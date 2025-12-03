Что строго запрещено делать на Введение 4 декабря: традиции и приметы

Православные христиане в этот день празднуют Введение во Храм Пресвятой Богородицы Фото: Роман Наумов © URA.RU

Введение во храм Пресвятой Богородицы — один из двунадесятых праздников, когда Церковь вспоминает, как трехлетняя Дева Мария была приведена родителями в Иерусалимский храм и посвящена служению Богу. Этот день, приходящийся на 4 декабря (21 ноября по старому стилю), не только напоминает о святом событии, но и глубоко вошел в народный календарь как символ прихода настоящей зимы и начало зимних гуляний. Подробнее — в материале URA.RU.

История введения Девы Марии в Храм Господа

Согласно Священному Преданию, праведные Иоаким и Анна, долгие годы остававшиеся бездетными, получили от Бога обетованную дочь — Марию. Когда девочке исполнилось три года, родители решили исполнить свое обещание и отвести ее в Иерусалимский храм, чтобы посвятить Богу.

По преданию, в дорогу с ними отправились благочестивые девы с зажженными светильниками, чтобы Мария не оглядывалась назад и полюбила храм Господень. Подойдя к храму, трехлетняя Мария, поставленная на первую ступень, сама быстро поднялась по пятнадцати ступеням ко входу, чем удивила первосвященника Захарию и священников.

Введение во Храм Пресвятой Богородицы, Музей русской иконы Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

По внушению свыше, первосвященник ввел Деву Марию во Святая святых — самое сокровенное место храма, куда по ветхозаветному закону мог входить лишь первосвященник один раз в год. Это чудесное событие показывает, что Богородица была избрана Богом как чистейший храм для воплощения Сына Божия.

До своего обручения с праведным Иосифом Пресвятая Дева жила при храме, посвятив себя молитве, чтению Священного Писания и рукоделию. В православной иконографии Введение Богородицы во храм изображают и Марии в нижней части, идущей к храму с родителями, и в верхней части — в Святая святых, где ангел подает Ей пищу.

Введенье: народные традиции, обычаи и приметы

На Руси праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы постепенно стал называться просто «Введенье», и с ним связали приход настоящей зимы. Появились поговорки: «Введенье пришло — зиму привело» и «На Введенье — толстое ледененье», отражавшие веру, что с этого дня начинается настоящая зимняя пора.

В этот день считалось, что по улицам проезжает сама Зима, замораживая все своим дыханием и оставляя на окнах причудливые узоры. Люди внимательно наблюдали за погодой: морозный, солнечный день 4 декабря предвещал лютые зимние холода, но и богатый урожай в следующем году. Пасмурная и теплая погода, наоборот, сулила неурожай.

В этот день на окнах появлялись причудливые зимние узоры Фото: Сергей Русанов © URA.RU

С Введенья начинались «введенские ярмарки» — шумные, многолюдные торжища, где крестьяне переходили с телег на сани и совершали пробные выезды. В городах, особенно в Москве, устраивали ярмарки, где торговали санями, валенками, рукавицами, теплой одеждой и постельным бельем. В этот день считалось удачным заключать сделки, менять или продавать имущество.

После праздничной службы в храме крестные родители угощали крестников сладостями, дарили подарки и санки-салазки. Молодожены, сыгравшие свадьбу накануне, наряжали сани и выезжали на люди, символически показывая, что семья готова к зиме. Люди катались с горок, устраивали бои снежками и лепили снежных баб, превращая праздник в веселую зимнюю забаву.

Что нельзя делать на Введенье 4 декабря

На Введение во храм Пресвятой Богородицы, как и на другие великие праздники, существовало множество народных запретов, нарушение которых, по верованиям, могло привести к хворям, неурожаю и семейным неурядицам.

Нельзя было заниматься тяжелой работой по дому: стирать, мыть полы, ремонтировать мебель, копать землю. Считалось, что такая суета привлечет непогоду, а весь год придется торопиться и не успевать. Хозяйки старались навести порядок накануне, чтобы встретить праздник в чистом и уютном доме.

Запрещалось шить, вязать, вышивать и вообще заниматься рукоделием. По приметам, за это «платой» становились хвори, которые будут «ходить по пятам». Особенно строго соблюдали запрет на деньги: нельзя было давать в долг, брать в долг и оплачивать чужой счет. Считалось, что деньги не вернутся, отношения с должником испортятся, а сам человек будет испытывать финансовые трудности.

В этот день на окнах появлялись причудливые зимние узоры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Нельзя было кричать на домашний скот и домашних животных. Верили, что это может привести к гибели скота. В этот день особенно важно было заботиться о питомцах, кормить их вдоволь и ласкать, чтобы они благополучно пережили зиму.

Запрещались сквернословие, сплетни, ругань и выяснение отношений. Считалось, что в этот день нужно быть особенно добрым и милосердным, иначе можно навлечь на себя и свою семью различные беды. Нельзя было отказывать в милостыне и помощи нуждающимся. По народному поверию, такой отказ мог привести к тому, что сам человек станет нищим.