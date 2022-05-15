Что ждет тюменскую политику после отставки Сарычева

Ушла одна эпоха, придет ли другая?

16 мая 2022 в 20:18 Размер текста - 17 +

Сергей Сарычев ушел с поста вице-губернатора 16 мая Фото: Лариса Рычкова © URA.RU Отставка вице-губернатора Сергея Сарычева, два десятка лет отвечавшего за внутреннюю политику региона, породила несколько вопросов. Изменится ли политическая конъюнктура в области? Смогут ли преемники Сарычева удержать его курс? Где продолжит карьеру экс-чиновник? Ответы на них в материале URA.RU. Об отставке Сарычева стало известно 16 мая. По информации инфоцентра правительства, до статуса вице-губернатора повышена Ольга Кузнечевских, сохраняющая при этом те же полномочия — кураторство соцполитики и здравоохранения. А за внутреннюю политику в Тюменской области будет отвечать новый замгубернатора Павел Белявский — эта должность была создана специально для него. Сарычев работал в тюменском правительстве с 1992 года Фото: Николай Бастриков © URA.RU Кем был Сарычев? Сарычев начал карьеру в комсомольском движении, до 1992 года возглавлял тюменский обком ВЛКСМ. С 1992 года работал в правительстве региона (с перерывом на 2001—2003 годы, когда занимал пост зампредседателя правительства ХМАО), с 1997 года — в статусе замгубернатора, с декабря 2005 — вице-губернатора. По словам источника агентства в правительстве региона, бывший вице-губернатор запомнился жестким стилем работы, который, тем не менее, был эффективен. «Сарычев смог так „зачистить“ информационное поле, что Тюмень практически никогда не мелькала в новостях как центр скандалов — межнациональных ли, коррупционных ли. И протестное движение здесь было на мизерном уровне. Как будет после его отставки — вопрос. Надо понимать, что ушла эпоха», — рассказал инсайдер. О причинах отставки власти не сообщили, указав лишь «переход на другую работу» Где продолжит карьеру Сарычев? Новый замгубернатора по внутренней политике Белявский — ученик Сарычева Фото: Николай Бастриков © URA.RU По информации инсайдера в правительстве, чиновник перейдет на руководящую работу в одной из крупных бизнес-структур. Так же считает и политолог Александр Безделов. «Сергей Михайлович найдет работу в крупной компании. Возможно, с государственным участием», — предполагает он., С коллегой согласен политолог Аркадий Либерман. «Думаю, что он уйдет в госкорпорацию. Никаких выборов в этом году нет, поэтому вряд ли он останется в политике, разве что, на общественных началах. Насколько я понимаю, он сохранил статус советники [губернатора]», — отмечает эксперт. Будущие контакты с Сарычевым анонсировал и Александр Моор. «Уверен, что на новом месте работы, мы продолжим сотрудничество и самое главное навсегда сохраним наши теплые дружеские отношения. Сергей Михайлович останется моим советником на общественных началах», — написал глава региона в своем telegram-канале. При этом источник агентства в Тюменской областной думе не исключает, что Сарычев может получить и депутатский мандат. «Он рассматривался как кандидат на место Сергея Романова, который в скором времени откажется от кресла в думе. Но это только в 2023 году — в 2022 довыборы провести не успеют», — сообщил инсайдер. Белявский сделал карьеру в «Молодой гвардии» Фото: Николай Бастриков © URA.RU Кто пришел на смену Сарычеву? Павел Белявский до 16 мая был директором департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области (с 2016 года). По роду деятельности, чиновник контролировал в частности СМИ региона — источник в правительстве называет его учеником Сарычева. Белявский сделал карьеру в «Молодой гвардии», тюменское региональное отделение которой возглавил в 2007 году. В 2011 году был избран депутатом Тюменской областной думы от партии «Единая Россия», где заседал до перехода на работу в правительство. Что изменится во внутренней политике региона? Политолог Безделов считает отставку Сарычева «эпохальным событием», сравнимым с переходом в 2018 году Владимира Якушева с поста губернатора Тюменской области на должность главы Минстроя РФ. Тем не менее, эксперт не видит причин в глобальном изменении внутренней политики в регионе. «Сарычев создал такую социально-политическую конструкцию, которую в пример другим регионам часто ставил [первый замглавы администрации президента РФ] Сергей Кириенко. Она стабильна и эффективна, и сохранится долгое время. Тем более, есть преемственность в виде Белявского как ученика», — говорит он. Политика тюменского правительства останется прежней Фото: Денис Моргунов © URA.RU Политолог Либерман также отмечает преемственность команды Сарычева. «Думаю, что курс во внутренней политике продолжится. Как минимум до сентября. Кроме того, сейчас такое сложное для страны время, то изменения не нужны», — считает собеседник. URA.RU направило в инфоцентр тюменского правительства запрос о комментарии. Ответ на него ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий.

Отставка вице-губернатора Сергея Сарычева, два десятка лет отвечавшего за внутреннюю политику региона, породила несколько вопросов. Изменится ли политическая конъюнктура в области? Смогут ли преемники Сарычева удержать его курс? Где продолжит карьеру экс-чиновник? Ответы на них в материале URA.RU. Об отставке Сарычева стало известно 16 мая. По информации инфоцентра правительства, до статуса вице-губернатора повышена Ольга Кузнечевских, сохраняющая при этом те же полномочия — кураторство соцполитики и здравоохранения. А за внутреннюю политику в Тюменской области будет отвечать новый замгубернатора Павел Белявский — эта должность была создана специально для него. Кем был Сарычев? Сарычев начал карьеру в комсомольском движении, до 1992 года возглавлял тюменский обком ВЛКСМ. С 1992 года работал в правительстве региона (с перерывом на 2001—2003 годы, когда занимал пост зампредседателя правительства ХМАО), с 1997 года — в статусе замгубернатора, с декабря 2005 — вице-губернатора. По словам источника агентства в правительстве региона, бывший вице-губернатор запомнился жестким стилем работы, который, тем не менее, был эффективен. «Сарычев смог так „зачистить“ информационное поле, что Тюмень практически никогда не мелькала в новостях как центр скандалов — межнациональных ли, коррупционных ли. И протестное движение здесь было на мизерном уровне. Как будет после его отставки — вопрос. Надо понимать, что ушла эпоха», — рассказал инсайдер. О причинах отставки власти не сообщили, указав лишь «переход на другую работу» Где продолжит карьеру Сарычев? По информации инсайдера в правительстве, чиновник перейдет на руководящую работу в одной из крупных бизнес-структур. Так же считает и политолог Александр Безделов. «Сергей Михайлович найдет работу в крупной компании. Возможно, с государственным участием», — предполагает он., С коллегой согласен политолог Аркадий Либерман. «Думаю, что он уйдет в госкорпорацию. Никаких выборов в этом году нет, поэтому вряд ли он останется в политике, разве что, на общественных началах. Насколько я понимаю, он сохранил статус советники [губернатора]», — отмечает эксперт. Будущие контакты с Сарычевым анонсировал и Александр Моор. «Уверен, что на новом месте работы, мы продолжим сотрудничество и самое главное навсегда сохраним наши теплые дружеские отношения. Сергей Михайлович останется моим советником на общественных началах», — написал глава региона в своем telegram-канале. При этом источник агентства в Тюменской областной думе не исключает, что Сарычев может получить и депутатский мандат. «Он рассматривался как кандидат на место Сергея Романова, который в скором времени откажется от кресла в думе. Но это только в 2023 году — в 2022 довыборы провести не успеют», — сообщил инсайдер. Кто пришел на смену Сарычеву? Павел Белявский до 16 мая был директором департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области (с 2016 года). По роду деятельности, чиновник контролировал в частности СМИ региона — источник в правительстве называет его учеником Сарычева. Белявский сделал карьеру в «Молодой гвардии», тюменское региональное отделение которой возглавил в 2007 году. В 2011 году был избран депутатом Тюменской областной думы от партии «Единая Россия», где заседал до перехода на работу в правительство. Что изменится во внутренней политике региона? Политолог Безделов считает отставку Сарычева «эпохальным событием», сравнимым с переходом в 2018 году Владимира Якушева с поста губернатора Тюменской области на должность главы Минстроя РФ. Тем не менее, эксперт не видит причин в глобальном изменении внутренней политики в регионе. «Сарычев создал такую социально-политическую конструкцию, которую в пример другим регионам часто ставил [первый замглавы администрации президента РФ] Сергей Кириенко. Она стабильна и эффективна, и сохранится долгое время. Тем более, есть преемственность в виде Белявского как ученика», — говорит он. Политолог Либерман также отмечает преемственность команды Сарычева. «Думаю, что курс во внутренней политике продолжится. Как минимум до сентября. Кроме того, сейчас такое сложное для страны время, то изменения не нужны», — считает собеседник. URA.RU направило в инфоцентр тюменского правительства запрос о комментарии. Ответ на него ожидается.