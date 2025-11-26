Призываем новогоднее настроение: где в Екатеринбурге купить уютные товары для дома
В магазинах можно найти товары на любой вкус и кошелек
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Дом — самое теплое и безопасное место для любого уральца. И именно уютная обстановка внутри жилища способна укрыть от тревог и проблем за его пределами. А перед праздниками екатеринбуржцы начинают еще трепетнее относиться к домашнему декору. URA.RU в одной подборке собрало магазины, где можно закупиться уютными товарами для дома (К Новому году и не только).
Cozy Home
Магазин с большим выбором домашнего декора, уютных пижам и постельного белья. Диффузор с ароматом зимней сказки или блюдце в форме елки дадут максимальный заряд к новогоднему настроению. Ценовой диапазон — от 400 до 3 000 рублей и выше.
Kuchenland Home
Здесь можно найти как товары для дома, так и одежду (для детей и взрослых). А вот чего здесь действительно много, так это посуды.
Магазин регулярно обновляет коллекции к сезонным праздникам. Ценовой диапазон — от 400 рублей и выше.
Sela Home
Этот магазин открылся в Екатеринбурге совсем недавно. В первую коллекцию вошли около 500 позиций: текстиль, посуда, декор, детские игрушки, товары для хранения и аксессуары. Цены начинаются примерно от 500 рублей.
Фарфор Сысерти
Здесь можно купить продукцию от знаменитого одноименного завода. Изделия вручную расписаны уральскими мастерами. Подойдет для ценителей уникальности и станет хорошим подарком на любой праздник. Цены стартуют от 450 рублей.
Terapiya
Авторские изделия в этом магазине буквально на каждом шагу. Тут можно найти посуду, игрушки и украшения ручной работы. Новогоднюю атрибутику туда тоже уже завезли. Цены начинаются от 400 рублей, но потратить захочется куда больше.
Nastenka. Store
Любителем винтажа — сюда! Магазин продает посуду и текстиль для тонких натур. Начальный ценник — 850 рублей.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!