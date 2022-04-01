Политолог: Путин показал, как можно противостоять давлению США

«Решения России станут примером для других стран»

01 апреля 2022 в 22:08 Размер текста - 17 +

Россия предлагает наладить двустороннюю систему расчета между странами без западных посредников Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту Президент РФ Владимир Путин новой схемой оплаты газа за рубли показал другим странам, как можно отказаться от диктата США, заявил в интервью URA.RU генеральный директор АНО «Центр изучения проблем международных санкционных режимов» Марат Баширов. По его мнению, Россия предлагает наладить двустороннюю систему расчета между странами, исключив из нее западных посредников. — Путин заявил, что с 1 апреля переводит оплату за газ с недружественными странами в рубли. Этот механизм начал работать? Канцлер Германии Олаф Шольц (слева) и президент Франции Эммануэль Макрон (справа) не смогли повлиять на российского лидера Владимира Путина по вопросу оплаты за газ в рублях Фото: Bundesregierung\Denzel — Он заработал так. Допустим у вас действующий контракт до мая 2022 года. Он заключен в евро. После решения Путина вы перечисляете расчеты за газ в евро в «Газпромбанк», параллельно открывая счет в рублях. Банк конвертирует эти евро в рубли по курсу Московской биржи и с рублевого счета происходит оплата за газ. — Правильно мы понимаем, что теперь Запад не сможет заморозить оплату за газ? — В новой схеме нет участия американских банков, которые могут заблокировать платеж. США делают это через корреспондентские счета своих финансовых учреждений. Могу сказать, что переход на оплату в рублях является гениальным ходом Путина, который лишает западные банки роли посредников в расчетах. Действия президента укрепляет экономический суверенитет России. — Получается, что решение Путина меняет международную систему расчетов? — Он предлагает наладить систему двухсторонних расчетов между странами, исключив из них посредников. Американцы угрожают, что если другие страны будут рассчитываться с Россией и средства будут проходить через корреспондентские счета посредников, то США заблокируют эти средства, и все боятся. При расчете напрямую без посредников у Запада нет рычага воздействия. Сейчас другие государства вынуждены оглядываться на американцев [при расчете с Россией из-за страха санкций]. — Глядя на то, как сработало решение Путина, другие страны могут повторить этот опыт? Владимир Путин показал, что можно отказаться от диктата США и перейти к расчетам в национальных валютах Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Никто не доверял системе расчета в долларах. Американцы использовали эту систему для того, чтобы угрожать другим и зарабатывать на них. Мы не единственное государство, которое вступило в драку в США, просто Россия первая вышла и сказала, что не боится [противостоять этой системе]. Путин своим решением продемонстрировал, что можно перейти на расчеты в национальных валютах и отказался от диктата США. — Путин подчеркнул, что Россия продает газ в Европе ниже текущих спотовых котировок. США же пытается заработать на глобальной нестабильности и хочет перевести Европу на свой дорогой сжиженный газ. Получается, что европейские элиты не думают о своих гражданах, а Россия в лице президента думает о европейских потребителях газа, гарантируя исполнение контрактов? — Своими действиями Путин защищает обычных европейцев. В Европе есть продажная элита, заинтересованная, чтобы покупали дорогой [американский] газ. Есть голубое топливо из России и газ из США, который привозят в сниженном виде. Представим, что российский газ стоит 10 евроцентов, а американский — 17. Европейская элита заинтересована, чтобы покупали дорогой газ, а Путин говорит, что это несправедливо. Когда он так говорит, кого он защищает? Обычного европейца. Конечно, в Европе есть политики, думающие о своих избирателях, которые не продали совесть, но доминирующая часть западной элиты не думает о своих гражданах — это правда. — То есть европейцам выгоднее покупать газ у России, если не брать в расчет политику? Эксперт: Европе не нужно строить для российского газа терминалы хранения, его выгодно покупать Фото: media.gazprom-neft.ru. — Это вопрос цены, скорости и надежности. Газ из России выгоднее. Если вы получаете его по трубопроводу, то даже не думаете, где его хранить он течет и доходит до потребителя. Для сжиженного газа нужно построить терминалы хранения и разжижения. — Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон отказывались от оплаты газа в рублях, но, когда глава РФ заявил об оплате голубого топлива в российской валюте, изменили свое решение. Почему так произошло? — Они вели политическую игру. Ни Макрон, ни Шольц не являются генеральными директорами компаний, которые покупают газ. Наш президент может дать указание «Газпрому» — государственной компании — продайте газ туда за столько-то. И через корпоративные процедуры это распоряжение будет выполнено. Шольц не может указать ни одной немецкой компании за сколько ей купить газ и у кого. Европейские политики пытались набрать политические очки, не соглашаясь перейти к оплате за газ в рублях, но у них ничего не получилось. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин новой схемой оплаты газа за рубли показал другим странам, как можно отказаться от диктата США, заявил в интервью URA.RU генеральный директор АНО «Центр изучения проблем международных санкционных режимов» Марат Баширов. По его мнению, Россия предлагает наладить двустороннюю систему расчета между странами, исключив из нее западных посредников. — Путин заявил, что с 1 апреля переводит оплату за газ с недружественными странами в рубли. Этот механизм начал работать? — Он заработал так. Допустим у вас действующий контракт до мая 2022 года. Он заключен в евро. После решения Путина вы перечисляете расчеты за газ в евро в «Газпромбанк», параллельно открывая счет в рублях. Банк конвертирует эти евро в рубли по курсу Московской биржи и с рублевого счета происходит оплата за газ. — Правильно мы понимаем, что теперь Запад не сможет заморозить оплату за газ? — В новой схеме нет участия американских банков, которые могут заблокировать платеж. США делают это через корреспондентские счета своих финансовых учреждений. Могу сказать, что переход на оплату в рублях является гениальным ходом Путина, который лишает западные банки роли посредников в расчетах. Действия президента укрепляет экономический суверенитет России. — Получается, что решение Путина меняет международную систему расчетов? — Он предлагает наладить систему двухсторонних расчетов между странами, исключив из них посредников. Американцы угрожают, что если другие страны будут рассчитываться с Россией и средства будут проходить через корреспондентские счета посредников, то США заблокируют эти средства, и все боятся. При расчете напрямую без посредников у Запада нет рычага воздействия. Сейчас другие государства вынуждены оглядываться на американцев [при расчете с Россией из-за страха санкций]. — Глядя на то, как сработало решение Путина, другие страны могут повторить этот опыт? — Никто не доверял системе расчета в долларах. Американцы использовали эту систему для того, чтобы угрожать другим и зарабатывать на них. Мы не единственное государство, которое вступило в драку в США, просто Россия первая вышла и сказала, что не боится [противостоять этой системе]. Путин своим решением продемонстрировал, что можно перейти на расчеты в национальных валютах и отказался от диктата США. — Путин подчеркнул, что Россия продает газ в Европе ниже текущих спотовых котировок. США же пытается заработать на глобальной нестабильности и хочет перевести Европу на свой дорогой сжиженный газ. Получается, что европейские элиты не думают о своих гражданах, а Россия в лице президента думает о европейских потребителях газа, гарантируя исполнение контрактов? — Своими действиями Путин защищает обычных европейцев. В Европе есть продажная элита, заинтересованная, чтобы покупали дорогой [американский] газ. Есть голубое топливо из России и газ из США, который привозят в сниженном виде. Представим, что российский газ стоит 10 евроцентов, а американский — 17. Европейская элита заинтересована, чтобы покупали дорогой газ, а Путин говорит, что это несправедливо. Когда он так говорит, кого он защищает? Обычного европейца. Конечно, в Европе есть политики, думающие о своих избирателях, которые не продали совесть, но доминирующая часть западной элиты не думает о своих гражданах — это правда. — То есть европейцам выгоднее покупать газ у России, если не брать в расчет политику? — Это вопрос цены, скорости и надежности. Газ из России выгоднее. Если вы получаете его по трубопроводу, то даже не думаете, где его хранить он течет и доходит до потребителя. Для сжиженного газа нужно построить терминалы хранения и разжижения. — Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон отказывались от оплаты газа в рублях, но, когда глава РФ заявил об оплате голубого топлива в российской валюте, изменили свое решение. Почему так произошло? — Они вели политическую игру. Ни Макрон, ни Шольц не являются генеральными директорами компаний, которые покупают газ. Наш президент может дать указание «Газпрому» — государственной компании — продайте газ туда за столько-то. И через корпоративные процедуры это распоряжение будет выполнено. Шольц не может указать ни одной немецкой компании за сколько ей купить газ и у кого. Европейские политики пытались набрать политические очки, не соглашаясь перейти к оплате за газ в рублях, но у них ничего не получилось.