Путин пресек фейки о спецоперации на Донбассе

Президент выступил с обращением к россиянам

04 марта 2022 в 01:16 Размер текста - 17 +

Владимир Путин рассказал о ходе спецоперации на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин пресек фейки о спецоперации на Донбассе. Во время выступления 3 марта на совещании с постоянными членами Совета Безопасности он рассказал о подвигах российских солдат на Украине. По мнению экспертов, речь Путина заполнила образовавшийся информационный вакуум и пресекла спекуляции и домыслы о спецоперации по завершению военного конфликта на Донбассе. Совещания Совета безопасности обычно проходят в закрытом режиме. Исключения составили экстренное заседание 21 февраля, когда обсуждалась независимость Донецкой и Луганской Народных Республик, а также совещание 3 марта, на котором показали 10-минутную речь президента. Она была больше похоже на обращение к народу. Ополченцы Донбасса и российские военные проявляют массовый героизм Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В начале встречи президент отметил, что российские солдаты и офицеры в ходе спецоперации на Донбассе действуют как герои, обеспечивая безопасность Родины. «Наши военнослужащие сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела. Даже после ранений солдаты и офицеры остаются в строю. Жертвуют собой, своей жизнью, чтобы спасти боевых товарищей и мирных жителей. В ходе боев и наши военнослужащие, и ополченцы Донбасса проявляют действительно массовый героизм», — сказал Путин. Он рассказал о героизме 100-й мотострелковой бригады, которая под Волновахой прорвала эшелонированную оборону противника. О бесстрашии командира роты 133 танкового полка, который в районе Чугинки вместе со своими бойцами уничтожил шесть боевых машин пехоты и пять танков и не понес боевых потерь. Владимир Путин считает, что Украина стала плацдармом НАТО Фото: miliman/pickupimage.com «Мною подписан указ о присвоении старшему лейтенанту Нурмагомеду Энгельсовичу Гаджимагомедову звания Героя России — к сожалению, посмертно. В бою он уверенно командовал своими бойцами, как настоящий командир берег подчиненных», — сказал президент. Путин подчеркнул, что несмотря на тяжелое ранение старший лейтенант сражался до последнего. «Я русский человек, и, как говорится, у меня в роду кругом Иваны да Марьи. Но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова — уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать: я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин…», — добавил российский лидер. Путин уточнил, что несмотря ни на что не откажется и от убеждения, что русские и украинцы — это один народ, даже несмотря на то, что «часть жителей Украины запугали», многие «оболванены нацистской националистической пропагандой». Ход боевых действий показывает, что армия России противостоит неонацистам и националистам, которые «прикрываются мирными гражданами, как живым щитом», продолжил президент. По его словам, они «берут в заложники иностранных граждан», которые обучались на Украине, а также «не дают выехать по гуманитарному коридору и своему населению, действуя как фашисты». Российские военные успешно выполняют спецоперацию по освобождению Украины Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «Сейчас на украинской территории наши солдаты и офицеры сражаются за Россию, за мирную жизнь для граждан Донбасса, за денацификацию и демилитаризацию Украины, чтобы никакая „Антироссия“, годами создаваемая Западом прямо у наших границ, нам не угрожала, в том числе и ядерным оружием, как это было в последнее время», — заметил Путин. Россия всегда будет помнить павших, сказал президент и попросил почтить память воинов минутой молчания. Путин также анонсировал дополнительные выплаты для семей погибших военнослужащих, помимо страхового обеспечения и единовременного пособия — 7 млн 421 тысячи рублей — они получат по 5 млн рублей. Раненым военнослужащим, признанным негодными к военной службе, выплатят единовременное пособие в размере 2 млн 968 тысяч рублей, получившим ранения — по три миллиона рублей. Это выступление Путина очень своевременно, ведь после начала спецоперации информационное сопровождение отсутствовало, рассказала замдиректора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева. По ее словам, вначале мы получали обрывки, из каких-то косвенных источников. «Что происходит на освобождаемых территориях было неизвестно. Это рождало догадки и фейки. Президент своей речью пресек эти вбросы», — заметила эксперт. Статья по теме Полковник раскрыл тактику спецоперации Путина на Украине По ее словам, Путин в первую очередь обращался к россиянам, которые нуждаются в информации. Она подчеркнула, что государство заинтересовано в связи с обществом. «Путин выступил, чтобы у россиян не было домыслов, за что сражается российская, а также он создал определенный мостик между властью и обществом», — заметила Макеева. Обращение президента к народу и армии актуально в условиях беспрецедентного политического, экономического и военного давления, считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «В данном случае Путин выступил как отец нации, как верховный главнокомандующий. Президент отметил единство и сплоченность народа и показал, что военные достойно выполняют свой долг и фашистский режим на Украине будет денацифицирован», — добавил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин пресек фейки о спецоперации на Донбассе. Во время выступления 3 марта на совещании с постоянными членами Совета Безопасности он рассказал о подвигах российских солдат на Украине. По мнению экспертов, речь Путина заполнила образовавшийся информационный вакуум и пресекла спекуляции и домыслы о спецоперации по завершению военного конфликта на Донбассе. Совещания Совета безопасности обычно проходят в закрытом режиме. Исключения составили экстренное заседание 21 февраля, когда обсуждалась независимость Донецкой и Луганской Народных Республик, а также совещание 3 марта, на котором показали 10-минутную речь президента. Она была больше похоже на обращение к народу. В начале встречи президент отметил, что российские солдаты и офицеры в ходе спецоперации на Донбассе действуют как герои, обеспечивая безопасность Родины. «Наши военнослужащие сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела. Даже после ранений солдаты и офицеры остаются в строю. Жертвуют собой, своей жизнью, чтобы спасти боевых товарищей и мирных жителей. В ходе боев и наши военнослужащие, и ополченцы Донбасса проявляют действительно массовый героизм», — сказал Путин. Он рассказал о героизме 100-й мотострелковой бригады, которая под Волновахой прорвала эшелонированную оборону противника. О бесстрашии командира роты 133 танкового полка, который в районе Чугинки вместе со своими бойцами уничтожил шесть боевых машин пехоты и пять танков и не понес боевых потерь. «Мною подписан указ о присвоении старшему лейтенанту Нурмагомеду Энгельсовичу Гаджимагомедову звания Героя России — к сожалению, посмертно. В бою он уверенно командовал своими бойцами, как настоящий командир берег подчиненных», — сказал президент. Путин подчеркнул, что несмотря на тяжелое ранение старший лейтенант сражался до последнего. «Я русский человек, и, как говорится, у меня в роду кругом Иваны да Марьи. Но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова — уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать: я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин…», — добавил российский лидер. Путин уточнил, что несмотря ни на что не откажется и от убеждения, что русские и украинцы — это один народ, даже несмотря на то, что «часть жителей Украины запугали», многие «оболванены нацистской националистической пропагандой». Ход боевых действий показывает, что армия России противостоит неонацистам и националистам, которые «прикрываются мирными гражданами, как живым щитом», продолжил президент. По его словам, они «берут в заложники иностранных граждан», которые обучались на Украине, а также «не дают выехать по гуманитарному коридору и своему населению, действуя как фашисты». «Сейчас на украинской территории наши солдаты и офицеры сражаются за Россию, за мирную жизнь для граждан Донбасса, за денацификацию и демилитаризацию Украины, чтобы никакая „Антироссия“, годами создаваемая Западом прямо у наших границ, нам не угрожала, в том числе и ядерным оружием, как это было в последнее время», — заметил Путин. Россия всегда будет помнить павших, сказал президент и попросил почтить память воинов минутой молчания. Путин также анонсировал дополнительные выплаты для семей погибших военнослужащих, помимо страхового обеспечения и единовременного пособия — 7 млн 421 тысячи рублей — они получат по 5 млн рублей. Раненым военнослужащим, признанным негодными к военной службе, выплатят единовременное пособие в размере 2 млн 968 тысяч рублей, получившим ранения — по три миллиона рублей. Это выступление Путина очень своевременно, ведь после начала спецоперации информационное сопровождение отсутствовало, рассказала замдиректора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева. По ее словам, вначале мы получали обрывки, из каких-то косвенных источников. «Что происходит на освобождаемых территориях было неизвестно. Это рождало догадки и фейки. Президент своей речью пресек эти вбросы», — заметила эксперт. По ее словам, Путин в первую очередь обращался к россиянам, которые нуждаются в информации. Она подчеркнула, что государство заинтересовано в связи с обществом. «Путин выступил, чтобы у россиян не было домыслов, за что сражается российская, а также он создал определенный мостик между властью и обществом», — заметила Макеева. Обращение президента к народу и армии актуально в условиях беспрецедентного политического, экономического и военного давления, считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «В данном случае Путин выступил как отец нации, как верховный главнокомандующий. Президент отметил единство и сплоченность народа и показал, что военные достойно выполняют свой долг и фашистский режим на Украине будет денацифицирован», — добавил эксперт.