Что известно о боевиках в подвалах «Азовстали» и их сторонниках

Лидерами украинских националистов стала дама с обложки Elle и майор, грубивший Зеленскому

06 мая 2022 в 19:10 Размер текста - 17 +

Образ 25-летней радикальной националистки Виктории Заверухи стал привлекательным для Украины статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Идеологическим костяком украинских военных, участвующих в вооруженном конфликте на Донбассе, стали националисты, получившие от официального Киева полную свободу действий. Среди них — боевики, скрывающиеся сейчас в цехах «Азовстали», которые вступали в откровенную конфронтацию с руководством страны, или девушка-националистка, поджигавшая Дом профсоюзов в Одессе. URA.RU собрало информацию о пятерых самых известных персонах. Даниил Ляшук (Моджахед), 26 лет Ляшук в 2014—2015 годах с чрезвычайным цинизмом совершал наиболее жестокие пытки жителей ЛНР Фото: соцсети Даниила Ляшука Один из самых опасных и жестоких украинских бойцов-националистов ведет фотодневник в Instagram (деятельность платформы запрещена в РФ) с начала спецоперации на Украине. Первое сообщение было опубликовано 9 марта. С того момента он разместил еще 14 постов. В основном — его снимки в военной форме, с соратниками итогами их действий. За это время на его аккаунт подписалось более тысячи пользователей. Сам Ляшук является гражданином Белоруссии. Он принимал участие в военных действиях на Украине в составе батальона «Торнадо» (организация запрещена на территории России), в состав которого попал в конце 2014 года. После расформирования нацбата был обвинен в ряде преступлений (пять статей УК Украины) и отдан под суд. В апреле 2017 года его приговорили к десяти годам лишения свободы, но уже в июле 2021 года вышел на свободу. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос назвал Ляшука «самым опасным и жестоким бойцом батальона „Торнадо“», штатным палачом нацбата. Ляшук симпатизировал неонацистским идеям, что подтверждается наколками. На теле Ляшука есть множество неонацистских татуировок: есть изображение свастики и девиз войск СС «моя честь называется верность». В молодости не употреблял алкоголь, не имел других вредных привычек, занимался боевыми единоборствами. После этого попал в околофутбольную группировку под названием No comments, которая поддерживало футбольный клуб «Динамо» (Брест). Виктория (Вита) Заверуха, 25 лет В марте 2015 года 19-летняя Заверуха обстреляла из РПГ село Широкино в Донецкой области, засняв свой «подвиг» на видео Фото: соцсети Виктории Заверуха «Мы ждем вас здесь. Чем больше врагов, тем интереснее война. Особенно ждем чеченцев, кадыровцев. Мы начнем новых крестовый поход, который начался в Украине, а закончится у вас», — записала видеообращение ультраправая активистка Вита Заверуха. В своем аккаунте в Instagram во время спецоперации РФ она выкладывает фото и видео с военными и националистами Украины. Сама Заверуха пинает трупы российских военных или позирует для снимков в военной форме. Недавно она попала на кадры видео, где украинские националисты обещают «не брать в плен» российских солдат и «уничтожать нацию». Французский журнал Elle несколько лет назад поместил на свою обложку ее фотографию, представив ее читателям как современную «Жанну д’Арк» Украины. Уже позже стало известно, что девушка является известной личностью среди украинцев ультраправого толка. Она участвовала в конфликте на востоке Украины на стороне Вооруженных сил Украины с мая 2014 года, а также в нападении на противников «Евромайдана» в Одесском доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Будучи активистом неонацистского «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) широко известна призывами к уничтожению русскоговорящих граждан. Заверуха также обвинялась и в уголовных преступлениях: в 2014 году она участвовала в нападении на пост ГАИ в Быковне, где были убиты из автомата трое сотрудников автоинспекции. Девушка оказалась в тюрьме, но за нее горой вступились националисты. Денис Прокопенко (Редис), 30 лет Прокопенко в 2019 году не выполнил воинского приветствия верховного главнокомандующего, президента Украины. Многие оценили ту стойку Прокопенко «на смирно» как демарш Фото: Скриншот видео «Мы будем биться до последней капли крови. Нам не страшны ни вражеские танки, ни ракетные удары, ни авиация. Я приказываю каждому бойцу полка „Азов“ (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) сражаться до последнего», — заявлял Прокопенко в одном из первых видеороликов из Азовстали. Долгое время последним видеороликом от него было обращение от 13 апреля, но 5 мая он вновь появился с обращением в аккаунтах «Азова». Прокопенко является действующим командиром «Азова». Именно он рассказал, что на заводе «Азовсталь» вместе с его подчиненными находятся сотни мирных жителей, среди которых — женщины и дети. Таким образом он заявил, что военные удерживают в цехах предприятия ни в чем не повинных людей. Он окончил учебу на факультете германской филологии Киевского лингвистического университета. С 2014 года Прокопенко принимал участие в так называемой АТО на востоке Украины в составе «Азова». Бывший футбольный фанат пришел в «Азов» без военного опыта и образования, но за короткое время стал самым молодым командиром полка в истории (2017 год), а теперь и одной из главных фигур украинского нацбатальона. В августе 2019 года Прокопенко получил из рук Владимира Зеленского орден Богдана Хмельницкого III степени. Тогда Прокопенко не выполнил воинского приветствия верховного главнокомандующего, президента Украины. Многие оценили ту стойку Прокопенко «на смирно» как демарш, усмотрев в этом презрение боевика одного из самых мощных нацбатов к гражданской власти в целом и к президенту Украины Зеленскому в частности. Несмотря на это 19 марта 2022 года Прокопенко было присвоено звание Героя Украины. Святослав Паламар (Калина), 39 лет В 2015 году Паламар (на фото в центре в верхнем ряду) натравливал своих овчарок на пленных солдат ДНР и мирных жителей Фото: соцсети Святослава Паламара Святослав Паламар с позывным «Калина», который является заместитель Прокопенко, с начала спецоперации РФ на Украине является медийным лицом «Азова». С начала штурма «Азовстали» Паламар регулярно появляется в соцсетях с роликами. Сначала он призывал Зеленского немедленно «деблокировать» Мариуполь, а теперь просит «сделать хоть что-то». В общении с британскими СМИ он жаловался на невыносимые условия, нехватку боеприпасов, продовольствия и медикаментов. Сам неонацист сейчас не ведет социальные сети, а публикует все свои обращения через своих подчиненных в «Азове». Его аккаунт в Facebook (деятельность запрещена в РФ) сейчас недоступен. При переходе на его страницу сообщается, что «возможно, владелец удалил контент или ограничил доступ к нему». В социальной сети «ВКонтакте» у него сохранился заброшенный аккаунт под ником «Святослав Азов». Последние посты там он публиковал в 2016 году. Основная часть сохранившихся публикаций посвящена националистическим идеям и оружию. Сам Паламар, будучи 21-летним, активно участвовал в «оранжевой революции». После основал в родном Николаеве первичную ячейку Партии регионов Виктора Януковича. Во время Евромайдана переметнулся на сторону правых радикалов и бросал коктейли Молотова в пророссийских активистов. Затем записался в каратели «Азова», чтобы убивать донбассовцев. В 2014 году Паламара судили за то, что он жестоко избил двух земляков за прорусскую позицию. Сергей Волынский (Волына), 30 лет Сергей Волына служил в составе украинских войск в 2014 году, а также участвовал в военных операциях в Донецкой и Луганской областях Фото: соцсети Сергея Волынского Еще в начале марте 2022 года (спецоперация вооруженных сил РФ длилась уже месяц на Украине) Сергей Волынский выкладывал в своих социальных сетях фотографии с отдыха. На снимках он вместе с женой и ребенком вместе отдыхают за городом. Такими кадрами он делился вплоть до середины апреля. Уже 14 апреля Волына вместе с Прокопенко опубликовали совместное видеообращение из цеха металлургического комбината «Азовсталь». Мирная жизнь у него тогда закончилась. Несмотря на блокаду завода, Волынский продолжал публиковать посты на своей странице в социальных сетях. Большая часть была посвящена жизни военных в цехах завода. Так, например, 18 апреля он уже в статусе и. о. командира 36-й ОБрМП, написал письмо папе римскому Франциску, чтобы тот помог «спасти людей из Мариуполя». 20 апреля Волынский обратился с заявлением к мировым лидерам Джо Байдену, Реджепу Эрдогану, Борису Джонсону и Владимиру Зеленскому с просьбой «деблокировать Мариуполь для эвакуации гражданского населения» включая детей, раненых и погибших, находящихся в бункерах окруженного. 24 апреля в ходе общения с депутатом Гончаренко он перешел с украинского на русский язык и рассказал о запертых внутри военных. О состоянии гражданских азовец не сказал ни слова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Идеологическим костяком украинских военных, участвующих в вооруженном конфликте на Донбассе, стали националисты, получившие от официального Киева полную свободу действий. Среди них — боевики, скрывающиеся сейчас в цехах «Азовстали», которые вступали в откровенную конфронтацию с руководством страны, или девушка-националистка, поджигавшая Дом профсоюзов в Одессе. URA.RU собрало информацию о пятерых самых известных персонах. Даниил Ляшук (Моджахед), 26 лет Один из самых опасных и жестоких украинских бойцов-националистов ведет фотодневник в Instagram (деятельность платформы запрещена в РФ) с начала спецоперации на Украине. Первое сообщение было опубликовано 9 марта. С того момента он разместил еще 14 постов. В основном — его снимки в военной форме, с соратниками итогами их действий. За это время на его аккаунт подписалось более тысячи пользователей. Сам Ляшук является гражданином Белоруссии. Он принимал участие в военных действиях на Украине в составе батальона «Торнадо» (организация запрещена на территории России), в состав которого попал в конце 2014 года. После расформирования нацбата был обвинен в ряде преступлений (пять статей УК Украины) и отдан под суд. В апреле 2017 года его приговорили к десяти годам лишения свободы, но уже в июле 2021 года вышел на свободу. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос назвал Ляшука «самым опасным и жестоким бойцом батальона „Торнадо“», штатным палачом нацбата. Ляшук симпатизировал неонацистским идеям, что подтверждается наколками. На теле Ляшука есть множество неонацистских татуировок: есть изображение свастики и девиз войск СС «моя честь называется верность». В молодости не употреблял алкоголь, не имел других вредных привычек, занимался боевыми единоборствами. После этого попал в околофутбольную группировку под названием No comments, которая поддерживало футбольный клуб «Динамо» (Брест). Виктория (Вита) Заверуха, 25 лет «Мы ждем вас здесь. Чем больше врагов, тем интереснее война. Особенно ждем чеченцев, кадыровцев. Мы начнем новых крестовый поход, который начался в Украине, а закончится у вас», — записала видеообращение ультраправая активистка Вита Заверуха. В своем аккаунте в Instagram во время спецоперации РФ она выкладывает фото и видео с военными и националистами Украины. Сама Заверуха пинает трупы российских военных или позирует для снимков в военной форме. Недавно она попала на кадры видео, где украинские националисты обещают «не брать в плен» российских солдат и «уничтожать нацию». Французский журнал Elle несколько лет назад поместил на свою обложку ее фотографию, представив ее читателям как современную «Жанну д’Арк» Украины. Уже позже стало известно, что девушка является известной личностью среди украинцев ультраправого толка. Она участвовала в конфликте на востоке Украины на стороне Вооруженных сил Украины с мая 2014 года, а также в нападении на противников «Евромайдана» в Одесском доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Будучи активистом неонацистского «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) широко известна призывами к уничтожению русскоговорящих граждан. Заверуха также обвинялась и в уголовных преступлениях: в 2014 году она участвовала в нападении на пост ГАИ в Быковне, где были убиты из автомата трое сотрудников автоинспекции. Девушка оказалась в тюрьме, но за нее горой вступились националисты. Денис Прокопенко (Редис), 30 лет «Мы будем биться до последней капли крови. Нам не страшны ни вражеские танки, ни ракетные удары, ни авиация. Я приказываю каждому бойцу полка „Азов“ (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) сражаться до последнего», — заявлял Прокопенко в одном из первых видеороликов из Азовстали. Долгое время последним видеороликом от него было обращение от 13 апреля, но 5 мая он вновь появился с обращением в аккаунтах «Азова». Прокопенко является действующим командиром «Азова». Именно он рассказал, что на заводе «Азовсталь» вместе с его подчиненными находятся сотни мирных жителей, среди которых — женщины и дети. Таким образом он заявил, что военные удерживают в цехах предприятия ни в чем не повинных людей. Он окончил учебу на факультете германской филологии Киевского лингвистического университета. С 2014 года Прокопенко принимал участие в так называемой АТО на востоке Украины в составе «Азова». Бывший футбольный фанат пришел в «Азов» без военного опыта и образования, но за короткое время стал самым молодым командиром полка в истории (2017 год), а теперь и одной из главных фигур украинского нацбатальона. В августе 2019 года Прокопенко получил из рук Владимира Зеленского орден Богдана Хмельницкого III степени. Тогда Прокопенко не выполнил воинского приветствия верховного главнокомандующего, президента Украины. Многие оценили ту стойку Прокопенко «на смирно» как демарш, усмотрев в этом презрение боевика одного из самых мощных нацбатов к гражданской власти в целом и к президенту Украины Зеленскому в частности. Несмотря на это 19 марта 2022 года Прокопенко было присвоено звание Героя Украины. Святослав Паламар (Калина), 39 лет Святослав Паламар с позывным «Калина», который является заместитель Прокопенко, с начала спецоперации РФ на Украине является медийным лицом «Азова». С начала штурма «Азовстали» Паламар регулярно появляется в соцсетях с роликами. Сначала он призывал Зеленского немедленно «деблокировать» Мариуполь, а теперь просит «сделать хоть что-то». В общении с британскими СМИ он жаловался на невыносимые условия, нехватку боеприпасов, продовольствия и медикаментов. Сам неонацист сейчас не ведет социальные сети, а публикует все свои обращения через своих подчиненных в «Азове». Его аккаунт в Facebook (деятельность запрещена в РФ) сейчас недоступен. При переходе на его страницу сообщается, что «возможно, владелец удалил контент или ограничил доступ к нему». В социальной сети «ВКонтакте» у него сохранился заброшенный аккаунт под ником «Святослав Азов». Последние посты там он публиковал в 2016 году. Основная часть сохранившихся публикаций посвящена националистическим идеям и оружию. Сам Паламар, будучи 21-летним, активно участвовал в «оранжевой революции». После основал в родном Николаеве первичную ячейку Партии регионов Виктора Януковича. Во время Евромайдана переметнулся на сторону правых радикалов и бросал коктейли Молотова в пророссийских активистов. Затем записался в каратели «Азова», чтобы убивать донбассовцев. В 2014 году Паламара судили за то, что он жестоко избил двух земляков за прорусскую позицию. Сергей Волынский (Волына), 30 лет Еще в начале марте 2022 года (спецоперация вооруженных сил РФ длилась уже месяц на Украине) Сергей Волынский выкладывал в своих социальных сетях фотографии с отдыха. На снимках он вместе с женой и ребенком вместе отдыхают за городом. Такими кадрами он делился вплоть до середины апреля. Уже 14 апреля Волына вместе с Прокопенко опубликовали совместное видеообращение из цеха металлургического комбината «Азовсталь». Мирная жизнь у него тогда закончилась. Несмотря на блокаду завода, Волынский продолжал публиковать посты на своей странице в социальных сетях. Большая часть была посвящена жизни военных в цехах завода. Так, например, 18 апреля он уже в статусе и. о. командира 36-й ОБрМП, написал письмо папе римскому Франциску, чтобы тот помог «спасти людей из Мариуполя». 20 апреля Волынский обратился с заявлением к мировым лидерам Джо Байдену, Реджепу Эрдогану, Борису Джонсону и Владимиру Зеленскому с просьбой «деблокировать Мариуполь для эвакуации гражданского населения» включая детей, раненых и погибших, находящихся в бункерах окруженного. 24 апреля в ходе общения с депутатом Гончаренко он перешел с украинского на русский язык и рассказал о запертых внутри военных. О состоянии гражданских азовец не сказал ни слова.