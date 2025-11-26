Челябинцам продадут полтонны свежей клубники Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинскую область поступило полтонны клубники, а еще — питайя и помело казахстанского и китайского происхождения. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, всего в регион поступило 656 тонн овощей и фруктов.

«За предпоследнюю неделю ноября досмотрели 37 транспортных средств. Автомобили ввозили в Россию из Казахстана более 656 тонн овощей и фруктов происхождением из Казахстана, Таджикистана, Китая и 44 тысячи срезов казахстанских хризантем», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.

Контроль служба провела совместно с пограничными и таможенными службами в пункте пропуска «Бугристое». Продукция следовала через Южный Урал транзитом. Конечными пунктами назначения стали Омск, Новосибирск, Москва, Екатеринбург, Пермь, Нижний Новгород и Курган.

Непосредственно в Челябинск прибыло всего шесть грузовиков, где была клубника и другие грузы. Транспорт, среди прочего, доставил в регион 38,4 тонны овощей и фруктов, 22 тонны риса, 2,5 тонны муки.

В ходе фитосанитарного контроля запретили въезд трех машин с нарушениями. Транспорт с 34,7 тоннами таджикистанского винограда и 3,1 тонной сборного груза из Казахстана инспекторы вернули из-за несоответствия данных в маркировке.