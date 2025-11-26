Губернатор Текслер в прямом эфире ответит на вопросы жителей Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер 2 декабря будет несколько часов отвечать на вопросы челябинцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет новую прямую линию с жителями региона 2 декабря. Вопрос губернатору челябинцы смогут задать как заранее, так в прямом эфире и — впервые — в национальном мессенджере MAX.

«Прямая линия начнется в 12:00 и будет идти несколько часов. Приоритет губернатор будет отдавать вопросам от людей, а не от СМИ. Кроме того, впервые выступление будет идти в присутствии примерно 100 человек, представляющих все муниципалитеты региона. В зале комплекса „Таганай“ разместятся общественники, лидеры мнений, участники спецоперации», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Обратиться к главе региона можно будет несколькими способами. Первый — зайти на сайт спроситекслера.рф, нажать на баннер «Отправить видеообращение», заполнить форму обратной связи и прикрепить свой видеофайл. Второй — на том же сайте нажать на баннер «Задать вопрос», он автоматически откроет страницу Госуслуг. Заполнив предложенную форму обратной связи, вы отправите вопрос главе региона. Третий — позвонить по телефону горячей линии 8-800-500-74-50. Четвертый — написать в мессенджере MAX

Продолжение после рекламы

Прямая линия будет транслироваться на официальных страницах губернатора в соцсети «ВКонтакте», в эфире телеканалов: «Россия 24», «Урал 24», ОТВ, «31 канал», «Урал1» и в группах медиахолдингов «ГранадаПресс» и «Первый областной». Также трансляция будет вестись в соцсетях правительства области и паблике Центра управления регионом, а также на радиостанциях «Радио России Южный Урал», «Бизнес ФМ Челябинск» и «КП Челябинск».

В прошлом году Текслер провел прямую линию 11 декабря, она длилась более трех часов. Поступило 11 тысяч 612 сообщений: 65% по телефону, 35% — через сайт. В 2023 году на прямую линию Текслера было отправлено около 8 тысяч обращений.