Как спасались жители Мариуполя: «Мы бежим, по нам бьют снайперы»

Репортаж URA.RU из города — горячей точки ДНР, жителям которого мстили ВСУ и националисты

09 марта 2022 в 13:17 Размер текста - 17 +

Люди бегут из Мариуполя скрываясь от обстрелов ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Город Новоазовск и близлежащие к нему поселки стали местом сбора людей, сумевших вырваться из осажденного Мариуполя. С его окраин и пригородов бегут горожане, спасаясь от обстрелов артиллерии и снайперов. Эвакуацией ценой собственных жизней занимаются солдаты армии ДНР и российские военные, а спасенных принимают волонтеры. Что рассказывают люди, которым с самого начала спецоперации мстили ВСУ и закрепившиеся в Мариуполе националисты — в материале URA.RU. Волонтерство под обстрелами Окрестности Мариуполя несколько дней находились под постоянным огнем ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Число эвакуированных и тех, кто сумел своими силами уехать из Мариуполя из его пригородов, с каждым днем растет. Одним из центров, куда прибывают беженцы, стал город Новоазовск, что в паре десятков километров от самой горячей точки ДНР. Беженцам здесь оказывается вся необходимая помощь, а к сбору одежды, лекарств и средств гигиены, подключились неравнодушные граждане ДНР. Посылки и деньги шлют теперь даже из России. Здание ДОСААФ находится неподалеку от администрации Новоазовска. Внутри нас встречает Марина — статная блондинка. В холодном и неотапливаемом учебном классе свалена груда одежды, коробки с лекарствами, памперсами и прочими предметами личной гигиены. Практически ежедневно отсюда это увозят грузовики в центры размещения беженцев из Мариуполя. Сейчас их размещают в нескольких сельских школах неподалеку от Новоазовска. Ежедневно Марина и ее друг Андрей занимаются здесь сортировкой вещей, чтобы отправить их нуждающимся. Марина помогает беженцам по собственной инициативе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «Я делаю все это на общественных началах. Папа и брат у меня сейчас на фронте. Мы своими глазами видим, что происходит сейчас с этими людьми и хотим помочь. Внести свой вклад в то, чтобы мир наступил как можно быстрее. Все эти вещи, только за последние три дня принесли сюда люди. Кто-то несет одежду, кто-то — лекарства и предметы гигиены. Другие просто несут деньги, чтобы мы могли закупить все необходимое. Много присылают из других городов России. Затем мы все это сортируем и отправляем в центры, где сейчас находятся эвакуированные. Многие из беженцев сейчас находятся практические в беспомощном состоянии. Там ведь много стариков и инвалидов. Они бежали от бомбежек в чем были», — рассказывает Марина. У Марины непростая судьба. Начавшаяся в 2014 году война фактически оборвала ее спортивную карьеру — она была постоянным участником сборной Украины по велогонкам, и впереди было блестящее спортивное будущее. Вещи в центр помощи несут неравнодушные граждане Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «У меня квартира в Мариуполе осталась, родственники живут в городе. Я прекрасно понимаю, что сейчас чувствуют эти люди, поэтому просто не могла оставаться безучастной, и мы с Андреем организовали эту помощь. Этим людям сейчас нелегко. Если мы здесь за восемь лет уже свыклись с регулярными обстрелами, то они фактически в считанные дни остались без всего. Их дома стоят разрушенные, и когда они смогут вернуться обратно неизвестно. Да и сама я не могут сейчас даже спать спокойно, пока мой брат и отец на фронте в непонятно каких условиях находятся», — делится своими переживаниями девушка. Международный женский день Марина вынуждена проводить за сортировкой вещей. Решаемся предложить свою помощь и отвезти лекарства в один из пунктов размещения беженцев, он в близлежащем селе Казацкое. Волонтеры привезли лекарства беженцам из Мариуполя Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «Пять суток в подвале» До Казацкого едем неспешно, чтобы колеса нашего автомобиля не отвалились на очередной выбоине от мины. «Раньше по этой дороге мы тренировались с велокомандой. Здесь было ровное полотно, как раз для шоссейных гонок. Потом же все тут разбила техника. Да и начальник нашей велобазы с началом войны прихватил все снаряжение и удрал в Мариуполь. Так из моей жизни исчез велоспорт», — рассказывает Марина. Дороги Донбасса разбиты военной техникой Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Село Казацкое находится на безопасном расстоянии от Мариуполя. Здесь практически никогда не было обстрелов, да и сам Новоазовск после пика военного конфликта в 2014—2015 годах не испытывал на себе ударов украинской артиллерии. О войне здесь стали постепенно забывать, но февраль 2022 года внес в жизнь местных существенные коррективы. Наш пункт назначения — сельская школа. Здесь сейчас размещены более 50 человек. Большинство из них эвакуировали из села Талаковка, которое в течение пяти суток находилось под постоянными обстрелами ВСУ. Как утверждают жители села, бомбить начали в ночь с 23 на 24 февраля и обстрелы не стихали до тех пор, пока армия ДНР не вытеснила украинские подразделения прямиком к Мариуполю. Люди пять суток просидели в подвале школы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU По словам сотрудников школы, которые на время боевых действий переквалифицировались из преподавателей в волонтеров, в Казацком сейчас в основном находятся пенсионеры. Есть несколько инвалидов, в том числе детей. «Сейчас все ожидают окончания боев и надеются быстрее вернуться домой. Люди ведь бежали от обстрелов. Мы принимали из здесь ночью после спешной эвакуации на автобусах. Они пять суток просидели в подвале школы, пока их не забрали солдаты ДНР. Все промерзли, были голодные. При этом ведь не всех мы сумели увезти из той же Талаковки. Многие решили остаться, а кто-то вообще не знал об эвакуации, прячась от обстрелов в собственных домах», — рассказывают сотрудники центра размещения беженцев. «Сюда мы сумели эвакуироваться лишь 28 февраля. У этому моменту мы уже четыре дня находились под постоянными обстрелами. Из Мариуполя начали долбить по нам ночью 24 февраля и это все лишь усиливалось. Когда сидеть дома уже стало просто невозможно, мы с супругом отправились в подвал школы. Там уже были и наши соседи. Несколько суток мы просидели там и нас забрали русские солдаты. Затем уже увезли в Новоазовск, нас осмотрел врач. После разместили здесь», — рассказывает нам эвакуированная из Талаковки Надежда Алексеевна. Многие мечтают вернуться в свои дома, но там их могут ждать руины Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU У нее в селе остался взрослый сын. В суматохе он просто не сумел эвакуироваться. Связи с ним нет, да и если бы сотовая связь в селе работала, дозвониться до него все равно было бы невозможно. «Украинские солдаты отобрали у него телефон и паспорт. Перед началом обстрелов, он бежал домой от друга. Они схватили его рядом с нашим домом. Оттуда они запускали беспилотник. Ему сказали, что он якобы работает на ДНР и сейчас специально отсчитывает шаги, чтобы противник смог определить место запуска беспилотника. Паспорт и телефон ему не вернули, а после уже началась вся эта суматоха. Я не знаю, что с моим сыном, жив ли он», — сокрушается жительница Талаковки. Мы стоим в кабинете географии, который теперь заставлен кроватями. На кроватях — люди. Одни спят, другие смотрят в окно и чего-то ждут. Справа от меня директор школы, а слева — Надежда Алексеевна. Первая гражданка ДНР, а вторая гражданка Украины. Война разделила их на восемь лет забором из колючей проволоки, который охраняли люди в камуфляже. Но вражды между ними нет, люди готовы помогать и даже отдать последнее — война не сделала их врагами. «Солдаты ДНР нас прикрывали от снайперов» Центр размещения беженцев под Новоазовском Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Многие из тех, кто прибывают сейчас в центры размещения беженцев под Новоазовском, спустя несколько дней уезжают либо в Россию, либо в Донецк, говорит Татьяна, успевшая сбежать из Мариуполя, 4 марта. До этого времени закрепившиеся в в городе националисты и ВСУ были заинтересованы в том, чтобы никто из горожан не покинул города. Коренные мариупольцы рассказывают, что в один из мартовских дней людей, собравшихся на площади в ожидании эвакуационного транспорта, разогнали украинские военные. «Это традиционная тактика „живого щита“, которым уже много лет прикрываются украинские националисты», — рассказывает еще одна собеседница агентства. Татьяна рассказывает детали эвакуации. «Мы жили в Виноградном — это самая окраина Мариуполя. Нас так же начали обстреливать 24 февраля. Несколько дней мы всей семьей с детьми прятались в бане. Спали там же, на матрасах. Потом мы просто увидели, что люди куда-то бегут. Оказалось, по поселку прошлись военные с белыми повязками и сказали, что дают коридор для эвакуации. Мы взяли сумки с документами и просто побежали в чем было вместе с ними. Пока бежали с ними до блокпоста, ребята с автоматами прикрывали нас, потому как на возвышенности были снайперы и простреливали низину. Фактически нас просто обстреливали украинские военные. Не знаю по кому они стреляли, по людям или по военным, но ребята нас собой от них закрывали. Так и выбрались из города», — делится воспоминанием женщина. По словам Татьяны, многие ее друзья и родственники не могут выбраться из города. Власти не организовывают гуманитарные коридоры, а люди без воды и еды прячутся в подвалах. Ходят даже слухи, что в городе люди начали умирать от обезвоживания, а от безысходности пьют воду из луж. По последним данным, бои из окрестностей Мариуполя сместились вглубь населенного пункта. Народная милиция ДНР к утру 9 марта продвинулась почти на километр ближе к центру 500-тысячного города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Город Новоазовск и близлежащие к нему поселки стали местом сбора людей, сумевших вырваться из осажденного Мариуполя. С его окраин и пригородов бегут горожане, спасаясь от обстрелов артиллерии и снайперов. Эвакуацией ценой собственных жизней занимаются солдаты армии ДНР и российские военные, а спасенных принимают волонтеры. Что рассказывают люди, которым с самого начала спецоперации мстили ВСУ и закрепившиеся в Мариуполе националисты — в материале URA.RU. Волонтерство под обстрелами Число эвакуированных и тех, кто сумел своими силами уехать из Мариуполя из его пригородов, с каждым днем растет. Одним из центров, куда прибывают беженцы, стал город Новоазовск, что в паре десятков километров от самой горячей точки ДНР. Беженцам здесь оказывается вся необходимая помощь, а к сбору одежды, лекарств и средств гигиены, подключились неравнодушные граждане ДНР. Посылки и деньги шлют теперь даже из России. Здание ДОСААФ находится неподалеку от администрации Новоазовска. Внутри нас встречает Марина — статная блондинка. В холодном и неотапливаемом учебном классе свалена груда одежды, коробки с лекарствами, памперсами и прочими предметами личной гигиены. Практически ежедневно отсюда это увозят грузовики в центры размещения беженцев из Мариуполя. Сейчас их размещают в нескольких сельских школах неподалеку от Новоазовска. Ежедневно Марина и ее друг Андрей занимаются здесь сортировкой вещей, чтобы отправить их нуждающимся. «Я делаю все это на общественных началах. Папа и брат у меня сейчас на фронте. Мы своими глазами видим, что происходит сейчас с этими людьми и хотим помочь. Внести свой вклад в то, чтобы мир наступил как можно быстрее. Все эти вещи, только за последние три дня принесли сюда люди. Кто-то несет одежду, кто-то — лекарства и предметы гигиены. Другие просто несут деньги, чтобы мы могли закупить все необходимое. Много присылают из других городов России. Затем мы все это сортируем и отправляем в центры, где сейчас находятся эвакуированные. Многие из беженцев сейчас находятся практические в беспомощном состоянии. Там ведь много стариков и инвалидов. Они бежали от бомбежек в чем были», — рассказывает Марина. У Марины непростая судьба. Начавшаяся в 2014 году война фактически оборвала ее спортивную карьеру — она была постоянным участником сборной Украины по велогонкам, и впереди было блестящее спортивное будущее. «У меня квартира в Мариуполе осталась, родственники живут в городе. Я прекрасно понимаю, что сейчас чувствуют эти люди, поэтому просто не могла оставаться безучастной, и мы с Андреем организовали эту помощь. Этим людям сейчас нелегко. Если мы здесь за восемь лет уже свыклись с регулярными обстрелами, то они фактически в считанные дни остались без всего. Их дома стоят разрушенные, и когда они смогут вернуться обратно неизвестно. Да и сама я не могут сейчас даже спать спокойно, пока мой брат и отец на фронте в непонятно каких условиях находятся», — делится своими переживаниями девушка. Международный женский день Марина вынуждена проводить за сортировкой вещей. Решаемся предложить свою помощь и отвезти лекарства в один из пунктов размещения беженцев, он в близлежащем селе Казацкое. «Пять суток в подвале» До Казацкого едем неспешно, чтобы колеса нашего автомобиля не отвалились на очередной выбоине от мины. «Раньше по этой дороге мы тренировались с велокомандой. Здесь было ровное полотно, как раз для шоссейных гонок. Потом же все тут разбила техника. Да и начальник нашей велобазы с началом войны прихватил все снаряжение и удрал в Мариуполь. Так из моей жизни исчез велоспорт», — рассказывает Марина. Село Казацкое находится на безопасном расстоянии от Мариуполя. Здесь практически никогда не было обстрелов, да и сам Новоазовск после пика военного конфликта в 2014—2015 годах не испытывал на себе ударов украинской артиллерии. О войне здесь стали постепенно забывать, но февраль 2022 года внес в жизнь местных существенные коррективы. Наш пункт назначения — сельская школа. Здесь сейчас размещены более 50 человек. Большинство из них эвакуировали из села Талаковка, которое в течение пяти суток находилось под постоянными обстрелами ВСУ. Как утверждают жители села, бомбить начали в ночь с 23 на 24 февраля и обстрелы не стихали до тех пор, пока армия ДНР не вытеснила украинские подразделения прямиком к Мариуполю. По словам сотрудников школы, которые на время боевых действий переквалифицировались из преподавателей в волонтеров, в Казацком сейчас в основном находятся пенсионеры. Есть несколько инвалидов, в том числе детей. «Сейчас все ожидают окончания боев и надеются быстрее вернуться домой. Люди ведь бежали от обстрелов. Мы принимали из здесь ночью после спешной эвакуации на автобусах. Они пять суток просидели в подвале школы, пока их не забрали солдаты ДНР. Все промерзли, были голодные. При этом ведь не всех мы сумели увезти из той же Талаковки. Многие решили остаться, а кто-то вообще не знал об эвакуации, прячась от обстрелов в собственных домах», — рассказывают сотрудники центра размещения беженцев. «Сюда мы сумели эвакуироваться лишь 28 февраля. У этому моменту мы уже четыре дня находились под постоянными обстрелами. Из Мариуполя начали долбить по нам ночью 24 февраля и это все лишь усиливалось. Когда сидеть дома уже стало просто невозможно, мы с супругом отправились в подвал школы. Там уже были и наши соседи. Несколько суток мы просидели там и нас забрали русские солдаты. Затем уже увезли в Новоазовск, нас осмотрел врач. После разместили здесь», — рассказывает нам эвакуированная из Талаковки Надежда Алексеевна. У нее в селе остался взрослый сын. В суматохе он просто не сумел эвакуироваться. Связи с ним нет, да и если бы сотовая связь в селе работала, дозвониться до него все равно было бы невозможно. «Украинские солдаты отобрали у него телефон и паспорт. Перед началом обстрелов, он бежал домой от друга. Они схватили его рядом с нашим домом. Оттуда они запускали беспилотник. Ему сказали, что он якобы работает на ДНР и сейчас специально отсчитывает шаги, чтобы противник смог определить место запуска беспилотника. Паспорт и телефон ему не вернули, а после уже началась вся эта суматоха. Я не знаю, что с моим сыном, жив ли он», — сокрушается жительница Талаковки. Мы стоим в кабинете географии, который теперь заставлен кроватями. На кроватях — люди. Одни спят, другие смотрят в окно и чего-то ждут. Справа от меня директор школы, а слева — Надежда Алексеевна. Первая гражданка ДНР, а вторая гражданка Украины. Война разделила их на восемь лет забором из колючей проволоки, который охраняли люди в камуфляже. Но вражды между ними нет, люди готовы помогать и даже отдать последнее — война не сделала их врагами. «Солдаты ДНР нас прикрывали от снайперов» Многие из тех, кто прибывают сейчас в центры размещения беженцев под Новоазовском, спустя несколько дней уезжают либо в Россию, либо в Донецк, говорит Татьяна, успевшая сбежать из Мариуполя, 4 марта. До этого времени закрепившиеся в в городе националисты и ВСУ были заинтересованы в том, чтобы никто из горожан не покинул города. Коренные мариупольцы рассказывают, что в один из мартовских дней людей, собравшихся на площади в ожидании эвакуационного транспорта, разогнали украинские военные. «Это традиционная тактика „живого щита“, которым уже много лет прикрываются украинские националисты», — рассказывает еще одна собеседница агентства. Татьяна рассказывает детали эвакуации. «Мы жили в Виноградном — это самая окраина Мариуполя. Нас так же начали обстреливать 24 февраля. Несколько дней мы всей семьей с детьми прятались в бане. Спали там же, на матрасах. Потом мы просто увидели, что люди куда-то бегут. Оказалось, по поселку прошлись военные с белыми повязками и сказали, что дают коридор для эвакуации. Мы взяли сумки с документами и просто побежали в чем было вместе с ними. Пока бежали с ними до блокпоста, ребята с автоматами прикрывали нас, потому как на возвышенности были снайперы и простреливали низину. Фактически нас просто обстреливали украинские военные. Не знаю по кому они стреляли, по людям или по военным, но ребята нас собой от них закрывали. Так и выбрались из города», — делится воспоминанием женщина. По словам Татьяны, многие ее друзья и родственники не могут выбраться из города. Власти не организовывают гуманитарные коридоры, а люди без воды и еды прячутся в подвалах. Ходят даже слухи, что в городе люди начали умирать от обезвоживания, а от безысходности пьют воду из луж. По последним данным, бои из окрестностей Мариуполя сместились вглубь населенного пункта. Народная милиция ДНР к утру 9 марта продвинулась почти на километр ближе к центру 500-тысячного города.