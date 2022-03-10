В правительстве раскрыли, что будет с ценами на продукты в России

И как это скажется на кошельках жителей

10 марта 2022 в 23:33 Размер текста - 17 +

Российские власти заявили, что страна полностью обеспечена продовольствием Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти показали, что не допустят резкого роста цен на продукты несмотря на санкции Запада. На совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства по минимизации последствий санкций для экономики РФ 10 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин доложил разработке целого пакета мер для поддержки аграриев. Эксперты объясняют, что это позволит производителям не допустить дефицита продуктов и, следовательно, замедлить рост цен. Докладывая президенту, Мишустин сделал один из главных акцентов на посевной кампании и обеспечение страны продуктами. «Особое внимание уделяем аграриям. Это не только рабочие места, но и продовольственная безопасность страны. Сейчас крайне важно не допустить срыва посевной. Сельхозпроизводители смогут на полгода перенести платежи по основному долгу по льготным кредитам и еще на год пролонгировать краткосрочные займы. В обоих случаях речь идет о тех кредитах, срок пользования которыми истекает в этом году», — сказал премьер-министр. В некоторых регионах РФ уже стартовала посевная кампания Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Продолжая тему, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что дефицита продуктов нет и не будет благодаря заблаговременной подготовке к посевной. «Увеличены посевы зерновых, зернобобовых, масличных культур, сахарной свеклы, картофеля и овощей. Аграрии обеспечены семенами, обновляют автопарк. Перебоев с поставками горючего нет. Удобрений достаточно. Трудовых ресурсов достаточно», — сказал чиновник. Министр подчеркнул, что «продовольственная безопасность страны обеспечена» — Россия полностью покрывает потребности по основным видам продукции и готова экспортировать ее. Посевная в сельском хозяйстве — самая ресурсоемкая работа, результатом которой является производство социально значимых продуктов, поэтому власти уделяют ей повышенное внимание, поясняет доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод. Хлеб и зерно — это базовые товары, отмечают эксперты Фото: Денис Моргунов © URA.RU «Посевная требует концентрации сил, энергии, ресурсов. Если в связи с повышением ставок в банках, возникнут какие-то осложнения [с получением кредитов] в этот период, то год будет потерян. Посевная имеет ключевое значение для отрасли, которая имеет принципиальное значение для страны. Хлеб и зерно — базовые товары для жителей, животноводства и других отраслей экономики. В России стараются сдерживать рост цен на важные продукты и в некоторых магазинах всегда можно найти социальные сорта хлеба, на которые цены сильно не меняются», — отметил эксперт. Разработанная властями система мер служит предупреждению роста цен на продукты, отмечает профессор, заслуженный экономист РФ Андрей Марголин. «Все-таки качественное управление начинается там, где мы не боремся с последствиями, а пытаемся сделать так, чтобы они даже не возникли. У правительства большой опыт поддержки бизнеса, накопленный в период пандемии. Сейчас ситуация несколько другая, но в любом случае этот опыт можно использовать. Социально значимые товары должны производиться и оставаться доступными для населения. Тем более, что в структуре этих цен импортная составляющая и, соответственно, зависимость от изменений обменного курса рубля, незначительна», — уточнил он. Статья по теме Мишустин подготовил второй ответ на санкции против России Сельхозпроизводители закладывают в конечную цену товара все издержки, поэтому рост стоимости продовольствия неизбежен, но каким он будет пока непонятно, полагает директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Конечно, изобилие товара ведет к повышению конкуренции и снижению цены, но вряд ли сельхозпроизводители смогут из-за издержек особенно по импорту, не увеличить цены. Цена будет расти. Вопрос в интенсивности этого роста», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские власти показали, что не допустят резкого роста цен на продукты несмотря на санкции Запада. На совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства по минимизации последствий санкций для экономики РФ 10 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин доложил разработке целого пакета мер для поддержки аграриев. Эксперты объясняют, что это позволит производителям не допустить дефицита продуктов и, следовательно, замедлить рост цен. Докладывая президенту, Мишустин сделал один из главных акцентов на посевной кампании и обеспечение страны продуктами. «Особое внимание уделяем аграриям. Это не только рабочие места, но и продовольственная безопасность страны. Сейчас крайне важно не допустить срыва посевной. Сельхозпроизводители смогут на полгода перенести платежи по основному долгу по льготным кредитам и еще на год пролонгировать краткосрочные займы. В обоих случаях речь идет о тех кредитах, срок пользования которыми истекает в этом году», — сказал премьер-министр. Продолжая тему, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что дефицита продуктов нет и не будет благодаря заблаговременной подготовке к посевной. «Увеличены посевы зерновых, зернобобовых, масличных культур, сахарной свеклы, картофеля и овощей. Аграрии обеспечены семенами, обновляют автопарк. Перебоев с поставками горючего нет. Удобрений достаточно. Трудовых ресурсов достаточно», — сказал чиновник. Министр подчеркнул, что «продовольственная безопасность страны обеспечена» — Россия полностью покрывает потребности по основным видам продукции и готова экспортировать ее. Посевная в сельском хозяйстве — самая ресурсоемкая работа, результатом которой является производство социально значимых продуктов, поэтому власти уделяют ей повышенное внимание, поясняет доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод. «Посевная требует концентрации сил, энергии, ресурсов. Если в связи с повышением ставок в банках, возникнут какие-то осложнения [с получением кредитов] в этот период, то год будет потерян. Посевная имеет ключевое значение для отрасли, которая имеет принципиальное значение для страны. Хлеб и зерно — базовые товары для жителей, животноводства и других отраслей экономики. В России стараются сдерживать рост цен на важные продукты и в некоторых магазинах всегда можно найти социальные сорта хлеба, на которые цены сильно не меняются», — отметил эксперт. Разработанная властями система мер служит предупреждению роста цен на продукты, отмечает профессор, заслуженный экономист РФ Андрей Марголин. «Все-таки качественное управление начинается там, где мы не боремся с последствиями, а пытаемся сделать так, чтобы они даже не возникли. У правительства большой опыт поддержки бизнеса, накопленный в период пандемии. Сейчас ситуация несколько другая, но в любом случае этот опыт можно использовать. Социально значимые товары должны производиться и оставаться доступными для населения. Тем более, что в структуре этих цен импортная составляющая и, соответственно, зависимость от изменений обменного курса рубля, незначительна», — уточнил он. Сельхозпроизводители закладывают в конечную цену товара все издержки, поэтому рост стоимости продовольствия неизбежен, но каким он будет пока непонятно, полагает директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Конечно, изобилие товара ведет к повышению конкуренции и снижению цены, но вряд ли сельхозпроизводители смогут из-за издержек особенно по импорту, не увеличить цены. Цена будет расти. Вопрос в интенсивности этого роста», — резюмировал эксперт.