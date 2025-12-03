Тюменцы массово жалуются на сбои в работе популярного мессенджера

По словам жителей Тюмени, WhatsApp* стал слишком долго отправлять сообщения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюмени мессенджер WhatsApp* (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) начал работать с серьезными перебоями. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. По их словам, сообщения через приложение отправляются с большой задержкой даже при стабильном интернете.

«Перебои в работе WhatsApp* начались около недели назад. Сейчас сообщения либо отправляются слишком долго, либо вовсе не уходят. Даже при стабильном интернете», — рассказала агентству одна из жительниц Тюмени.

С перебоями в работе WhatsApp* столкнулись и другие горожане. «В приложении у нас группа дома с большим количеством участников. Несколько дней назад проблемы с сообщениями возникли у каждого. Программа подвисает, и это заметно. Звонки в WhatsApp* не работают уже давно», — рассказал собеседник URA.RU.

Ранее агентство писало о том, что Роскомнадзор ввел ограничения на работу WhatsApp* (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). В ведомстве подчеркнули, что меры приняты в связи с тем, что мессенджер продолжает нарушать российское законодательство. По мнению экспертов, если это будет продолжаться и дальше, WhatsApp* могут полностью заблокировать на территории РФ.