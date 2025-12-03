В США высказались об итогах встречи Путина и Уиткоффа

По словам Рубио, решение об окончании конфликта будут принимать лишь Москва и Киев Фото: Official State Department / Freddie Everett

По оценке Соединенных Штатов, Россия и Украина сейчас находятся на самой близкой за последние три года дистанции к заключению мирного соглашения. Вместе с тем, этого прогресса пока недостаточно для достижения окончательного урегулирования конфликта. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил государственный секретарь Марко Рубио, комментируя прошедшие в Кремле переговоры российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

«Я думаю, мы добились некоторого прогресса. Мы стали ближе, но мы все еще не достигли цели. Мы все еще недостаточно близки, но это может измениться», — сказал Рубио, комментируя итоги встречи Путина и Уиткоффа. Слова госсекретаря США приводит ТАСС.

По его утверждению, администрация президента США Дональда Трампа на протяжении уже 10 месяцев ведет работу над соглашением о мирном урегулировании, стремясь выработать такие предложения, которые были бы приемлемы для обеих сторон. Госсекретарь также отметил, что завершающая стадия этого процесса неизбежно окажется наиболее сложной, и выразил уверенность, что договоренность должна быть достигнута в ближайшее время.

В Вашингтоне рассматривают, имеет ли смысл и далее вкладываться во взаимодействие в роли посредника или же настал момент перенаправить усилия на другие приоритетные направления. При этом Рубио подчеркнул, что окончательное решение о прекращении конфликта должны принять Москва и Киев.

«В конце концов решать им. Если они решат, что не хотят завершать войну, то она продолжится. Но мы попробуем положить ей конец», — сказал госсекретарь США.

Рубио подчеркнул, что Соединенные Штаты стремятся выяснить, существует ли возможность преодолеть разногласия между участниками конфликта. По его словам, для этого требуется вести диалог с каждой из сторон. Госсекретарь также указал, что в обсуждение ситуации вовлечены люди, принимающие, по его оценке, нелогичные решения и считающие, будто следует общаться исключительно с Украиной, полностью исключая переговоры с Россией.

«В этот процесс вовлечены некоторые нерациональные люди, которые полагают, что мы должны говорить лишь с Украиной и совсем не вести переговоров с Россией. Невозможно завершить конфликт между Россией и Украиной, не ведя переговоры с Россией, но также нужно принимать во внимание позицию Украины», — отметил Рубио.