Призываем новогоднее настроение: где в Екатеринбурге купить уютные товары для дома

Дом — самое теплое и безопасное место для любого уральца. И именно уютная обстановка внутри жилища способна укрыть от тревог и проблем за его пределами. А перед праздниками екатеринбуржцы начинают еще трепетнее относиться к домашнему декору. URA.RU в одной подборке собрало магазины, где можно закупиться уютными товарами для дома (К Новому году и не только).

Cozy Home

Магазин с большим выбором домашнего декора, уютных пижам и постельного белья. Диффузор с ароматом зимней сказки или блюдце в форме елки дадут максимальный заряд к новогоднему настроению. Ценовой диапазон — от 400 до 3 000 рублей и выше.

Kuchenland Home

Здесь можно найти как товары для дома, так и одежду (для детей и взрослых). А вот чего здесь действительно много, так это посуды.

Магазин регулярно обновляет коллекции к сезонным праздникам. Ценовой диапазон — от 400 рублей и выше.

Sela Home

Этот магазин открылся в Екатеринбурге совсем недавно. В первую коллекцию вошли около 500 позиций: текстиль, посуда, декор, детские игрушки, товары для хранения и аксессуары. Цены начинаются примерно от 500 рублей.

Фарфор Сысерти

Здесь можно купить продукцию от знаменитого одноименного завода. Изделия вручную расписаны уральскими мастерами. Подойдет для ценителей уникальности и станет хорошим подарком на любой праздник. Цены стартуют от 450 рублей.

Terapiya

Авторские изделия в этом магазине буквально на каждом шагу. Тут можно найти посуду, игрушки и украшения ручной работы. Новогоднюю атрибутику туда тоже уже завезли. Цены начинаются от 400 рублей, но потратить захочется куда больше.

Nastenka. Store