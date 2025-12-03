Скандальный депутат отказался от мандата и покинул вотчину КПРФ ХМАО

Из КПРФ ХМАО уходят депутаты Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Депутат из Советского района ХМАО от КПРФ Максим Апатов сложил полномочия. Об этом сообщила пресс-служба районной думы.

«Полномочия депутата районной думы по одномандатному избирательному округу №1 прекращены с 20 ноября 2025 года. Основанием для этого стало его личное заявление о сложении полномочий по собственному желанию», — уточнили в ведомстве.

Источники URA.RU отмечают признаки раскола в КПРФ накануне «Больших выборов» 2026 года. По словам одного из них, региональная ячейка якобы не смогла предложить Апатову должность.

Продолжение после рекламы

Апатов ранее был главой Малиновского (Советский район). Его политическая карьера сопровождалась многочисленными скандалами.