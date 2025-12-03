Логотип РИА URA.RU
Снюс, насвай и анаболики: курганского экс-тюремщика обвинили в незаконной доставке зеку

В курганской ИК-2 сотрудник попался на проносе запрещенных веществ осужденному
03 декабря 2025 в 08:45
В курганской ИК-2 поймали сотрудника при проносе веществ зеку

В курганской ИК-2 поймали сотрудника при проносе веществ зеку

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ИК-2 УФСИН по Курганской области поймали сотрудника, проносившего осужденному запрещенные вещества. Прапорщик Олег Петченко за деньги организовал незаконную доставку одному из зеков, после чего был уволен. Сотрудники УФСИН передали результаты проверки в СК, мужчину будут судить. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к ведомству.

«Прапорщик Петченко работал младшим инспектором, надзирал за помещением, которое использовалось как СИЗО в ИК-2. Осенью прошлого года служба безопасности поймала его на проносе запрещенных веществ осужденному. Сотрудник за вознаграждение носил насвай, снюс и анаболики. После служебной проверки он был уволен, а материалы выслали в следком — вскоре его будут судить», — рассказали источники. По их данным, экс-сотрудник пронес «запрещенку» не менее пяти раз.

Информация нашла подтверждение в судебной картотеке Кетовского районного суда, под юрисдикцию которого попадают нарушения в ИК-2. Суд рассмотрит дело Петченко, которого обвиняют в превышении полномочий, в том числе из корыстной заинтересованности, а также мелком взяточничестве. Вскоре состоится первое заседание по существу.

Редакция обратилась за комментариями к представителям УФСИН региона. В ведомстве подтвердили информацию.

Материал из сюжета:

Скандалы и проблемы в системе курганского УФСИН

