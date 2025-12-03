В США высказались об итогах встречи Путина и Уиткоффа
По словам Рубио, решение об окончании конфликта будут принимать лишь Москва и Киев
Фото: Official State Department / Freddie Everett
По оценке Соединенных Штатов, Россия и Украина сейчас находятся на самой близкой за последние три года дистанции к заключению мирного соглашения. Вместе с тем, этого прогресса пока недостаточно для достижения окончательного урегулирования конфликта. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил государственный секретарь Марко Рубио, комментируя прошедшие в Кремле переговоры российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
«Я думаю, мы добились некоторого прогресса. Мы стали ближе, но мы все еще не достигли цели. Мы все еще недостаточно близки, но это может измениться», — сказал Рубио, комментируя итоги встречи Путина и Уиткоффа. Слова госсекретаря США приводит ТАСС.
По его утверждению, администрация президента США Дональда Трампа на протяжении уже 10 месяцев ведет работу над соглашением о мирном урегулировании, стремясь выработать такие предложения, которые были бы приемлемы для обеих сторон. Госсекретарь также отметил, что завершающая стадия этого процесса неизбежно окажется наиболее сложной, и выразил уверенность, что договоренность должна быть достигнута в ближайшее время.
В Вашингтоне рассматривают, имеет ли смысл и далее вкладываться во взаимодействие в роли посредника или же настал момент перенаправить усилия на другие приоритетные направления. При этом Рубио подчеркнул, что окончательное решение о прекращении конфликта должны принять Москва и Киев.
«В конце концов решать им. Если они решат, что не хотят завершать войну, то она продолжится. Но мы попробуем положить ей конец», — сказал госсекретарь США.
Рубио подчеркнул, что Соединенные Штаты стремятся выяснить, существует ли возможность преодолеть разногласия между участниками конфликта. По его словам, для этого требуется вести диалог с каждой из сторон. Госсекретарь также указал, что в обсуждение ситуации вовлечены люди, принимающие, по его оценке, нелогичные решения и считающие, будто следует общаться исключительно с Украиной, полностью исключая переговоры с Россией.
«В этот процесс вовлечены некоторые нерациональные люди, которые полагают, что мы должны говорить лишь с Украиной и совсем не вести переговоров с Россией. Невозможно завершить конфликт между Россией и Украиной, не ведя переговоры с Россией, но также нужно принимать во внимание позицию Украины», — отметил Рубио.
Президент России Владимир Путин 2 декабря провел в Кремле переговоры со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, который также является зятем Трампа. Центральным вопросом встречи стало урегулирование конфликта на Украине. Переговоры длились порядка пяти часов. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, участники детально обсудили содержание инициатив, изложенных в четырех документах, связанных с американским планом мирного урегулирования. Подробнее о том, чем закончились переговоры читайте в материале URA.RU.
