Снюс, насвай и анаболики: курганского экс-тюремщика обвинили в незаконной доставке зеку

В ИК-2 УФСИН по Курганской области поймали сотрудника, проносившего осужденному запрещенные вещества. Прапорщик Олег Петченко за деньги организовал незаконную доставку одному из зеков, после чего был уволен. Сотрудники УФСИН передали результаты проверки в СК, мужчину будут судить. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к ведомству.

«Прапорщик Петченко работал младшим инспектором, надзирал за помещением, которое использовалось как СИЗО в ИК-2. Осенью прошлого года служба безопасности поймала его на проносе запрещенных веществ осужденному. Сотрудник за вознаграждение носил насвай, снюс и анаболики. После служебной проверки он был уволен, а материалы выслали в следком — вскоре его будут судить», — рассказали источники. По их данным, экс-сотрудник пронес «запрещенку» не менее пяти раз.

Информация нашла подтверждение в судебной картотеке Кетовского районного суда, под юрисдикцию которого попадают нарушения в ИК-2. Суд рассмотрит дело Петченко, которого обвиняют в превышении полномочий, в том числе из корыстной заинтересованности, а также мелком взяточничестве. Вскоре состоится первое заседание по существу.

