Российским школьникам дважды переписывают учебники истории

Как образовательную программу повернут в сторону Азии и стоит ли ученикам бояться ЕГЭ-2022

26 марта 2022 в 10:00 Размер текста - 17 +

При этом пока есть старые учебники, которые не вызывают больших нареканий профсообщества Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России планируют переписать учебники по истории. В новых изданиях предполагается больше рассказать о новой роли Азии в развитии цивилизации и описать события на Украине. Правки уже были готовы, но начавшиеся в феврале 2022 года события внесли в них существенные коррективы. Историки и учителя рассказали URA.RU, что уже известно о сроках и объемах изменений. История поворачивается на восток Появление новых учебников увеличит количество учебных часов на предмет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В 2013 году президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить концепцию преподавания учебного курса «История России». Над ней работали ученые РАН под руководством сопредседателя Российского исторического общества, члена научно-методического совета по учебникам при Минпросвещения РФ Александра Чубарьяна. Со всеми правками от профсообщества коллегия Минпросвещения приняла ее только осенью 2020 года. Такая же работа уже завершается по курсу «Всеобщая история», и в начале 2022 года концепция была представлена на обсуждение профессиональному сообществу, чтобы по окончании всех процедур, включая согласование в Минпросе, издать новые учебники. Однако, как следует из разрозненных источников, в концепцию будут внесены новые изменения из-за спецоперации на Украине. Углубление корректировок курса школьной истории подтверждается косвенно. «Такая концепция подготовлена, она уже обсуждалась в ряде ведущих образовательных центров. Сейчас она находится в Ассоциации учителей истории и обществознания. Потом ее должны посмотреть в Российском исторической обществе. Ранее предполагалось отправить ее в Минпросвещения РФ в апреле 2022 года, но, возможно, это будет позднее с учетом большого интереса общественности. Лучше обсудить ее более тщательно и внимательно, а не спешить», — объяснил URA.RU Чубарьян. В будущих учебниках предполагается расширить часть про Азию, Африку и Латинскую Америку — чтобы сбалансировать материал о роли Европы в развитии мировой культуры. Как рассказал URA.RU эксперт Высшей школы экономики, пожелавший остаться анонимным, определенные рекомендации «по изменению курса» ожидаются после завершения выпускных экзаменов в 2022 году. При этом, заметил собеседник агентства из ВШЭ, только недавно выходило издание «Всемирной истории», которое Российская академия наук готовила несколько лет: «Над ним работали лучшие ученые России, они изучали иностранные источники. У нас также есть историко-культурный стандарт. Есть взаимосвязь между вопросами, которые касаются и мирового развития, и российской истории». Новость по теме Минпросвещения РФ изменит один из школьных предметов Оперативные правки Кроме того, по мнению представителей профессионального сообщества, в содержание будущих учебников постараются внести события, связанные со спецоперацией РФ по демилитаризации и денацификации Украины. «Конечно, когда мы будем окончательно работать над концепцией, над современной историей, будут учтены события последнего времени», — сообщил Чубарьян. Российский историк, учитель, автор учебников и пособий Леонид Кацва также отметил, что очень сложно предсказать, как именно будет подаваться информация в учебниках и будет ли меняться ранее написанная история. «Когда вышли последние учебники в 2014 году, в труде издательства „Дрофа“ про Крым был вполне патриотический текст. Но оказалось, что авторы все равно не угодили, к примеру, крымским властям, которые протестовали. Там неосторожно события на Майдане были названы революцией», — привел пример ученый. По словам Чубарьяна, расширение материала, к примеру, по той же Азии не будет слишком большим: все-таки в учебном плане школ на историю выделено немного часов. Однако даже ради этого в будущем планируется на федеральном уровне поставить вопрос об увеличении количества часов на преподавание истории. По мнению Кацвы, у школьников есть определенное количество учебных часов и, главное, определенные пределы усвоения материала. Он убежден, что если в учебниках не сократят часть про Европу, то, скорее всего, Азию, Африку и Латинскую Америку просто никто не будет проходить. «Количество часов увеличивать невозможно. В школе есть набор предметов, предельно допустимые нагрузки. Либо нужно будет при передаче дополнительных часов на историю сокращать часы по другим предметам. Люди рассуждают об этом по принципу, лишь бы сказать, продемонстрировать, что они озабочены проблемой», — сожалеет Кацва. Новые учебники — не раньше, чем через год Уменьшаться материал по Европе не будет, будет добавлена история других регионов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Выпуск новых учебников — это большой процесс, сходятся специалисты. Книгоиздание занимает приблизительно год-два. Это время школьники будут учиться по старым материалам. «Пока есть старые учебники, они не вызывают больших нареканий. Я знаю многие учебники по всеобщей истории, и они очень неплохие», — обнадежил Чубарьян. Получить оперативно комментарий в Минпросвещения РФ не удалось. URA.RU направило туда запрос. Ответ на момент публикации получен не был. Изменить подходы к преподаванию истории в школах хотят не только в профсообществе, но и в Госдуме. Так, 24 марта на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению под руководством экс-главы Минкульта РФ Владимира Мединского председатель комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что в России необходимо ввести обязательный ЕГЭ по истории и увеличить количество часов преподавания этого предмета. Кроме того, участники этого заседания высказались по поводу важности трансформации исторического просвещения в школах и вузах. Стремление властей объяснить современную историю заметно по прошедшим во всех регионах страны 3 марта урокам об освободительной миссии РФ на Украине. Детям рассказывали об истории отношений России и Украины, а также попытках «переписать историю» в государствах Европы. 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В России планируют переписать учебники по истории. В новых изданиях предполагается больше рассказать о новой роли Азии в развитии цивилизации и описать события на Украине. Правки уже были готовы, но начавшиеся в феврале 2022 года события внесли в них существенные коррективы. Историки и учителя рассказали URA.RU, что уже известно о сроках и объемах изменений. История поворачивается на восток В 2013 году президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить концепцию преподавания учебного курса «История России». Над ней работали ученые РАН под руководством сопредседателя Российского исторического общества, члена научно-методического совета по учебникам при Минпросвещения РФ Александра Чубарьяна. Со всеми правками от профсообщества коллегия Минпросвещения приняла ее только осенью 2020 года. Такая же работа уже завершается по курсу «Всеобщая история», и в начале 2022 года концепция была представлена на обсуждение профессиональному сообществу, чтобы по окончании всех процедур, включая согласование в Минпросе, издать новые учебники. Однако, как следует из разрозненных источников, в концепцию будут внесены новые изменения из-за спецоперации на Украине. Углубление корректировок курса школьной истории подтверждается косвенно. «Такая концепция подготовлена, она уже обсуждалась в ряде ведущих образовательных центров. Сейчас она находится в Ассоциации учителей истории и обществознания. Потом ее должны посмотреть в Российском исторической обществе. Ранее предполагалось отправить ее в Минпросвещения РФ в апреле 2022 года, но, возможно, это будет позднее с учетом большого интереса общественности. Лучше обсудить ее более тщательно и внимательно, а не спешить», — объяснил URA.RU Чубарьян. В будущих учебниках предполагается расширить часть про Азию, Африку и Латинскую Америку — чтобы сбалансировать материал о роли Европы в развитии мировой культуры. Как рассказал URA.RU эксперт Высшей школы экономики, пожелавший остаться анонимным, определенные рекомендации «по изменению курса» ожидаются после завершения выпускных экзаменов в 2022 году. При этом, заметил собеседник агентства из ВШЭ, только недавно выходило издание «Всемирной истории», которое Российская академия наук готовила несколько лет: «Над ним работали лучшие ученые России, они изучали иностранные источники. У нас также есть историко-культурный стандарт. Есть взаимосвязь между вопросами, которые касаются и мирового развития, и российской истории». Оперативные правки Кроме того, по мнению представителей профессионального сообщества, в содержание будущих учебников постараются внести события, связанные со спецоперацией РФ по демилитаризации и денацификации Украины. «Конечно, когда мы будем окончательно работать над концепцией, над современной историей, будут учтены события последнего времени», — сообщил Чубарьян. Российский историк, учитель, автор учебников и пособий Леонид Кацва также отметил, что очень сложно предсказать, как именно будет подаваться информация в учебниках и будет ли меняться ранее написанная история. «Когда вышли последние учебники в 2014 году, в труде издательства „Дрофа“ про Крым был вполне патриотический текст. Но оказалось, что авторы все равно не угодили, к примеру, крымским властям, которые протестовали. Там неосторожно события на Майдане были названы революцией», — привел пример ученый. По словам Чубарьяна, расширение материала, к примеру, по той же Азии не будет слишком большим: все-таки в учебном плане школ на историю выделено немного часов. Однако даже ради этого в будущем планируется на федеральном уровне поставить вопрос об увеличении количества часов на преподавание истории. По мнению Кацвы, у школьников есть определенное количество учебных часов и, главное, определенные пределы усвоения материала. Он убежден, что если в учебниках не сократят часть про Европу, то, скорее всего, Азию, Африку и Латинскую Америку просто никто не будет проходить. «Количество часов увеличивать невозможно. В школе есть набор предметов, предельно допустимые нагрузки. Либо нужно будет при передаче дополнительных часов на историю сокращать часы по другим предметам. Люди рассуждают об этом по принципу, лишь бы сказать, продемонстрировать, что они озабочены проблемой», — сожалеет Кацва. Новые учебники — не раньше, чем через год Выпуск новых учебников — это большой процесс, сходятся специалисты. Книгоиздание занимает приблизительно год-два. Это время школьники будут учиться по старым материалам. «Пока есть старые учебники, они не вызывают больших нареканий. Я знаю многие учебники по всеобщей истории, и они очень неплохие», — обнадежил Чубарьян. Получить оперативно комментарий в Минпросвещения РФ не удалось. URA.RU направило туда запрос. Ответ на момент публикации получен не был. Изменить подходы к преподаванию истории в школах хотят не только в профсообществе, но и в Госдуме. Так, 24 марта на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению под руководством экс-главы Минкульта РФ Владимира Мединского председатель комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что в России необходимо ввести обязательный ЕГЭ по истории и увеличить количество часов преподавания этого предмета. Кроме того, участники этого заседания высказались по поводу важности трансформации исторического просвещения в школах и вузах. Стремление властей объяснить современную историю заметно по прошедшим во всех регионах страны 3 марта урокам об освободительной миссии РФ на Украине. Детям рассказывали об истории отношений России и Украины, а также попытках «переписать историю» в государствах Европы.