрдогана свою позицию, чтобы его услышали другие члены НАТО, а также украинские переговорщики, выдвигающие нелепые требования», — подчеркнул политолог. По его мнению, Анкара стала осторожно прислушиваться к позиции Москвы, что показывает заявление Эрдогана о недопустимости дискриминации граждан России и русскоязычного населения за рубежом. Российский лидер в своих разговорах последовательно разъясняет, что Россия делает на Украине, подчеркнул автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов. «Это очень важно для того, чтобы зарубежные политики понимали сроки и цели проведения этой операции», — заметил эксперт. По его словам, это необходимо для нормального взаимодействия России и других стран, когда спецоперация закончится.